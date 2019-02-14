台北賞櫻景點／東湖樂活公園夜櫻季 櫻花林粉嫩盛開

春日賞櫻！來去內湖 樂活公園 東湖櫻花林 看盛開的早春櫻花，台北賞櫻的熱門景點不只淡水天元宮，東湖樂活公園也很有看點；內湖樂活夜櫻季同時放送，日夜櫻兩種美一次感受。從台北市區搭捷運、交通徒步就能輕鬆抵達的台北櫻花景點，農曆春節過年走春，不知道要去哪？快來東湖櫻花林賞花吧！

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東湖櫻花林 樂活公園 台北內湖樂活夜櫻季

活動時間：2019.01.27~2018.02.17

活動地點：台北市內湖區 東湖樂活公園

地址：台北市內湖區康樂街61巷

2/17 15:00 將舉辦「城市慶典 櫻雪紛飛」櫻花野餐日×戀花電影院

東湖樂活公園交通方式：

1.走路：捷運文湖線 東湖站 3號出口，步行約12分鐘

2.公車：搭公車281路線從「捷運東湖站(南湖高中)」出發，到「東湖社區」站下車後步行約2分鐘 (Google map)

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東湖捷運站3號出口一出來就能看到導覽的交通資訊，走路步行大約12分鐘；也可以選擇搭公車前往，坐281公車到東湖社區站下車後走路2~3分鐘就能到。

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從東湖捷運站3號出口出來慢慢走就能到，東湖的熱門美食傳統老店也在附近：

東湖美食推薦：「王家水餃」、「阿伯蛋包麵」、「阿杜食堂」

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內湖樂活公園 就在內溝溪河堤步道旁，是間中型的社區公園；這幾年因為櫻花還有寶可夢的關係，越來越熱鬧。

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以下圖片為2019年1月30日拍攝花況實景

2019年東湖樂活公園，延續去年櫻花熱潮，在2019年1月27開始舉辦「樂活夜櫻季」。

東湖樂活公園 櫻花林

花期花況資訊參考：2019/1/30 寒櫻開3成，2019/2/8 寒櫻已滿開。

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快剪櫻花短片出爐！

樂活公園 東湖櫻花林 貼心的增設旅遊諮詢服務處，由「台北市內溝溪美化協會」協辦。

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在樂活公園的廣場中還設立了一些拍照的小裝飾。

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為了讓遊客能更輕鬆、簡單易懂，現場還有設立導覽牌；在起點、櫻花步道行經處都有設立引導立牌，引導這長長的櫻花步道遍及範圍，以及各區的櫻花品種。

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內湖樂活公園 櫻花林地圖 交通導覽

內溝溪櫻花分布總共有9種品種的櫻花，我這天在東湖樂活公園看見了其中兩種：八重櫻跟寒櫻。

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27號活動才剛開始，櫻花還沒開滿，在起點處的寒櫻還處於含苞待放的狀態；目測寒櫻的花況大約開3成還不到。

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東湖櫻花林 到了2019/2/8，第一區的寒櫻已經滿開囉！！！

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2019/2/8 農曆初四跟家人一起去吃中餐後，回到東湖來走春、賞櫻花，雖然這天已經開始飄雨，不如前一天初三的艷陽高溫，但想到雨水有可能打落櫻花，還是想抓緊時間跑來湊熱鬧啊! 幸運看到 滿滿的人 (誤)，應該是滿滿的櫻花啦！

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2019/1/30當天一直要走到後段，到了「八重櫻」的區域，才有一株開得比較滿的櫻花樹。

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走下樓梯，就看到有很多人都群聚在此，為了拍下櫻花的美妙。

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2018/1/30 其他株櫻花樹都還在歇息，這株卻是猛然爆發狀態。

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我也忍不住跟風，把握這一株搶先綻放的八重櫻。

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東湖櫻花林不只白天櫻花美，在夜晚還有樂活夜櫻季，晚上吃飽飯、漫步走來樂活公園欣賞夜櫻，也會是種愜意而浪漫的美麗。

