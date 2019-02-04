開春必玩！超人氣「淡海輕軌」沿途玩樂景點推薦

開春必玩！淡海輕軌綠山線正式通車，除了月台的幾米裝置藝術，沿途的玩樂景點也很精采！快搭上輕軌感受不一樣的新淡水！

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★小美術館ArtBox

一棟有著流線型外觀的設計建築，就坐落於紅樹林河岸對面，由向來推廣建築美學的大隱開發所建造，成為美麗的河岸風景。由美學建築大師姚政仲設計的小美術館就鑲嵌其中，像一個閃閃發光的方型寶盒，宛如泛光清透的方盒浮在寧靜水面上，散發藝術氣息。館內展出多幅畫作，免費入場，但參觀採預約制，需前一天事先預約。

圖片提供／小美術館ArtBox 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新北市淡水區中正東路二段113號

電話：（02）8809-5377

營業時間：09：30∼12：00、13：30∼17：30（展覽採預約制）

過年營業時間採預約制





★閑恬Mydeli

從小在荷蘭長大的小潔，回台後租下這間充滿溫度的老宅，開設手工鹹、甜點工作室，發揮自小養成的手作精神與生活美學態度，閑恬Mydeli悄然成形。除了保留老宅的復古地磚、窗戶，明亮採光、信手拈來的植栽花藝都成為店內的美麗風景。延續這股忠於自我的生活風格，甜點也全是道地家庭式做法，成分天然、口味實在，累積不少忠實顧客。

檸檬塔85元（前）／店內招牌甜點，以原汁原味檸檬汁製成，成分天然純粹，吸引許多人為了它專程前來。核桃紅蘿蔔90元（後）／極具口感香氣的樸實甜點。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新北市淡水區坪頂路22號

電話：（02）8626-3159

營業時間：12：00∼19：00；六日 12：00∼20：00

過年營業時間2／4 一除夕12：00∼16：00；2／5二初一∼2／11一初七休





★和正農作（新市店）

有別於學府店的日式職人風格，和正農作新市店以「幸福站」為象徵，除了延續健康風味、口感實在的麵包，更希望進一步帶來幸福的滋味。店內空間以北歐工業風作為設計主軸，流露清爽舒適的氛圍，搭配店門口的森林系造景，由內而外讓人感受到滿滿的原始情懷與溫馨感受。店家麵包的特色在於使用植物奶、低糖低油製成，口感軟嫩、香氣迷人，除了熱銷的招牌麵包，最近更推出拔絲麻糬、和風抹茶、魅力洛神、椒鹽青蔥共4款新風味，帶給客人味蕾新體驗。

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草莓布里歐45元／開店至今的經典款，於草莓季期間限定開賣。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：新北市淡水區新市一路三段7號

電話：（02）2626-0202

營業時間：12：00∼21：00（賣完為止）

過年營業時間2／4除夕～2／8初四休；2／9初五起正常營業





★幾米公車候車亭

極度療癒人心的幾米繪本，不只是現身於淡海輕軌的每一座月台，更躍至街道藏身於淡水的2座公車候車亭。其中1座就位於輕軌淡水行政中心站的中山濱海路口，嘴角掛著滿足微笑的小女生，開心地陪來往旅客等候公車，適度撫慰趕路人偶爾疲憊的心靈。

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【景點資訊】

新北市淡水區中山濱海路口





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