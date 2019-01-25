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假日來去礁溪玩耍！礁溪美食、景點懶人包

2019-01-25 15:30FunTime旅遊比價

從台北開車前往宜蘭只需要一個多鐘頭，有台北後花園之稱，宜蘭有羅東、頭城、礁溪、南澳…等等，許多好吃好玩的地區，只要提到礁溪我們第一個想到的是礁溪溫泉，礁溪除了溫泉以外還有許多景點能去踏青，現在就讓我們來為你介紹礁溪有什麼好吃好玩的景點美食吧！

景點

礁溪湯圍溝公園

礁溪湯圍溝公園。 圖／礁溪觀光旅遊網
礁溪湯圍溝公園。 圖／礁溪觀光旅遊網
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來到礁溪絕不能錯過的就是溫泉啦，湯圍溝公園是台灣少見的平地溫泉，玩一整天累了，剛好到這來泡泡免費的足湯，舒緩一下疲勞的雙腳，也能到湯圍溝公園付費體驗溫泉魚吃腳皮，附近還有許多名產店能買些特產回家去！

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99之11號（位於德陽路與仁愛路的中間）

交通：客運或火車到礁溪火車站下車步行約10分鐘

林美石磐步道

林美石磐步道。 圖／Jason via Flickr
林美石磐步道。 圖／Jason via Flickr
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如果想要到礁溪體驗大自然，可以到林美石磐步道走走，全長才1.7公里，比起其他山已經輕鬆容易許多！沿途上有許多豐富的森林生態，伴隨著石磐為主的溪流瀑布景觀，生態美景搭配著潺潺水聲，可以藉此機會來場放鬆身心靈的健行！

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

交通：搭乘台鐵至宜蘭礁溪站下車，轉搭計程車或公車至林美石磐步道入口。

搭乘公車「台灣好行」礁溪線至林美石磐步道站下車。

猴洞坑

猴洞坑。 圖／礁溪觀光旅遊網
猴洞坑。 圖／礁溪觀光旅遊網
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猴洞坑名字的由來據說以前這裡是猴子的聚集地，才命名為猴洞坑，但現在已經沒有猴子了，成為一條登山步道，可以俯瞰整片蘭陽平原，綠意盎然的稻田與來來往往的車流，把宜蘭美景收進眼底。這裡也是夏天熱門的景點，炎熱仲夏時分，來到猴洞坑瀑布泡泡溪水，全身都清涼了起來！

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

交通：從礁溪火車站搭乘1766公車到白石腳站，再步行約13分鐘即可到達

佛光大學

宜蘭礁溪晚上除了能泡溫泉、逛夜市外，還有百萬夜景可以看！位於礁溪的佛光大學座落於山頂，除了適合看日出，夜晚時還可以欣賞美麗夜景，這裡可以眺望整片燈火通明的蘭陽平原，映入眼簾的美景美不勝收阿！

小編說：進入學校需換證喔！

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路160號

交通：「臺灣好行」於校內共設3個上下車站：「海雲樓」、「曼陀羅滴水坊」（上滴）、「雲起樓」

櫻花陵園

櫻花陵園。 圖／宜蘭縣立殯葬管理所官網
櫻花陵園。 圖／宜蘭縣立殯葬管理所官網
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櫻花陵園在礁溪山區，環境寧靜自在，地勢居高臨下，可遠望蘭陽平原與龜山島，白天與夜晚壯麗的景色，讓人忘卻對墓園的恐懼，成為了熱門的露營景點，渭水之丘也位於櫻花陵園內，入口橋下迴廊的設計很特別，傾斜牆面與幾何拼接感的建築，像是走進了時空迴廊般，成為遊客到此一遊的打卡地點。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏崙村匏杓崙路139-1號

電話：（03）922-0433

美食

礁溪八寶冬粉

宜蘭礁溪車站附近的中山路上有許多美食，這間曾獲選台灣小吃百大名店，店裡的小吃種類眾多，而最具有特色的莫屬八寶冬粉，冬粉裡能看到花枝羹、肉羹、蝦球羹、各種蔬菜，滿滿的配料吃起來實在好滿足！

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號

電話：（03）988-4665

營業時間：06：00∼21：00

交通：宜蘭礁溪車站步行10分鐘，德陽宮旁

柯氏蔥油餅

相信大家對於柯氏蔥抓餅不陌生，絕對是來到礁溪必吃美食阿！創立於民國59年的經典老店，到現在人潮還是絡繹不絕，每天早上9點準時開賣，就已經開始大排長龍了，不管是遊客還是在地人，都一致稱讚的美味！

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

電話：0972-158-603

營業時間：09：00∼18：30

交通：搭乘191、紅1號「宜蘭勁好行公車」到礁溪國小站步行1分鐘

清珍早點

來到宜蘭一定要來嘗嘗古早味宜蘭燒餅，已經創立40年的清真早點，每天堅持手工製作，黃金麵皮吃起來保有燒餅的層次感，加入宜蘭蔥伴隨著特有的香鹹，口感豐富酥脆爽口。

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段208號

電話：(03)988 9658

時間：凌晨04：00～中午

樂山溫泉拉麵二店

樂山溫泉拉麵可不是普通的拉麵店，在這裡可以享受到從未有過的體驗！那就是一邊吃拉麵一邊泡足湯，不但能在寒冷的天裡，吃到熱呼呼的拉麵，還能舒緩旅途的疲勞，真的是一大福音阿！

小編說：邊泡邊吃會多收100元喔!

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路20號（附近可停車）

電話：(03)988-7225

營業時間：11:00~14:30 / 17:00~20:30 （平日）

11:00~14:00 / 17:00~21:00 （假日）

宜蘭四季有多種玩法，夏天可以到烏石港海邊衝浪，冬天還能到礁溪泡溫泉，不管是要來一日遊還是二日遊都很適合，宜蘭礁溪也有許多溫泉飯店，安排個假期到宜蘭礁溪泡泡溫泉，吸收大自然芬多精，放鬆一下平時勞累的身心靈是最好不過的了！

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