親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
宜蘭玩透透
交通資訊
悠遊離島

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01ReadyGo出發前

編輯：Joanne@ReadyGo

距離2019農曆年不到一個月，GLORIA OUTLETS華泰名品城 搶先在1/17推出為期46天的新春檔期「華泰唐人街」，要用中西合璧的最潮年節大道、應景的超萌豬仔樂園、全區2折起的超值折扣、最道地的唐人街大遊行，吸引民眾年假踩點，感受潮味十足、歡樂NON-STOP的異國年節氛圍！

分享

「華泰唐人街」翻玩無極限！ 自由女神化身金髮尤物Chill牽金豬、最潮金豬模仿披頭四帥氣壓馬路

第一廣場將變身為街頭感十足的「華泰唐人街」。偌大的十字路口、紅綠燈、英倫電話亭、路標等歐美街景元素，都將成為時下年輕人最愛的打卡點。懸掛在街景間的大紅燈籠，搭配初一至初六的「金龍搶『豬』年節大遊行」，將國外唐人街新年慶典原汁原味移師至Outlet。

分享

在裝置部分，全台唯一的桃紅自由女神將Cosplay金髮尤物，這次不牽吉娃娃，改牽超應景的可愛金豬時髦過街，趣味十足！而街道另一側則是吸睛十足的四隻最潮金豬排排走，帥氣壓馬路！靈感取自經典樂團披頭四在英國Abbey Road過馬路的意象，有向偶像致敬的意味。中西合璧的唐人街景，加上玩趣的「翻玩梗」，勢必將帶給民眾另類新穎的年節感受！

分享

全台首座「旋轉豬仔樂園」萌登場！ 白天張燈結彩繽紛迎春。夜間變身Disco舞台搖滾過新年

第二廣場則運用今年Pantone大勢代表色- Living Coral來製作全台首座「旋轉豬仔樂園」，一展園區的年輕與活力。呼應2019豬年，此區設有繽紛的彩色豬仔，供親子「玩」「轉」互動，把好運轉進來，討個新年好彩頭！

分享

白天童趣多彩的超萌裝置很適合IG打卡，晚上在燈光秀與鏡球的折射下，樂園將變身為「大人味」的Disco舞台，陪大家搖滾迎新年。透過Day & Night 兩種景色，創造截然不同的拍照體驗！

分享

桃園最大規模「年節大遊行」在這裡！ 金龍搶「豬」迎財神，快閃攤車販售限量春節小食

初一至初六期間，GLORIA OUTLES華泰名品城 將傳統國外唐人街「年節大遊行」複製到園區。民眾不用到歐美，也能在每天下午2點和4點，看到6尺長的金龍追逐可愛金豬，繞行綿延在整座商場。此外，更有財神爺每日發送限量300份的春節發財金與糖果，要祝福參與的民眾在新的一年諸事圓滿、財源滾滾。

分享

除了有精彩表演外，園區也在第一大道和第四大道上設有快閃攤車，民眾不僅能買到艾酷奇應景的「中」「發」「財」過年喜慶造型包子與動物包子；味百選蝦肉餅；還能品嚐到華漾港式飲茶所特製的冰火菠蘿油和絲襪奶茶。而園區創意臺菜主題餐廳叁和院也推精選年菜，供民眾邊逛邊打牙祭。

分享

時尚穿新衣！ 豬年精選潮流、年節精品全面兩折起

放眼這兩季時裝週，不難發現精品街頭化、街潮品牌精品化的趨勢！在國內匯集最多頂級精品Outlet的GLORIA OUTLETS華泰名品城，因應「玩轉金豬年」的主軸，推出年輕潮男靚女喜愛的「潮流精選好物」，與精品愛好者可趁機撿便宜的「精品精選好物」。

分享

網羅各大服飾品牌、精品包款、經典鞋款，飾品等熱賣單品，全面最低二折起。你可以用$1,590買到原價$4,900的Timberland男款高筒運動休閒鞋；以$1,599輕鬆購得原價$3,800的瑞士專業刀具品牌VICTORINOX灰色機能後背包。多樣化的年節新衣、配件，等你來挖寶

分享

GLORIA OUTLETS華泰名品城 總經理梁曙凡表示：「2019年對我們來說是很有挑戰性的一年！放眼第二季，華泰名品城也將迎來全期開幕。在此之前，呼應年節9天長假，今年的第一季，我們特別將新春檔期拉長為46天，讓更多民眾能體驗華泰獨有的年節氛圍。我們也提前與品牌協調，因應春節舉辦更多有趣的店頭活動，讓消費者能買得開心、同時享受挖寶樂趣與驚喜！行銷活動部分，以創意包裝現今大家最愛的街潮議題，希望能在社群間發酵，透過網路攻心術將人潮帶入園區，讓春節業績開紅盤！」

