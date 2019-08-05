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蘭嶼、綠島、小琉球哪個最好玩？　熱門玩水勝地大分析告訴你！

2019-08-05 21:08DailyView 網路溫度計提供

夏天又來啦！暑假不只是旅遊旺季，更是一年一度最適合玩水的季節，特別是趁著此時，規劃一趟離島三天兩夜行程，消暑清涼之際，更能暫時忘卻一切煩惱，感受有如出國玩一般的閒暇逸致。

最近有網友在網路上發問，熱門玩水勝地蘭嶼綠島小琉球該怎麼選，讓不少有選擇障礙的人大傷腦筋，但也釣出許多過來人精闢解析各自的獨到之處。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底網友都在討論這些離島有什麼好玩之處！

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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第一名、小琉球

網路聲量：5669筆

網路上討論度第一名的地點，正是位於屏東東港西南方的小琉球啦！地理上因為受到黑潮支流的影響，小琉球擁有台灣全境最高的平均海溫，終年海水溫度都維持在25度以上，因此就算是冬季也相當適合從事浮潛等海上活動，另外更因此孕育出上千種不同的珊瑚礁。

此外小琉球另一個最大特色，就是來這邊保證可以看的到海龜，如果是想要看海龜的話，來這邊一定不會讓你失望！

距離東港只有20分鐘航程的小琉球，是全台唯一一座珊瑚礁島，更可以近距離欣賞海龜。...
距離東港只有20分鐘航程的小琉球，是全台唯一一座珊瑚礁島，更可以近距離欣賞海龜。圖／鵬管處提供
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第二名、綠島

網路聲量：5234筆

過去綠島主要是用來關押政治犯，如今已經是一個商業化相當徹底的觀光勝地。綠島位於台東東方外海，有著極美絕佳的浮潛環境，因此來到這邊如果不玩水上活動相當可惜。

另外貴為台灣第四大離島，綠島陸地上也是有不少景點可以好好走訪一遭，像是著名的朝日溫泉、觀音洞、睡美人岩等等，還可以夜訪梅花鹿，精彩的水陸行程絕隊讓你玩到不想回家！

綠島石朗潛點「小丑島」景緻。圖／東管處提供
綠島石朗潛點「小丑島」景緻。圖／東管處提供
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第三名、蘭嶼

網路聲量：4262筆

蘭嶼位於台東的東方，綠島的南方，因為島上獨有的達悟族地土風俗而廣為人知。蘭嶼整座島上只有一座超市、一間便利超商，環島一周大約37公里左右，僅需約半個小時。

島上除了有六個部落的居民在此生活，達悟族獨有的拼板舟文化，另外隨處可見的山羊群也是這邊的特色，當然這裡也是相當適合浮潛的地方，湛藍透徹的海水幾乎陸地上就能看到十幾米深的海底，壯麗的海底世界等著你來一探究竟。

蘭嶼拼板舟。圖／觀光局提供
蘭嶼拼板舟。圖／觀光局提供
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圖／網路溫度計提供
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網友好感度冠軍：蘭嶼

可以發現在三者當中，蘭嶼是唯一網路好感度過半的離島。不少網友說，蘭嶼是最沒有商業氣息的地方，島上保留著珍貴的地土風俗，六大部落由一條公路串聯起來，每個部落都相當值得一探。

除了海底豐富的生態之外，陸地上也有極為豐富的物種，入夜後的夜訪角鴞行程讓不少參加過的人都永生難忘。有山有海有文化，替它贏得許多網友正面的好口碑。

唯一美中不足的地方是因為距離最遠，很多網友認為交通不方便，不過或許也因此，才能讓蘭嶼持續留有相對原始自然環境，免於過度商業化。

剛好又好玩：綠島

雖然島上的亮點不及蘭嶼，不過許多網友認為比起小琉球，綠島算是「剛好又好玩」的離島地區，不只有著清澈湛藍的海底世界，海洋生態也相當豐富，就算不是特別喜歡玩水的人，島上也有朝日溫泉、奇岩巨石、梅花鹿等精彩行程。

但由於近幾年來大量業者進駐，網友幾乎也一致認同綠島的商業氣息過重，以至於顯得有點沒特色。

前陣子還傳出珍貴觀光財保育類龍王鯛，遭民宿業者獵殺的新聞，更讓不少人搖頭過度商業化的背後，對環境生態造成的嚴重危害。

滿滿的海龜看到飽：小琉球

雖然小琉球擁有數不清的海龜，號稱來這邊浮潛保證可以與海龜共游，成為吸引大批遊客朝聖的關鍵，不過反過來說似乎除了海龜還是海龜，一時說不出其他令人印象深刻的特色。

由於地形環境因素，小琉球浮潛並不算獨特，加上許多浮潛勝地，往往都是教練帶著大批大批遊客下去，人潮眾多之下容易揚起沙塵，造成水底的能見度不如蘭嶼或是綠島。

網友提醒以想要玩景點的行程來說，想要玩到兩天以上會比較難。

網路溫度計提醒您：海龜屬保育類動物，不可追逐或撫摸，違法者可依法處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上、30萬元以下罰金，

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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透過社群活躍度來看，可以發現小琉球的社群討論度特別高，其次為綠島，但細看討論內容可以發現其實都圍繞在生態浩劫上，像是小琉球6月的時候傳出潛水客重踩海龜的惡劣行徑；綠島則傳出垃圾清運停擺，掩埋場將在2023年堆滿，尤其是進入旅遊旺季後，估計每日至少會產生2公噸垃圾無法清理。不少網友呼籲大家在旅遊玩耍之際，也可以盡份心力，共同維護我們美麗的自然生態。

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月26日至2019年07月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『蘭嶼、綠島、小琉球』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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