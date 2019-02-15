免費體驗圓山「密道導覽」！只要憑台北觀巴車票 一窺大飯店裡最神秘的溜滑梯

2019-02-15 17:09 聯合新聞網 文／遊妤思



2月起台北市雙層觀光巴士在藍線新增「圓山大飯店站」、紅線新增「捷運龍山寺站」，提供深度文化觀光景點，讓國內外旅客更快速的認識台灣。圓山飯店為了歡慶設站，推出難得的「圓山密道導覽」行程，提供乘客每日上午10點、下午2點各一場免費的專人導覽參觀解說，優惠活動至2019年7月31日止。

充滿神祕的圓山通道。圖／IG：dyang105 分享 facebook

圓山大飯店內部藏有不只一條特殊歷史意義秘密通道，目前開放參觀的第三密道長達85公尺，內部蜿蜒曲折，而在西側密道旁，還設有一道長達20公尺，被稱為全世界最長的「密道溜滑梯」。

它可不是一般的溜滑梯，是二次世界大戰時期，為了因應戰爭或核武攻擊，快速安排國家重要元首安全離開圓山飯店而設計的逃生溜滑梯，密道含有獨立的電源和排水系統設計，連燈罩都是防爆材質。

不過這充滿歷史記憶的磨石子溜滑梯，目前只有開放民眾參觀，可不能滑行哦。

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這麼特別的密道導覽行程，一直以來只提供給有入住圓山大飯店的旅客免費預約，或者20人以上用餐團體遊客加價參觀(需要每人另加110元的導覽費用)。而現在只要憑台北市雙層觀光巴士的車票票根，就可以免費參加！

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搭乘台北觀光巴士藍線每日首班車上午9時40分及下午1時40分自臺北車站發車者，可免費參加「圓山飯店密道導覽」，途經西門站，約20分鐘抵達圓山飯店，旅客在圓山站下車後即可參加體驗神祕的密道之旅，並欣賞圓山雄偉且素有「龍宮」美譽的14層經典宮殿式建築。

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台北市雙層觀光巴士於2月1日起，藍線新增「圓山飯店站」、紅線則新增「龍山寺站」，提供深度文化的觀光景點，讓國內外旅客可以輕鬆暢遊台北，快速而深入的認識台灣。 圖／台北圓山飯店提供 分享 facebook

圓山大飯店

地址：台北市中山區中山北路四段1號

活動資訊：搭乘台北市觀光巴士藍線上午9時40分及下午1時40分自臺北車站發車者，可免費參加「圓山飯店密道導覽」

活動日期：2月1日－7月31日

感謝IG網友授權美圖：dyang105、elohtar、yichen.tw

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