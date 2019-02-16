體驗深澳鐵道自行車 迎風邁向夢幻的絢麗場景

繼舊山線鐵道自行車後，能夠盡收海線風光的深澳自行車也在近期開放，搭配周邊貨櫃咖啡超放空，以及必吃在地超新鮮海味美食，讓旅程中不留遺憾。

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★深澳鐵道自行車

現在到深澳，不只能大啖鮮甜海味，還能體驗2019最夯打卡熱點深澳自行車，全程自八斗子站到深澳站，單趟1.3公里、車程30分鐘，2站皆可為起始站，可選擇搭乘單趟或來回。乘上俏皮河豚造型自行車，途經絢麗神秘的海洋光環境隧道、充滿文化氣息的建基煤礦遺址，一旁依山傍海的無敵美景，在此刻已是無價，而深澳站旁也有自行車、電動機車租借，方便旅人順遊周邊景點。近期新北市政府更跨海邀來日本男星青木崇高拍攝主題影片，一舉將陸、海、空美景合而為一。

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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區建基路2段121號

電話：（02）2406-2200（官網預約）

營業時間：發車班次詳見官網

官網：https://www.railbike.com.tw/

公休：無





★榮興海產小吃店

只要來過榮興海產小吃店的旅人，無不對老闆的堅持留下深刻印象！這裡沒有菜單，所有餐點都已貼在牆上，除了不能加點、不能加碗筷、所有點餐均一次完成等規定，最讓旅人念念不忘的便是無比鮮甜的胭脂蝦了！上桌時老闆還會示範剝蝦撇步，俐落的動作讓旅人看得目不轉睛，也讓榮興海產成為到了深澳必嚐、門口總有排隊人潮的高人氣小吃店。

生胭脂蝦400元／只要吃過一回便會上癮的鮮甜美味。 分享 facebook

炒透抽350元（前）／新鮮上桌香氣四溢。炒飯50元（中）／滿滿一盤只要銅板價。青菜100元（後）／嚐過海鮮後總要蔬食中和一下味蕾。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區建基路二段83號

電話：（02）2496-9498

營業時間：10：00～17：00

公休：三





★HOHObase 好好基地

迎面是遼闊太平洋、倚靠著基隆與瑞芳交界的深澳山、鄰近礦村聚落的好好基地，坐落在東北角的絕佳位置，而這裡也是2位主理人遠離繁忙的都市塵囂，選擇將夢想中的藍圖一一實現的所在。從手作輕食到基地中的每一處角落，皆能巧妙的感受用心回歸簡單的嚮往日常，主理人也計劃將旅宿、展覽延伸至周邊，讓人期待這片基地的未來。

假日早午餐280元／喜好鹹點口味的早午餐選項，包含雞蛋、吐司、培根香腸、火腿、義式油醋沙拉與1杯美式咖啡。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區建基路二段93號

營業時間：12：00～19：00；11：00～20：00

公休：三

刷卡：不可





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