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嬌羞又可愛的櫻花等著你來跟它相遇，雖然1/30寒櫻的櫻花還沒滿開，但在除夕夜後、初四、初五的走春好日子，就開始接近七、八成的櫻花滿滿，剛好就是農曆春節放假期間；除夕夜、回娘家、走春，這幾天來到東湖的樂活公園、內溝溪走走，就能享受這初春的櫻花美。

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以下圖片為2018年 2/9.18 拍攝之櫻花實景照：

公園內的櫻花大概從1月底就開始綻放花蕾，初訪是在2018/2/9雨後轉晴的下午去拍照的；雖然當下有不少櫻花樹已被連日大雨打落，但仍有不少花苞含苞待放，等到過年春節好天氣的時候，一定更為盛開貌美。

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櫻花樹就沿著河堤步道旁植栽，’是以簡單的低圍欄相隔，步行時要特別留意；尤其如果有孩童、老人同行的時候更要注意。

為維護櫻花林的健康生長環境，也請不要攀爬跟攀折櫻花。

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雖然櫻花林還未盛開，但單拍特寫的畫面也是蠻美，含羞粉嫩的寒櫻，垂吊的嬌羞花朵。

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自一月底開始慢慢綻放的櫻花品種是「寒櫻」，寒櫻的花期預計從開花到凋謝是21天；據說是 日本山櫻 跟 台灣山櫻（緋寒櫻）的混種，初綻放時的顏色是淡淡的粉白，後面隨著氣溫變化慢慢轉為粉紅色，通常在一月下旬開始開花。

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東湖櫻花林 2018/2/9還是剛開花的階段，所以部分花朵還呈粉白色。

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趁著天氣好的時候，跟自己心愛的家人、朋友，到這裡漫步悠閒走走，很輕鬆而愜意。

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中間有幾株櫻花樹的花朵顏色比較偏粉紅，看起來真的亮眼亮麗了不少。

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男女老少都在跟櫻花玩自拍，想把這美麗的畫面留存下來。

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櫻花持續綻放中，還有很多其他品種的櫻花陸續開花，八重櫻、昭和櫻、椿寒櫻、洲府垂櫻、大漁櫻、河津櫻、墨染櫻、福爾摩沙櫻；都藏在這浪漫又可愛的櫻花林中，等著你們去挖掘他們的蹤跡。

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沿著樓梯走到河堤旁邊，這邊有些櫻花樹還未開花。

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因為每個櫻花品種的花期略有所不同，像「霧社櫻」的花期就大概要等到三月初，到時候想必又是呈現另一種美艷動人。

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寒櫻的嬌羞，浪漫而害羞。

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粉嫩櫻花配上綠葉枝枒，紅與綠的鮮艷對比。

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白天櫻花的夢幻，到夜晚持續；櫻花季期間，每天晚上6點到10點的時候，東湖櫻花林 會將路燈打開，是為櫻花點燈。

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櫻花在黑色夜空下，被暖黃的路燈照射著，色澤顯得溫暖而動人。

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加上閃光燈拍攝，粉紅色的寒櫻在夜空下更顯亮眼。

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晚餐吃飽飽，牽著手到櫻花林走走，夜晚櫻花點燈多了種浪漫的甜蜜感。

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把握櫻花的季節，期間限定的台北美景，農曆春節走春，就到東湖的樂活公園櫻花林！

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東湖櫻花林 樂活公園 台北內湖樂活夜櫻季

活動時間：2019.01.27~2018.02.17

活動地點：台北市內湖區 東湖樂活公園

地址：台北市內湖區康樂街61巷、 FB

交通方式：捷運文湖線 東湖站 3號出口，步行約12分鐘

2/17 15:00 將舉辦「城市慶典 櫻雪紛飛」櫻花野餐日×戀花電影院

文章來源：Alina 愛琳娜 嗑美食瘋旅遊 FB：Alina 愛琳娜 嗑美食瘋旅遊

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