親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
交通資訊
宜蘭玩透透
悠遊離島

直播／台北燈節開幕 捷運西門站出口塞爆改「只進不出」

體驗深澳鐵道自行車 迎風邁向夢幻的絢麗場景

2019-02-16 16:30Taipei Walker

繼舊山線鐵道自行車後，能夠盡收海線風光的深澳自行車也在近期開放，搭配周邊貨櫃咖啡超放空，以及必吃在地超新鮮海味美食，讓旅程中不留遺憾。

分享

★深澳鐵道自行車

現在到深澳，不只能大啖鮮甜海味，還能體驗2019最夯打卡熱點深澳自行車，全程自八斗子站到深澳站，單趟1.3公里、車程30分鐘，2站皆可為起始站，可選擇搭乘單趟或來回。乘上俏皮河豚造型自行車，途經絢麗神秘的海洋光環境隧道、充滿文化氣息的建基煤礦遺址，一旁依山傍海的無敵美景，在此刻已是無價，而深澳站旁也有自行車、電動機車租借，方便旅人順遊周邊景點。近期新北市政府更跨海邀來日本男星青木崇高拍攝主題影片，一舉將陸、海、空美景合而為一。

分享

分享

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區建基路2段121號

電話：（02）2406-2200（官網預約）

營業時間：發車班次詳見官網

官網：https://www.railbike.com.tw/

公休：無


★榮興海產小吃

只要來過榮興海產小吃店的旅人，無不對老闆的堅持留下深刻印象！這裡沒有菜單，所有餐點都已貼在牆上，除了不能加點、不能加碗筷、所有點餐均一次完成等規定，最讓旅人念念不忘的便是無比鮮甜的胭脂蝦了！上桌時老闆還會示範剝蝦撇步，俐落的動作讓旅人看得目不轉睛，也讓榮興海產成為到了深澳必嚐、門口總有排隊人潮的高人氣小吃店。

生胭脂蝦400元／只要吃過一回便會上癮的鮮甜美味。
生胭脂蝦400元／只要吃過一回便會上癮的鮮甜美味。
分享

炒透抽350元（前）／新鮮上桌香氣四溢。炒飯50元（中）／滿滿一盤只要銅板價。青...
炒透抽350元（前）／新鮮上桌香氣四溢。炒飯50元（中）／滿滿一盤只要銅板價。青菜100元（後）／嚐過海鮮後總要蔬食中和一下味蕾。
分享

分享

【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區建基路二段83號

電話：（02）2496-9498

營業時間：10：00～17：00

公休：三


★HOHObase 好好基地

迎面是遼闊太平洋、倚靠著基隆與瑞芳交界的深澳山、鄰近礦村聚落的好好基地，坐落在東北角的絕佳位置，而這裡也是2位主理人遠離繁忙的都市塵囂，選擇將夢想中的藍圖一一實現的所在。從手作輕食到基地中的每一處角落，皆能巧妙的感受用心回歸簡單的嚮往日常，主理人也計劃將旅宿、展覽延伸至周邊，讓人期待這片基地的未來。

假日早午餐280元／喜好鹹點口味的早午餐選項，包含雞蛋、吐司、培根香腸、火腿、義...
假日早午餐280元／喜好鹹點口味的早午餐選項，包含雞蛋、吐司、培根香腸、火腿、義式油醋沙拉與1杯美式咖啡。
分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區建基路二段93號

