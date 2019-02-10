裊裊炊煙 彷彿來到人間仙境～硫磺谷步道＆硫磺谷泡腳池

2019-02-10 19:00 健行筆記 Shannon Wang



上回帶兩小去龍鳳谷步道走走 後來發現旁邊還有一條硫磺谷步道趁著兩小要補課的日子 雪人偷偷自己來到硫磺谷來晃一晃～看起來超級輕鬆的步道

硫磺谷步道簡介

筆直的步道 又有大樹遮蔭 夏天冬天都很適合來此郊遊踏青

超級好走的步道 不知是不是因為補班的關係 步道上一個人都沒有

走大約5分鐘 就看到溫泉露頭了呦

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路上也是開滿了整片的芒草

黃黃的石壁 是不是還有殘存的些許硫磺呢？

這邊就是清代有名的秀才-郁永河當年採硫磺的地方喔 ～～想想已經是百來年的事了呢

走到這一片湖 我才想起來 當年拍婚紗照地方好像就是這裡～

之後會看到一間被大樹樹蔭圍繞的土地公廟

為了大家的安全 旁邊有蓋高高的圍欄喔

後面那座半圓形的不知是不是紗帽山？山頂映照在湖面上 覺得好像置身人間仙境

今天是輕鬆又快樂的小旅行

拍完照後 雪人本來要離開往泡腳池去 沒想到看到旁邊有一條小路愛冒險的雪人當然要來走看看啦看到這個兩座大水管 ～～不知有多少年歷史了呢！

這邊離湖面更近了

拍好拍滿後 這條硫磺谷步道 只需要20分鐘就可以走完是不是好適合全家大小來郊遊踏青呢？旁邊就是硫磺谷泡腳池囉～～趕快來泡泡腳 去除多餘的乳酸啦～～才早上9點多 已經是一堆人在泡腳池卡位啦～

泡腳池溫度是42度

感覺都是銀髮族在泡腳

池子內部使用藍色的油漆 所以看起來呈現藍色的泡腳池

滷豬腳囉～～～哈哈 露出我的肥肥豬腳真是不好意思

看起來好像都是住在附近的居民 一大早就來泡腳池卡位 邊泡腳邊聊天 好輕鬆愜意

泡腳池旁邊有置物櫃可以使用喔

有沒有人跟雪人一樣覺得這個導盲犬的圖片 怪怪的個人覺得畫的比較像恐龍耶

泡腳池旁邊也是一堆樹蔭 在這邊泡腳也是輕鬆又愜意

想要單純泡腳 不想走步道的人 可以搭公車搭到彌陀寺下車囉～

下車立馬會看到泡腳區～～下面這一條不知道是不是磺溪？

今天的輕鬆小旅行就先介紹到此囉下一個小旅行是衛戍醫院 也是有免費泡腳池呦預知詳情 請見下回分曉