活動｜金龍搶『豬』過年迎財神

活動日期：2/5 ~ 2/10（初一至初六）

活動時間：每日下午兩點及四點，各一場

活動地點：繞行第一至第四大道

活動說明：舉辦傳統唐人節的舞龍遊行活動，同時迎接財神，於現場發送限量年節小禮

延伸閱讀>>全台13個燈會你去了沒？2019全台燈會懶人包，賞燈資訊一手掌握

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

春節挖寶美術館

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

假日來去礁溪玩耍！礁溪美食、景點懶人包

2019-01-25 15:30

夏天、雨天都適合「板橋玩具銀行」超寬敞的遊戲空間

2019-01-13 16:21

「硫磺谷溫泉」賞景加免費泡腳　陽明山一日遊推薦！

2019-01-13 12:00

週末來去新北郊區玩耍 「九份」景點、美食大公開！

2019-01-10 11:20

淡海輕軌「免費試乘」！不能錯過的重要路線資訊、周邊景點攻略

2019-01-06 09:00

北海岸深澳鐵道自行車免費試乘　無敵山海景、海底主題隧道一次滿足！

2019-01-04 15:24

夜貓族夜景首選！陽明山景觀餐廳「草山夜未眠」超美的城市燈海

2018-12-29 22:00

深澳鐵道自行車暢遊山海 1,680人限量免費試乘

2018-12-26 17:26

少女心噴發！Kitty、美樂蒂、大耳狗 三麗鷗夢幻粉紅閨蜜期間限定店 華山開展

2018-12-25 12:59

大直ATT開幕聚焦亮點 浪漫花牆、景觀美食街超吸睛

2018-12-24 15:07

好玩又好拍！精選「竹北」4間網美系人氣店舖

2018-12-22 08:54

101跨年煙火曝光 「台灣之光」雞排、珍奶躍上外牆

2018-12-20 14:24

桃園青旅行！絕美圖書館、森林學堂　文青必去打卡景點

2018-12-20 08:00

約會必訪！桃園超豪華「空中巴士」欣賞浪漫城市燈海

2018-12-18 00:16

南港耶誕景點！冬季限定的「免費滑冰場」雨天約會首選

2018-12-17 12:00

看101煙火最佳點都在這　象山6大跨年景點

2018-12-15 19:59

來場輕旅行！淡水漁人碼頭、真理大學一日遊！

2018-12-14 11:00

桃園5大新勢力！快跟上超夯的文青打卡點

2018-12-14 10:00

限時2週！2018士林官邸菊展「菊世遨遊」帶你環遊世界！

2018-12-11 11:00

3D立體彩繪！新莊中港大排「玩樂高」

2018-12-10 15:30

冬季泡溫泉！假日「北投一日遊」景點推薦

2018-12-09 16:30

白雪皓皓！BELLAVITA貴婦百貨「聖誕奇境」宛如雪花球美景

2018-12-05 16:00

2018超萌耶誕造景 熊大&兔兔LINE FRIENDS最強打卡點必拍！

2018-12-05 10:01

10大落羽松秘境之一！苗栗「南庄雲水度假森林」絕美落羽松

2018-12-03 22:03

大台北溫泉／遠山煙嵐雲雨相伴「八煙溫泉會館」 鴛鴦湯屋暖湯冷泉

2018-12-02 22:00

歲末限定打卡景點！2018桃園花彩節 7大展區浪漫登場！

2018-12-02 14:00

桃園大溪景點 古色古香的街道、美食一把罩！

2018-11-30 11:00

仙氣四溢！2018 桃園花彩節「紫色浪漫花海」閉著眼都幸福

2018-11-28 22:20

新北旅遊／金山萬里兩天一夜 北海岸行程規劃 美食景點住宿推薦

2018-11-24 10:00

假日就去北海岸！十大必去景點推薦

2018-11-23 22:00

【整理包】2018 板橋「新北歡樂耶誕城」景點活動、周邊美食

2018-11-21 12:26

艋舺西遊記 揮別萬華街區的「老派」印象

2018-11-20 15:30

台北懷舊小旅行！「大稻埕、迪化街」一日遊

2018-11-17 16:30

天然的岩洞瀑布秘境！桃園三民蝙蝠洞(水濂洞)

