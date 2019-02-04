2019桃園燈會2月12日閃耀登場！「魔法童話城」活動、交通資訊一覽表

編輯：Lemon@ReadyGo

2019台灣燈會在屏東，但是各縣市也不惶多讓，爭相舉辦各大燈會慶元宵。2019桃園燈會以「魔法童話城」為主題，自2月12日展至2月24日，為期13天。今年四大燈區與去年相同，分別是三民主燈區、龜山燈區、水汴頭燈區、蘆竹燈區，一連串精彩的表演活動與可愛的造型燈籠「飛天活力豬」等著遊客來欣賞。

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今年的主燈「桃園魔法師」位於「三民燈區」，魔法師擦亮傳說中的阿拉丁神燈後，桃園市圖、捷運、印象大橋等建設即將閃亮登場!此外，巨大獎盃更象徵桃園將舉辦全國運動會的光榮時刻!可愛的發條豬代表桃園已上緊發條，帶領大家邁向美好的未來。

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2019桃園燈會小提燈呼應值年生肖，以童話世界的純真夢幻為設計靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，特別設計可拉動提線作出拍翅效果。飛天活力豬的粉紅雙耳取自於桃園水蜜桃意象，並在身上綴以原住民紋飾、盛開的花朵及好山好水襯出桃園的自然初心。此外，除了有可調整的關節供民眾自行變換不同姿勢，今年更首創可改裝的手握提燈，多樣互動等你來會場領取體驗喔！

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四大燈區小提燈發放處：

▸三民主燈區：全民有勁區內(溜冰場內)

▸龜山燈區：同心二路邊(UBIKE站)

▸蘆竹燈區：南崁溪左岸自行車道上

▸水汴頭燈區：南崁溪右岸舞台旁

燈會活動

▸2019靚靚楊梅慶元宵：

●2月16日(六) 15:00-18:00 媽祖回鑾(桃園錫福宮)

●2月17日(日) 16:00-20:00 踩街遊行(楊梅區)

●2月24日(日) 18:00-21:30 靚靚元宵晚會(楊梅後火車站廣場)

▸2019龍潭迎古董接財神-迎古董嘉年華

●2月16日(六) 13:00-19:00 迎財神(運動公園至龍元宮)

●2月17日(日) 09:00-20:00 財神遶境、擲筊比賽、發財母金兌換(龍元宮廟埕)

交通資訊

免費接駁車

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客運路線

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自行開車

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交通管制

管制日期｜2月12日-2月24日

管制時間｜平日16-23時/假日16:00-23:30

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