淡水不只有老街！別錯過淡水賞櫻、搭輕軌一日遊！

淡水，一直以來像是一處能撫慰繁忙台北人的後花園。於週末的午後，搭上捷運淡水信義線駛往淡水的列車，好像進入了一處秘密花園。走在淡水河畔，看著人煙來往、望著淡水河的景色，暫且可以放下工作的無奈、升學的煩憂，在這裡找到最初的自己。淡水是個非常迷人的地方，它的故事怎麼樣也說不完，過往歷史的足跡，造就了這一座古今交錯的小鎮。今天就要帶大家來看看淡水獨有的樣貌，以及屬於淡水的味道。

淡海輕軌

淡海輕軌。 圖／Jason110234 via Wikimedia 分享 facebook

淡海輕軌終於完工！為了配合「淡海新市鎮」計畫，規劃完善聯外交通運輸系統，多年前開始研議淡海輕軌。淡海輕軌的路線以新北市淡水區為主，三芝區與八里區為輔，分為綠山線、藍海線、八里線及三芝線等4條路線，目前已通車的路線為綠山線。

路線圖

淡海輕軌路線圖。 圖／www.ntmetro.com.tw 分享 facebook

乘車方式

STEP1.進站購票：使用電子票證入站或於候車站旅客詢問處（紅樹林V01）、自動售票機購買單程票

STEP2.上車搭乘：列車到站後乘客如需上下車，要按壓車門上的開門按鈕

STEP3.下車離站：使用電子票證的乘客必須再感應一次刷卡機

營運時間

正式營運後，營運時間將從上午6點至半夜12點。淡海輕軌詳細時刻表

票價

淡海輕軌票價為20元～25元。與臺北捷運相同，使用悠遊卡可享8折優惠、使用普通卡轉乘公車及北捷有轉乘8元優惠。而且雙北大眾運輸1280元吃到飽月票也可以使用喔！

淡水景點

淡水無極天元宮櫻花季

淡水無極天元宮櫻花季。 圖／FancyFantacy via Flickr 分享 facebook

每年到了1月～3月，位在淡水北新路的天元宮就會變得非常熱鬧！無極天元宮第一波賞櫻潮是於2月初的時候，天元宮後山的三色櫻就會盛開，但也曾經提早到1月中就綻放，三色櫻會有白色、淡粉色及深粉色的交錯變化，非常值得一看。而到了3月，圍繞在天元宮旁的櫻花樹就會綻放出耀眼的吉野櫻，讓整個天元宮周邊充滿粉嫩的櫻花，遠看超像一幅畫的！吉野櫻是櫻花裡最晚盛開的，每年也會因為氣候，盛開的時間點不盡相同，這也是無極天元宮的第二波賞櫻潮。

地址：新北市淡水區北新路三段36號

營業時間：06:30～21:30

票價：免費

交通方式：

1.自行開車（每年天元宮櫻花季期間會進行道路交通限制措施，行前需注意相關資訊）

2.公車

於捷運淡水站公車站，搭乘866、875、876、877至「天元宮站」下車即抵達

3.接駁車（櫻花季期間）

「捷運淡水站－天元宮」線與「新市二路－天元宮」線，一段票收費。詳情請上淡水客運查詢

淡水天元宮賞櫻專車路線圖。 圖／e-bus.ntpc.gov.tw/ 分享 facebook

小白宮

小白宮。 圖／lienyuan lee via Wikimedia 分享 facebook

白色拱門迴廊、經過修剪的花園，還未踏進小白宮屋內，便能感受到小白宮散發出浪漫且清幽的氣息，但事實上小白宮的前身是「淡水海關稅務司官邸」，在清朝時期，清廷與西方人通商之際，這裡就成為洋人海關的官邸。而其西式白牆的建築外觀被在地人稱為「小白宮」，這座小白宮早在20年前就已被政府列為三級古蹟，館內也珍藏許多在清朝時期的藝術品、古物等，如今小白宮也時常成為新人拍攝婚紗的景點。