2018-11-16 08:00

搶先看！全台首座「鯨魚地景」無障礙共融滑梯今登場

2018-11-15 12:48

窺探台北老時光流轉 走進「太峰街區」輕散步

2018-11-13 09:02

台版築地「崁仔頂」看門道　從毛巾掛哪看出這個人的魚市資歷

2018-11-11 19:23

因他一句話多燒1億元 基隆東岸商場拿下金擘獎

2018-11-10 11:20

5個新北「自然系」景點推薦 這個周末就去這！

2018-10-27 10:02
看更多

熱門文章

不是怕顧客偷東西 好市多檢查收據「暖心」原因曝光

2019-01-25 11:50

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 15:00

KAWS萌翻中正紀念堂「10層樓高巨型公仔」趁著週末快來合影吧

2019-01-24 15:30

櫻花開7成！武陵農場賞櫻全攻略 公車+專車輕鬆玩

2019-01-23 18:50

歷史的一刻！機車合法走蘇花改 騎士興奮

2019-01-24 15:58

太美！地球登陸地面在新竹 網紅搶先朝聖

2019-01-24 16:45

全家自助洗衣店手機就能查 帶著髒衣幫你洗到好

2019-01-23 17:33

住在海邊好心情！ 推薦１２間花蓮無敵海景飯店

2019-01-23 09:02

寒流催紅台南六甲落羽松 因這些事更美了

2019-01-24 13:24

農曆春節台灣賞櫻景點TOP 8！ 北中南春節賞櫻花景點總整理

2019-01-25 09:02

這家購物中心福袋好威 澎湃度被民眾稱為「福箱」

2019-01-23 08:15

影／台南新景點！葫蘆埤二樓高溜滑梯延長到17公尺

2019-01-23 17:00

返鄉青年推薦！高雄鳳山小散步3景點 賦予老城新魅力

2019-01-23 15:27

美呆了！到台南夜賞月津港燈 這裡別錯過

2019-01-25 12:10

星野集團「虹夕諾雅谷關」4月開放預約 房價首度公開

2019-01-23 18:00

十週年「覺醒音樂祭」百組歌手樂團熱冬開唱　1/25免費入場！

2019-01-23 22:00

親子餐廳進駐大東文化藝術中心 怎麼拍怎麼美

2019-01-24 11:20

2019賞櫻盛地「武陵農場櫻花季」粉嫩出遊行程推薦

2019-01-24 11:00

「花蓮迪士尼」超殺價！136坪總統別墅1人免6千

2019-01-24 21:31

全聯福袋初一開賣 332萬保時捷休旅車拼零售福袋最大獎

2019-01-24 16:33

季節限定之美！ 「羅東運動公園落羽松」宜蘭巿最易到達落羽松步道

2019-01-24 12:01

苗栗銅鑼「炮仗花牆」熱鬧綻放　金黃瀑布綿延1公里長

2019-01-25 11:01

假日來去礁溪玩耍！礁溪美食、景點懶人包

2019-01-25 15:30

燈節年年有雷…不只豬寶 那年南投竟「鬧鬼」

2019-01-23 15:00

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01

台南美術館27日開幕 5月中前入館免費！

2019-01-25 09:45

北投區三座溫泉泡腳池 農曆春節期間有開放

2019-01-23 16:00

影╱愈冷愈美！太平山雲海如仙境 見晴步道結霜鋪白毯

2019-01-24 10:58

竹縣住宿補助500到五月底 首波2月1日申請限800名

2019-01-24 14:42

桃竹苗五大日式宿舍展文青風 旅人歇息的好去處

2019-01-25 09:30

春節連假 北捷班次、營運場館時間有變動

2019-01-24 12:29

空拍／來拍IG美照！ 擱淺貨輪成限時打卡點

2019-01-24 16:23

春節9天假 南迴公路全線至少雙線通行

2019-01-25 18:30

今年來早了！田中兩甲蜀葵花海正怒放

2019-01-24 14:52

春神來了！浪漫花季賞「櫻」姿　力麗觀光帶領感受繽紛美好

2019-01-24 17:24

科博館「豬事」揭密 世界上最長壽的豬活了23歲

2019-01-24 07:30

百隻萌豬現身台北101？型男變身攝影師幫拍IG美照

2019-01-25 10:18

不畏觀光寒冬 南投旅宿業串連助弱勢兒少免費玩3天

2019-01-23 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top