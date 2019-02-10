親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
交通資訊
宜蘭玩透透
悠遊離島

疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

2019年iPhone新款受矚目 6大焦點搶先看

裊裊炊煙 彷彿來到人間仙境～硫磺谷步道＆硫磺谷泡腳池

2019-02-10 19:00健行筆記 Shannon Wang

上回帶兩小去龍鳳谷步道走走 後來發現旁邊還有一條硫磺谷步道趁著兩小要補課的日子 雪人偷偷自己來到硫磺谷來晃一晃～看起來超級輕鬆的步道

DSC03797 

硫磺谷步道簡介 

DSC03798 

筆直的步道 又有大樹遮蔭 夏天冬天都很適合來此郊遊踏青

DSC03799 

超級好走的步道 不知是不是因為補班的關係 步道上一個人都沒有

DSC03801  

DSC03804 

走大約5分鐘 就看到溫泉露頭了呦

分享

路上也是開滿了整片的芒草

DSC03808 

黃黃的石壁 是不是還有殘存的些許硫磺呢？

DSC03809

DSC03810 

這邊就是清代有名的秀才-郁永河當年採硫磺的地方喔 ～～想想已經是百來年的事了呢

DSC03812 

走到這一片湖 我才想起來 當年拍婚紗照地方好像就是這裡～

DSC03815 

之後會看到一間被大樹樹蔭圍繞的土地公廟

DSC03816 

為了大家的安全 旁邊有蓋高高的圍欄喔

DSC03817

DSC03818

DSC03819

後面那座半圓形的不知是不是紗帽山？山頂映照在湖面上 覺得好像置身人間仙境

IMAG4498

DSC03822

DSC03823

DSC03824

DSC03825 

今天是輕鬆又快樂的小旅行

DSC03830

拍完照後 雪人本來要離開往泡腳池去 沒想到看到旁邊有一條小路愛冒險的雪人當然要來走看看啦看到這個兩座大水管 ～～不知有多少年歷史了呢！

DSC03831 

這邊離湖面更近了

DSC03833

DSC03836

拍好拍滿後 這條硫磺谷步道 只需要20分鐘就可以走完是不是好適合全家大小來郊遊踏青呢？旁邊就是硫磺谷泡腳池囉～～趕快來泡泡腳 去除多餘的乳酸啦～～才早上9點多 已經是一堆人在泡腳池卡位啦～