地址：新北市淡水區真理街15號

營業時間：週一至週五09:30～17:00；週六至週日09:30至18:00

票價：每位80元，另有免票優惠請上官網查詢

交通方式：搭乘捷運至「淡水站」，轉搭公車857、紅26或836遊園公車至「小白宮站」或「紅毛城站」，依指標沿階梯上行前往

休息日：每月第一個星期一（逢國定假日照常開放，翌日休館）、農曆除夕、年初一、政府公告之天然災害停止上班日

官網：前清淡水關稅務司官邸官網

小編偷偷說：只要買一張門票就可以暢遊屬於淡水古蹟博物館的紅毛城、小白宮及滬尾礮臺呦！

小白宮。 圖／Yu-Ching Chu via Flickr 分享 facebook

真理大學

真理大學。 圖／Wei-Te Wong via Flickr 分享 facebook

來到淡水這個擁有重要歷史資本的地方，一定會被充滿歐式風格的建築物給吸引。許多人會用步行的方式來到真理大學，沿著淡水老街來到末端，經過一段小陡坡，來到真理街，過沒多久即可看到這座歐式大教堂。因為是大學校區，平假日都是可以自由進出的哦！唯有建築物內部是不對外開放的，但可經過申請程序進入內部參觀。

真理大學。 圖／Ken Marshall via Flickr 分享 facebook

除了台灣少有的歐式大教堂外，真理大學另一個吸引人的特色建築，就是這座融合基督教教義和台灣傳統四合院的「牛津學堂」，仔細觀察其外觀，能發現許多西方教義融合於台灣在地建築的新樣貌。校內有著一大片花園及水塘廣場，很適合悠閒、不趕時間的旅人。

地址：新北市淡水區真理街32號

營業時間：全年

交通方式：步行路線，淡水老街→真理街，步行約 20 分鐘 / 搭乘捷運至「淡水站」，轉搭公車前往

漁人碼頭

漁人碼頭。 圖／KENT FAN via Flickr 分享 facebook

一般旅人到淡水，大多會在淡水老街走走，在河岸旁眺望對岸八里的夜晚燈火，搭配著來往人煙，但其實也可以選擇到位在淡水西端的漁人碼頭。漁人碼頭有著約330公尺的木棧道、港區公園、情人橋所構成的步道，可以遠眺對面觀音山和台灣海峽，看著夕陽從海平面緩緩落下，心靈好像也被洗滌了一回。在特別的節日裡，鄰近的福容大飯店也會在漁人碼頭施放煙火，為夜晚的淡水添增許多色彩！

地址：新北市淡水區觀海路199號

營業時間：24小時開放，周邊商家營業時間約為11:00～20:00

票價：免費

交通方式：搭乘捷運至「淡水站」，轉乘指南客運紅26路或836路公車即可抵達

休息日：無

官網：漁人碼頭官網

淡水海關碼頭園區

淡水海關碼頭園區。 圖／Ianbu via Wikimedia 分享 facebook

淡水海關碼頭園區位在紅毛城園區下坡，於淡水老街末端，海關碼頭園區有約150公尺長的淺水碼頭，在這裡可以遠眺淡水河口及關渡大橋，園區內則有清領時期的洋樓和兩座日治時期的港務倉庫，見證淡水開港的歷史。而經過幾個月的整建改造，擴大了觀夕平台，成為淡水新的觀夕景點！而園區也設置了草地音階互動燈及LED燈飾，白天和晚上來都有不同的風情，另一方面也增設了虛擬AR導覽，能與到此一遊的旅人互動。

地址：新北市淡水區中正路259號

營業時間：室內 09:30～19:30、戶外全天開放

票價：免費

交通方式：搭乘捷運至「淡水站」，轉搭公車857、紅26或836遊園公車至「紅毛城站」

休息日：每月第一個星期一（逢國定假日照常開放，翌日休館）、農曆除夕、年初一、政府公告之天然災害停止上班日

官網：淡水海關碼頭園區官網

沙崙海灘

沙崙海灘。 圖／dabing626 via Flickr 分享 facebook

在夏末初秋之際，漫步在沙灘上，獨自享受著微風徐徐的午後，是再舒服不過的一件事了。這處位在淡水漁人碼頭及淡水新市鎮之間的沙崙海灘，過去是風光一時的海水浴場，經過關閉多年，曾是佈滿了垃圾的沙灘，透過近幾年環保團體淨灘活動的努力，如今才能成為拍婚紗聖地！沙崙海灘目前依舊禁止一切水上活動，到此一遊的旅人們不妨在這片乾淨又廣闊的沙灘上散散步、踏踏浪，享受海邊的景致吧！

