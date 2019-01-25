全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

編輯：Joanne@ReadyGo

距離2019農曆年不到一個月，GLORIA OUTLETS華泰名品城 搶先在1/17推出為期46天的新春檔期「華泰唐人街」，要用中西合璧的最潮年節大道、應景的超萌豬仔樂園、全區2折起的超值折扣、最道地的唐人街大遊行，吸引民眾年假踩點，感受潮味十足、歡樂NON-STOP的異國年節氛圍！

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「華泰唐人街」翻玩無極限！ 自由女神化身金髮尤物Chill牽金豬、最潮金豬模仿披頭四帥氣壓馬路

第一廣場將變身為街頭感十足的「華泰唐人街」。偌大的十字路口、紅綠燈、英倫電話亭、路標等歐美街景元素，都將成為時下年輕人最愛的打卡點。懸掛在街景間的大紅燈籠，搭配初一至初六的「金龍搶『豬』年節大遊行」，將國外唐人街新年慶典原汁原味移師至Outlet。

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在裝置部分，全台唯一的桃紅自由女神將Cosplay金髮尤物，這次不牽吉娃娃，改牽超應景的可愛金豬時髦過街，趣味十足！而街道另一側則是吸睛十足的四隻最潮金豬排排走，帥氣壓馬路！靈感取自經典樂團披頭四在英國Abbey Road過馬路的意象，有向偶像致敬的意味。中西合璧的唐人街景，加上玩趣的「翻玩梗」，勢必將帶給民眾另類新穎的年節感受！

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全台首座「旋轉豬仔樂園」萌登場！ 白天張燈結彩繽紛迎春。夜間變身Disco舞台搖滾過新年

第二廣場則運用今年Pantone大勢代表色- Living Coral來製作全台首座「旋轉豬仔樂園」，一展園區的年輕與活力。呼應2019豬年，此區設有繽紛的彩色豬仔，供親子「玩」「轉」互動，把好運轉進來，討個新年好彩頭！

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白天童趣多彩的超萌裝置很適合IG打卡，晚上在燈光秀與鏡球的折射下，樂園將變身為「大人味」的Disco舞台，陪大家搖滾迎新年。透過Day & Night 兩種景色，創造截然不同的拍照體驗！

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桃園最大規模「年節大遊行」在這裡！ 金龍搶「豬」迎財神，快閃攤車販售限量春節小食

初一至初六期間，GLORIA OUTLES華泰名品城 將傳統國外唐人街「年節大遊行」複製到園區。民眾不用到歐美，也能在每天下午2點和4點，看到6尺長的金龍追逐可愛金豬，繞行綿延在整座商場。此外，更有財神爺每日發送限量300份的春節發財金與糖果，要祝福參與的民眾在新的一年諸事圓滿、財源滾滾。

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除了有精彩表演外，園區也在第一大道和第四大道上設有快閃攤車，民眾不僅能買到艾酷奇應景的「中」「發」「財」過年喜慶造型包子與動物包子；味百選蝦肉餅；還能品嚐到華漾港式飲茶所特製的冰火菠蘿油和絲襪奶茶。而園區創意臺菜主題餐廳叁和院也推精選年菜，供民眾邊逛邊打牙祭。

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時尚穿新衣！ 豬年精選潮流、年節精品全面兩折起

放眼這兩季時裝週，不難發現精品街頭化、街潮品牌精品化的趨勢！在國內匯集最多頂級精品Outlet的GLORIA OUTLETS華泰名品城，因應「玩轉金豬年」的主軸，推出年輕潮男靚女喜愛的「潮流精選好物」，與精品愛好者可趁機撿便宜的「精品精選好物」。

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網羅各大服飾品牌、精品包款、經典鞋款，飾品等熱賣單品，全面最低二折起。你可以用$1,590買到原價$4,900的Timberland男款高筒運動休閒鞋；以$1,599輕鬆購得原價$3,800的瑞士專業刀具品牌VICTORINOX灰色機能後背包。多樣化的年節新衣、配件，等你來挖寶！

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GLORIA OUTLETS華泰名品城 總經理梁曙凡表示：「2019年對我們來說是很有挑戰性的一年！放眼第二季，華泰名品城也將迎來全期開幕。在此之前，呼應年節9天長假，今年的第一季，我們特別將新春檔期拉長為46天，讓更多民眾能體驗華泰獨有的年節氛圍。我們也提前與品牌協調，因應春節舉辦更多有趣的店頭活動，讓消費者能買得開心、同時享受挖寶樂趣與驚喜！行銷活動部分，以創意包裝現今大家最愛的街潮議題，希望能在社群間發酵，透過網路攻心術將人潮帶入園區，讓春節業績開紅盤！」

活動｜金龍搶『豬』過年迎財神

活動日期：2/5 ~ 2/10（初一至初六）

活動時間：每日下午兩點及四點，各一場

活動地點：繞行第一至第四大道

活動說明：舉辦傳統唐人節的舞龍遊行活動，同時迎接財神，於現場發送限量年節小禮

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