營業時間：12：00～19：00；11：00～20：00

公休：三

刷卡：不可


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小吃美景輕食大台北旅遊親子旅遊

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

【2019台北燈節】燈會交通／路線／元宵節活動懶人包（導覽地圖）

2019-02-16 12:00

免費體驗圓山「密道導覽」！只要憑台北觀巴車票 一窺大飯店裡最神秘的溜滑梯

2019-02-15 17:09

台北賞櫻景點／東湖樂活公園夜櫻季 櫻花林粉嫩盛開

2019-02-14 10:01

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

淡水不只有老街！別錯過淡水賞櫻、搭輕軌一日遊！

2019-02-06 10:00

2019桃園燈會2月12日閃耀登場！「魔法童話城」活動、交通資訊一覽表

2019-02-04 09:00

Google化身導覽員、迪士尼明星一同遊行 「2019台北燈節」4大亮點報你知！

2019-01-27 22:01

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01

夏天、雨天都適合「板橋玩具銀行」超寬敞的遊戲空間

2019-01-13 16:21

「硫磺谷溫泉」賞景加免費泡腳　陽明山一日遊推薦！

2019-01-13 12:00

週末來去新北郊區玩耍 「九份」景點、美食大公開！

2019-01-10 11:20

淡海輕軌「免費試乘」！不能錯過的重要路線資訊、周邊景點攻略

2019-01-06 09:00

北海岸深澳鐵道自行車免費試乘　無敵山海景、海底主題隧道一次滿足！

2019-01-04 15:24

夜貓族夜景首選！陽明山景觀餐廳「草山夜未眠」超美的城市燈海

2018-12-29 22:00

深澳鐵道自行車暢遊山海 1,680人限量免費試乘

2018-12-26 17:26

少女心噴發！Kitty、美樂蒂、大耳狗 三麗鷗夢幻粉紅閨蜜期間限定店 華山開展

2018-12-25 12:59

大直ATT開幕聚焦亮點 浪漫花牆、景觀美食街超吸睛

2018-12-24 15:07

好玩又好拍！精選「竹北」4間網美系人氣店舖

2018-12-22 08:54

101跨年煙火曝光 「台灣之光」雞排、珍奶躍上外牆

2018-12-20 14:24

桃園青旅行！絕美圖書館、森林學堂　文青必去打卡景點

2018-12-20 08:00

約會必訪！桃園超豪華「空中巴士」欣賞浪漫城市燈海

2018-12-18 00:16

南港耶誕景點！冬季限定的「免費滑冰場」雨天約會首選

2018-12-17 12:00

看101煙火最佳點都在這　象山6大跨年景點

2018-12-15 19:59

來場輕旅行！淡水漁人碼頭、真理大學一日遊！

2018-12-14 11:00

桃園5大新勢力！快跟上超夯的文青打卡點

2018-12-14 10:00

限時2週！2018士林官邸菊展「菊世遨遊」帶你環遊世界！

2018-12-11 11:00

3D立體彩繪！新莊中港大排「玩樂高」

2018-12-10 15:30

冬季泡溫泉！假日「北投一日遊」景點推薦

2018-12-09 16:30

白雪皓皓！BELLAVITA貴婦百貨「聖誕奇境」宛如雪花球美景

2018-12-05 16:00

2018超萌耶誕造景 熊大&兔兔LINE FRIENDS最強打卡點必拍！

2018-12-05 10:01

10大落羽松秘境之一！苗栗「南庄雲水度假森林」絕美落羽松

2018-12-03 22:03

大台北溫泉／遠山煙嵐雲雨相伴「八煙溫泉會館」 鴛鴦湯屋暖湯冷泉

2018-12-02 22:00

歲末限定打卡景點！2018桃園花彩節 7大展區浪漫登場！

2018-12-02 14:00

桃園大溪景點 古色古香的街道、美食一把罩！

2018-11-30 11:00

仙氣四溢！2018 桃園花彩節「紫色浪漫花海」閉著眼都幸福

2018-11-28 22:20

新北旅遊／金山萬里兩天一夜 北海岸行程規劃 美食景點住宿推薦

2018-11-24 10:00

假日就去北海岸！十大必去景點推薦

2018-11-23 22:00

【整理包】2018 板橋「新北歡樂耶誕城」景點活動、周邊美食

2018-11-21 12:26

艋舺西遊記 揮別萬華街區的「老派」印象

2018-11-20 15:30
看更多

熱門文章

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-16 12:30

台北賞櫻景點／東湖樂活公園夜櫻季 櫻花林粉嫩盛開

2019-02-14 10:01

【2019台北燈節】燈會交通／路線／元宵節活動懶人包（導覽地圖）

2019-02-16 12:00

人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 16:50

台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 11:30

無敵夢幻！南投「粉紅棉花糖」全滿炸開，少女粉紅樹攻佔IG

2019-02-14 10:59

免費體驗圓山「密道導覽」！只要憑台北觀巴車票 一窺大飯店裡最神秘的溜滑梯

2019-02-15 17:09

獨家直擊！「東京迪士尼花車」來了　隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 16:00

世界最美花海 台南白河林初埤木棉花季登場

2019-02-16 16:40

平溪天燈節登場800盞天燈今晚升空 新北基桃三首長齊放

2019-02-16 11:39

最強優惠！澎湖喜來登「買一晚送一晚」 再抽沖繩來回機票

2019-02-14 11:54

MY YEAR 2018　如何讓台灣看起來很厲害！

2019-02-15 12:00

夜遊山村老街賞燈 梅山太平元宵燈節搓元宵看光影藝術

2019-02-15 07:30

星際大戰帝國軍團踩街 （火旁）龍之夜廣東埔寨火龍壓軸

2019-02-14 15:50

佩佩豬、米奇　還有最長燈海隧道！台北燈節今夜登場

2019-02-16 16:43

【整理包】情人節好幸福！ 住飯店獲新生兒享終身優惠、單身不怕14道牛排享半價

2019-02-14 12:28

賞夕陽、玩沙灘、逛海港市集 最新高雄景點「棧庫群」一次全開

2019-02-14 08:01

超美花隧道！台南「大坑休閒農場」滿滿的紫藤花　IG打卡拍不完

2019-02-16 10:01

台南「世界最美花道」花況達7成 假日賞花交通全攻略

2019-02-14 18:10

特色公園破百座！夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 12:10

雲林北港燈會走懷舊風 要送1萬8千個小提燈

2019-02-15 16:20

情人節台南風鈴木盛開 粉紅花為街道增添浪漫氛圍

2019-02-14 15:40

帶動銀髮族出遊 觀光局擬擴增補助旅行社

2019-02-14 07:00

STAYREAL推台北城市限定系列 古蹟、珍奶穿上身！

2019-02-14 14:30

台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-16 11:50

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:40

台北燈節怎麼玩？Google語音助理陪你逛花燈、猜燈謎

2019-02-16 16:20

粉紅「愛的電話亭」 拍照打卡還可體驗一日DJ

2019-02-16 08:00

跨界創作「藝術燈區」 Lady Ga Ga設計師也湊一腳

2019-02-15 16:10

體驗深澳鐵道自行車 迎風邁向夢幻的絢麗場景

2019-02-16 16:30

故宮南院賞花海 夕照美景看三國群英紙風車

2019-02-15 08:15

情人節夜逛南投燈會 百萬顆燈飾好浪漫

2019-02-14 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top