雲門劇場

雲門劇場。 圖／dabing626 via Flickr 分享 facebook

想必大家都知道，在今年上半年星巴克在淡水的雲門劇場旁，打造了一家有如美術館一般的分店！這間門市融入了雲門劇場與自然共存的藝術性。而這座位在淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的劇場，從2015年開幕演出以來，因為園區有著廣大的翠綠草地，又能遠眺觀音山與淡水河出海口，傍晚時刻還能於此欣賞夕陽西下的景色，能夠觀山、觀海又能看藝術，是出遊放鬆心情的好去處！

地址：新北市淡水區中正路一段6巷36號

營業時間：10:00～17:00

票價：免費

交通方式：搭乘捷運至「淡水站」，轉搭公車836至「滬尾砲台站」，步行約3分鐘or公車紅26至「滬尾砲台站」步行約10分鐘

休息日：週一

官網：雲門劇場官網

淡水美食

大吉祥香豆富

說到淡水的美食，許多人也會想到這家位於淡江大學操場旁的大吉祥香豆富，絕對是許多人心目中的第一名！號稱吃了會長生、吃了會歡喜的香豆富，前陣子雖然搬了家，但絲毫沒有撲熄那最有名的麻辣臭豆腐鴨血味！麻辣臭豆腐鴨血可以任選一種麵類（東北麵、冬粉、米苔目），濃醇的滋味讓吃過的人都流連忘返！不敢吃鴨血的朋友也不要難過，裡面配料是可以換的，因為一碗之中鴨血都是兩份，所以換配料的時候可以換成兩種哦！有貢丸跟金針菇等等可以更換哦！

地址：新北市淡水區學府路171號

營業時間：11:00～20:00

電話：02-2621-0719

交通方式：搭乘捷運至「淡水站」，轉搭公車紅27或756至「淡江大學站」步行約10分鐘or公車紅28至「淡江大學站」步行約5分鐘

休息日：週三

麻吉奶奶鮮奶麻糬

麻吉奶奶鮮奶麻糬。 圖／tour.ntpc.gov.tw 分享 facebook

前陣子風靡一時的麻吉奶奶，其實已在淡水老街幾年的時間了。最多人喜歡的莫過於它的花生鮮奶麻糬，有著濃濃的鮮奶香，又軟嫩又不黏牙，完全不添加糯米。麻吉奶奶鮮奶麻糬的李老闆，習得日本製作鮮奶麻糬技術後，在熱鬧的淡水老街開設專賣店，搭配麻吉奶奶給人一種可愛、古早味的意像，大受歡迎。店內也提供多種飲料口味可以搭配著享用。另外還有「牛浣水」系列，所謂牛浣水就是客語形容黑色糖水的模樣，就像是牛打滾兒後的水濁色，是夏天最棒的消暑冰品！

地址：新北市淡水區中正路220號

營業時間：12:00～20:00

電話：02-26260358

交通方式：搭乘捷運至「淡水站」，步行約10分鐘

休息日：無

阿香蝦捲

在家同樣是位於淡水老街的美食，1982年從路邊攤起家，許多年前也開始有了店面，它就是很多人到淡水必吃的小吃──蝦捲！香脆的蝦捲起油鍋後，拿出來稍微放涼、瀝油，接著三捲串成一串，攤位前放著各式醬料，想加什麼醬自己加！今天介紹的阿香蝦捲雖然不是淡水唯一一家賣蝦捲的店家，但是阿香蝦捲已飄香了30年，也默默陪伴了許多人長大，成為淡水在地人和旅人的回憶。

地址：台灣新北市淡水區中正路230號

營業時間：10:30～19:00

電話：02-26233042

交通方式：搭乘捷運至「淡水站」，步行約10分鐘

休息日：無

其實小編覺得，淡水到處都有著隱藏版的景點呀！不只有一般人熟知的那些景點，越往郊區，越是有更多好玩、好拍的景點，非常值得大家前往一探究竟，不然怎麼會有這麼多人一去再去呢？在週末安排一場淡水小旅行吧！

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