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「原來可以這樣玩」北海岸之網美到不了的秘境

2019-02-20 08:30健行筆記 Phon Chi

新春開溯新春第一溯，這已經是往年的例行公事，總是得開春來一場溯溪之旅，以便重啟我新年的溯溪登山的靈魂。但今年年假比較長，如果選到中南部的溯溪點，想必就有大半時間都是得在車上塞過去了，為避免這樣的狀況，我們還是選擇台北近郊的溯溪點啦！

先賣點小關子，這是難得可以從海邊溯到山上的景點，大部分都是必須先往山上開一段時間後才能進入到溪谷範圍，但我們今天去的秘境可是從出海口出發，一路往山谷中進行，非常難得的一個地形。雖在一開始水質不佳，因重金屬汙染而導致味道跟顏色都嚴重的汙染，甚至隔幾天皮膚都還會搔癢，但這對於後面能找到的瀑布還有溪谷小小的犧牲還可以接受哈。

我們一行總共五人，都算是有經驗的夥伴，不太需要關照跟協助的那種，一路上進程非常快速。攔沙壩、巨岩或是瀑布都被我們快溯征服，為的就是我們今天的目的地：小鬼瀑！！沒錯，今天的北海岸之網美到不了的秘境就是有名的"半屏溪"，沒聽過也沒關係，就是一條非常美又非常寬敞的一條溪谷。

北部唯一從海溯到山的溪谷這段路程不算長，地形起伏也並不大，真正有再往上攀爬的地形也都是以攔砂壩或是瀑布呈現，最著名就是溪谷中有三大鬼瀑，依序從上游大下游是：老鬼、小鬼、大鬼。通常商業團到"大鬼瀑"就會做折返了，畢竟要每一位網美都攀越這瀑布也不是件易事啊！

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我們今天的行程是預計從半屏溪一路溯到"小鬼瀑"後切上山路回程，一個小O型，上面的山路就是有名的"小"錐麓古道啦！可一面飽覽半屏溪谷的壯麗與幽靜，踩著小心翼翼地步伐，跨越在年代久遠的水管路上，一路從剛剛溯上去溪谷往回走，一路上高度將近有一百多公尺，真難以想像剛是以甚麼樣的垂直陡坡直上切回小錐麓。

1543ef2a561392c45dcd6b81dd13af6f.jpg一路上溯，不停頓從11點下水後中間不做休息，一路攻上大鬼瀑也才不過50分鐘左右，對於體力也不會造成負荷，都算是輕鬆簡易的路線。不過在這建議，如沒有攜帶裝備，就不要擅自攀爬大鬼瀑為佳，雖下面是水潭，但其中的風險多少有不可控制之因素，小心安全為上。

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這次去的水勢較為強勁，如果沒有繩子作為輔助，不是很好攀登，好在我們隨時都有攜帶浮水繩做確保。過了大鬼瀑之後，沿溪逆流而溯，沒多久就會到我們今天目的地"小鬼瀑"。這是一個比較小的瀑布，但其中較少腳點可以攀爬，加上今天水量稍大我們就只有在瀑下面拍拍照過個乾癮。

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上切的入口在小鬼瀑前約20米左右位置，兩塊巨岩之後，如果細看下其實並不會很難找，一路上也都有布條根繩索，回程在小錐麓上也非常快，約莫20來分鐘就可以回到劍龍嶺的十字路口了。整趟來說路線清楚、地形起伏小、也並無太多刺藤。非常好走的又可以拍出很美的照片景點。但依然還是建議要找個老手跟裝備在出發囉！

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以下是行程：11:00 起溯12:37小鬼瀑午餐15:23回到停車處19:00回到台北！！！(塞翻天，塞車比溯溪還累)

--附註--如果有想要知道更多的行程或是資訊，也可提出想要看的地點也都可以留言給我嚕！

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瀑布溯溪秘境
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