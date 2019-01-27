Google化身導覽員、迪士尼明星一同遊行 「2019台北燈節」4大亮點報你知！

編輯：Joanne@ReadyGo

2019 台北燈節主燈「百變豬寶亮晶晶」今（22）日揭開神秘面紗！台北燈節4大亮點報你知！

｜首創數位影像技術，三樓高主燈「豬寶」聲光秀

約三層樓高的「豬寶」將佇立在西門紅樓廣場前，首創使用數位影像技術，全燈以550萬畫素LED螢幕組合而成，而去年剛登上比利時電子音樂祭Tomorrowland的台灣DJ RayRay 特地為「豬寶」量身打造主題曲，讓「豬寶」主燈的炫麗聲光秀動感十足。

圖/2019台北燈節主燈百變豬寶亮晶晶 分享 facebook

「百變豬寶亮晶晶」主題秀在2月16日至24日燈節期間每晚7時開始展演，每半小時1次，每次3分鐘。「豬寶」一身喜氣洋洋的裝扮，會隨著主題音樂的節奏穿越未來化身成為機械獸，下一秒又回到過去戴上舞獅面具。平時的「豬寶」還會有各式各樣的表情動態變化，就像是有了生命一般俏皮生動。為台北燈節操刀設計主燈及主視覺的策展人藝術家AKIBO李明道表示，百變「豬寶」象徵無拘無束自由自在，祝福所有市民「心想事成」、「諸事大吉」。

2019台北燈節主題是「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」，除了主題燈區「百變豬寶亮晶晶」外，還設置「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」、「友好城市亮晶晶」等多個燈區，每一塊區域都值得深入探索，細細品味。

｜首度擴大燈節範圍，融合古蹟人文意涵

台北市觀光傳播局局長劉奕霆表示，今年燈區範圍沿著中華路一段、北門、忠孝西路，首度擴大至台北車站旁的行旅廣場，所有燈區的創作圍繞著西區的傳統歷史核心古蹟建築群，如「台北郵局」、「大阪商社」、「三井倉庫」、「撫臺街洋樓」等，希望民眾在賞燈之餘能夠深度體驗西區豐富的人文意涵。

圖/2019台北燈節各展區地圖 分享 facebook

近年成為燈節熱門景點的北門依舊是這次燈節的重頭戲之一，2017年台北燈節就曾創作過北門光雕的藝術家陳怡潔指出，今年因為北門廣場已經全部完工，這次在這座舊城門的光雕投影作品，將以音樂結合Swing Dance舞蹈呈現「搖擺北門」的概念，希望藉由城門的線條與型態，把舊府城的風華歲月透過光雕投影與演員演繹，讓人有種彷彿置身在古代卻又不失現代感的錯覺，揉和古今文化。

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「我愛創作亮晶晶」燈區涵蓋了西門町各個時期的歲月精華，彷彿走進時光隧道一般。AKIBO說明，西門町曾是一個經典的跑燈招牌聚集地，在「噴火熱炒」燈座展出的招牌跑燈將隨著音樂變化，完美重現西門當年風光。

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知名塗鴉藝術家黑雞先生與大腸王此次也與各國塗鴉藝術家共同參與了「塗鴉夢想家的基地」帳篷設計，作品常出現在台北街頭的大腸王，把他塗鴉的招牌元素，融入西門固有的街頭風格，黑雞先生甚至把初為人父的心情帶入作品中，邀請大家在燈節期間一同來找尋更多有趣的塗鴉文化的樂趣！

圖/2019台北燈節與眾多國內外藝術家合作 分享 facebook

而位於「我愛創作亮晶晶」燈區裡的學生創作區，今年展出作品高達80件，創歷年台北燈節新高，民眾在參觀時不妨多加留心學生們的無限創意。而廣受全台民眾喜愛的人氣明星台北市吉祥物「熊讚」，在本次燈節將有特別主題區域，歡迎全台「熊粉」為熊讚衝人氣。

｜東京迪士尼35週年慶特別遊行將於「2019臺北燈節」熱鬧登場

此次燈節也與東京迪士尼度假區攜手合作，為歡慶迪士尼開園 35 週年的喜悅，將迎接米奇等迪士尼明星前來參加台北市舉辦的「2019臺北燈節」，屆時將有高達6公尺高的大型米奇主題燈座，搭配經典米奇動畫，在西門町街頭驚喜展出，更會在台北市舉辦「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」，期盼能夠把迪士尼園區的歡樂氣息散播到更多角落。

圖/東京迪士尼35 週年慶特別遊行將在台北亮相 分享 facebook

這次的活動地點為「2019臺北燈節會場」，屆時迪士尼明星將搭乘特別車身設計的花車於踩街嘉年華活動中亮麗登場，踩街嘉年華活動的遊行隊伍中還會有當地的小朋友一同共襄盛舉，希望藉此表達 35 週年的感謝之意，並將幸福滿盈的迪士尼夢想傳遞給台灣朋友。

活動資訊

日期：2019年2月24日(日)15:00 左右開始

地點：台北市中華路一段的開封街口至貴陽街口

｜首次結合Google助理，智慧貼身導覽體驗

另外，今年燈節特別結合Google助理，為民眾打造專屬2019台北燈節的貼身導覽系統。不管ios或是Android版本大家都可以下載到Google助理，開啟後只要對著手機喊出「Ok Google！我要跟台北燈節說話！」就可以進入導覽模式，無論是向 Google 助理詢問台北燈節的營運時間、地點、重要活動資訊，還是直接請 Google 助理幫你導航到特定燈區或燈飾都難不倒它，讓民眾可以利用手機、平板輕鬆導覽做環保。

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今日同時公開2019台北燈節攻略影片，由搖滾天王伍佰、知名主持人黃子佼、空手道金牌選手文姿云帶領大家暢遊燈節強檔燈區「百變豬寶亮晶晶」、「搖擺北門」及「塗鴉夢想家的基地」，他們也不約而同在影片裡號召大家，一定要一同來參與2019台北燈節，看看不一樣的台北！

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