DSC03837 

泡腳池溫度是42度

DSC03838 

感覺都是銀髮族在泡腳

DSC03839 

池子內部使用藍色的油漆  所以看起來呈現藍色的泡腳池

DSC03840 

滷豬腳囉～～～哈哈 露出我的肥肥豬腳真是不好意思

DSC03842 

看起來好像都是住在附近的居民  一大早就來泡腳池卡位  邊泡腳邊聊天 好輕鬆愜意

DSC03843 

泡腳池旁邊有置物櫃可以使用喔

DSC03846 

有沒有人跟雪人一樣覺得這個導盲犬的圖片 怪怪的個人覺得畫的比較像恐龍耶

DSC03847 

泡腳池旁邊也是一堆樹蔭 在這邊泡腳也是輕鬆又愜意

DSC03848 

想要單純泡腳 不想走步道的人 可以搭公車搭到彌陀寺下車囉～

DSC03850 

下車立馬會看到泡腳區～～下面這一條不知道是不是磺溪？

DSC03849

今天的輕鬆小旅行就先介紹到此囉下一個小旅行是衛戍醫院 也是有免費泡腳池呦預知詳情 請見下回分曉 

步道溫泉
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

淡水不只有老街！別錯過淡水賞櫻、搭輕軌一日遊！

2019-02-06 10:00

2019桃園燈會2月12日閃耀登場！「魔法童話城」活動、交通資訊一覽表

2019-02-04 09:00

Google化身導覽員、迪士尼明星一同遊行 「2019台北燈節」4大亮點報你知！

2019-01-27 22:01

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01

夏天、雨天都適合「板橋玩具銀行」超寬敞的遊戲空間

2019-01-13 16:21

「硫磺谷溫泉」賞景加免費泡腳　陽明山一日遊推薦！

2019-01-13 12:00

週末來去新北郊區玩耍 「九份」景點、美食大公開！

2019-01-10 11:20

淡海輕軌「免費試乘」！不能錯過的重要路線資訊、周邊景點攻略

2019-01-06 09:00

北海岸深澳鐵道自行車免費試乘　無敵山海景、海底主題隧道一次滿足！

2019-01-04 15:24

夜貓族夜景首選！陽明山景觀餐廳「草山夜未眠」超美的城市燈海

2018-12-29 22:00

深澳鐵道自行車暢遊山海 1,680人限量免費試乘

2018-12-26 17:26

少女心噴發！Kitty、美樂蒂、大耳狗 三麗鷗夢幻粉紅閨蜜期間限定店 華山開展

2018-12-25 12:59

大直ATT開幕聚焦亮點 浪漫花牆、景觀美食街超吸睛

2018-12-24 15:07

好玩又好拍！精選「竹北」4間網美系人氣店舖

2018-12-22 08:54

101跨年煙火曝光 「台灣之光」雞排、珍奶躍上外牆

2018-12-20 14:24

桃園青旅行！絕美圖書館、森林學堂　文青必去打卡景點

2018-12-20 08:00

約會必訪！桃園超豪華「空中巴士」欣賞浪漫城市燈海

2018-12-18 00:16

南港耶誕景點！冬季限定的「免費滑冰場」雨天約會首選

2018-12-17 12:00

看101煙火最佳點都在這　象山6大跨年景點

2018-12-15 19:59

來場輕旅行！淡水漁人碼頭、真理大學一日遊！

2018-12-14 11:00

桃園5大新勢力！快跟上超夯的文青打卡點

2018-12-14 10:00

限時2週！2018士林官邸菊展「菊世遨遊」帶你環遊世界！

2018-12-11 11:00

3D立體彩繪！新莊中港大排「玩樂高」

2018-12-10 15:30

冬季泡溫泉！假日「北投一日遊」景點推薦

2018-12-09 16:30

白雪皓皓！BELLAVITA貴婦百貨「聖誕奇境」宛如雪花球美景

2018-12-05 16:00

2018超萌耶誕造景 熊大&兔兔LINE FRIENDS最強打卡點必拍！

2018-12-05 10:01

10大落羽松秘境之一！苗栗「南庄雲水度假森林」絕美落羽松

2018-12-03 22:03

大台北溫泉／遠山煙嵐雲雨相伴「八煙溫泉會館」 鴛鴦湯屋暖湯冷泉

2018-12-02 22:00

歲末限定打卡景點！2018桃園花彩節 7大展區浪漫登場！

2018-12-02 14:00

桃園大溪景點 古色古香的街道、美食一把罩！

2018-11-30 11:00

仙氣四溢！2018 桃園花彩節「紫色浪漫花海」閉著眼都幸福

2018-11-28 22:20

新北旅遊／金山萬里兩天一夜 北海岸行程規劃 美食景點住宿推薦

2018-11-24 10:00

假日就去北海岸！十大必去景點推薦

2018-11-23 22:00

【整理包】2018 板橋「新北歡樂耶誕城」景點活動、周邊美食

2018-11-21 12:26

艋舺西遊記 揮別萬華街區的「老派」印象

2018-11-20 15:30

台北懷舊小旅行！「大稻埕、迪化街」一日遊

2018-11-17 16:30

天然的岩洞瀑布秘境！桃園三民蝙蝠洞(水濂洞)

2018-11-16 08:00

搶先看！全台首座「鯨魚地景」無障礙共融滑梯今登場

2018-11-15 12:48

窺探台北老時光流轉 走進「太峰街區」輕散步

2018-11-13 09:02
看更多

熱門文章

1歲女童從谷關觀景台欄杆掉出 摔落大甲溪床不治

2019-02-09 17:30

免辦卡也能在好市多購物？還能省荷包 趕快來看

2019-02-09 21:10

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

開工了！氣象局一張圖說明未來一周天氣「南北大不同」

2019-02-10 15:00

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 18:00

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

過年南投哪裡玩？ 「5大主題景點」陪你開心走春

2019-02-08 15:30

影／高雄金銀河燈會 開幕首日30多萬人次比去年多一倍

2019-02-10 11:10

明天湧收假車潮 公路總局預告三大地雷路段

2019-02-09 18:00

全台免裝備露營TOP7推薦！新手也能體驗的免裝備露營區

2019-02-09 10:00

中台怎麼玩？ 永靖「播夢種籽」地景迷宮探險去

2019-02-09 17:00

看見台灣 發掘隱藏之美

2019-02-07 22:59

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 11:30

影／把握假期 台東南田無敵海景讓你獨享

2019-02-10 08:30

打麻將、買福袋，沒做你的年白過！十大過年不做手會癢的事

2019-02-09 07:59

阿里山公路「二萬坪黑森林步道」看火車頭三角迴旋

2019-02-08 10:00

台北燈節2月16日登場 串連10大商圈促銷

2019-02-10 11:20

花蓮海洋公園連假上看7萬遊客 七星潭每日湧上千車

2019-02-09 19:00

玩無人機高度不得逾400呎 日落後日出前禁航

2019-02-09 18:30

轉運就靠今年！農曆春節到8大財神廟帶財運回家

2019-02-09 12:10

懶人最適合這樣走春！新北、台中路線排好玩透透

2019-02-09 11:30

過年相揪出遊去 各大樂園門票優惠懶人包

2019-02-09 11:10

百貨 購物中心 走春採買 拍美照

2019-02-09 13:20

SOGO「頭香哥」連13年搶排福袋 運氣最終不敵抽獎新手

2019-02-09 10:50

裊裊炊煙 彷彿來到人間仙境～硫磺谷步道＆硫磺谷泡腳池

2019-02-10 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top