馬祖必去夢幻景點！ 你不知道的台灣離島風情

國人總是喜愛出國，也特別風靡海島旅行，但同樣身為海島國家的台灣，周圍也分布了些許大小不一的島嶼，如澎湖、馬祖、金門、綠島、蘭嶼，可是許多外國人千里迢迢前來體驗的台灣風情，每個島嶼所發展出來的獨特風景、傳統文化、美味料理、特色伴手禮，都值得我們一一去探究；本期小編要為大家介紹離島之一的馬祖，一起來看看有哪些必去的夢幻馬祖景點吧！

馬祖小知識

從台灣到馬祖

➤立榮航空每日都有由松山機場往返南北竿以及台中往返南竿航班，班次密集，飛行時間約為50分鐘~65分鐘，但因為馬祖的氣候變化大，班次可能依照當天氣候做調整，出發前建議先確認一下唷！

➤可搭乘台馬輪，有往返基隆港與東引、南竿輪船，航行時間約8~10小時，每日班次少也較耗時，船班也會因海象及氣候因素調整。

小島超多，怎麼玩？

馬祖的小島有南竿島、北竿島、東莒島、西莒島、東引島，建議可以玩上4天3夜，如果時間有限，建議可以優先造訪北竿、南竿、東莒。小島之間的移動可以搭乘輪船，班次密集。查詢>>

馬祖交通？

參觀馬祖景點除了租車、包車、租機車，也可以搭乘公車，投幣或是悠遊卡都可以使用。

前往季節

每年3月至5月是馬祖的霧季，航班或是行程都需要修正，建議保留彈性時間，以防萬一唷！

東引

東引島燈塔

東引島燈塔 圖／Wikimedia 分享 facebook

東引島燈塔是重要的馬祖景點，位於東引島東北方世尾山突出的山頭上，是台灣最北的燈塔，已有112年歷史，由於其歐風建築相當典雅，也被當地居民稱為「東引別墅 」，已被內政部評定為台閩地區三級古蹟。位於懸崖上的白色燈塔，與湛藍的海洋相互輝映，後方的房舍也是英國工程師設計的十八世紀英國式建，古典優雅的建築矗立在陡峭山巖上，遠眺海景，望著下方激起的浪花，讓人心曠神怡。

東引一線天

東引一線天 圖／Wikimedia 分享 facebook

說到「東引」，就讓小編想起身邊幾的男生朋友們的恐懼，這可是阿兵哥們最害怕抽中的地方，卻是一個相當神祕的馬祖景觀。東引有許多奇岩景觀，一線天是其中的代表，這裡為一處海蝕溝地形，兩岩壁垂直相鄰至相接，上接天、下通海，底部海浪拍擊石塊，相當壯觀；好似藍天、白雲、大海都濃縮在小小的縫隙內，搭配著海浪拍打岩石的聲音，悅耳又動人。

東莒

東犬燈塔（東莒燈塔）

東犬燈塔 圖／Flickr 分享 facebook

這個純白的燈塔可是超殺底片，是許多網美必拍照打卡的馬祖景點。東犬燈塔又被稱為東莒燈塔，是台灣第一座以花崗岩建造的燈塔，至今已經有超過100年的歷史。每天夜裡很盡責的閃著一長兩短的燈號，燈塔旁有燈塔文物展示館，以及一道連綿不斷長達30公尺的白色防風矮牆，也被稱為「白毛城」，海與天連成一線，相當壯觀又美麗。

犀牛嶼

犀牛嶼 圖／IG 分享 facebook

馬祖景點犀牛嶼與是東莒最著名的潮間帶，因島形狀似犀牛而得名，當海水漲退時，島嶼會與本島分離與接合，形成「陸連島」之景觀，就像是《聖經》中摩西利用神力，將眼前的海水一分為二的奇景，同時這裡也盛產貝類及海鮮，是公認的大自然冰箱，黑格、黑毛、鱸魚也很豐富，許多釣客都會聚集在此呢！

小編提醒你☛想看到摩西海的奇景，需算準剛退潮及漲潮最後約莫一小時左右的時間，但也很危險，建議要預留充足時間離開，且多注意潮汐變化。

福正聚落

福正聚落 圖／IG 分享 facebook

馬祖景點福正聚落位於東莒島的北端，冬季時恰可抵禦東北風，而夏日吹西南風，是東莒島最適合人居住的地方，早期的東莒島民隨季節往返兩村港澳捕魚，這裡也曾經繁華一時；後來因漁獲量遞減，人口外移，成為人去樓空的荒涼景象，近年由於政府支持，福正聚落成為珍貴的文化遺產，福正聚落的建築形式搭配晚紅霞，金黃光芒灑落在海面上，相當美麗！

南竿

馬祖宗教文化園區（媽祖巨神像）

媽祖巨神像 圖／FunTime 分享 facebook

馬祖宗教文化園區是重要的馬祖景點，包含天后宮、媽祖巨像、門前山坑道、朝聖步道及周圍的馬港商圈，花10年打造媽祖巨神像，代表馬祖人民對於媽祖信仰的虔誠。另外，當地居民勘查神像周邊地形時，意外發現位於巨神像正下方的門前山坑道，這個趣事也被廣為流傳呢！

津沙聚落

津沙聚落 圖／FunTime 分享 facebook

喜歡品酒的人一定不能錯過這個馬祖景點，津沙位於雲台山下，南竿島西南方突出處的灣澳，是南竿最接近大陸第一大漁村聚落，以老酒聞名，這裡到處都是古樸的閩式建築、老街道，馬祖老酒是這裡相當有名的名產，現今雖然有些蕭瑟滄桑，但在政府的努力奔走下，頹圮舊屋重現生機，蛻變成老酒館、民宿，連海邊的防空洞也改裝成廁所，已經成為馬祖魅力的代表之一。

鐵堡

鐵堡 圖／FunTime 分享 facebook

馬祖景點有一處位在鐵板西邊海上，這裡地形險要，過去為軍事據點，由士兵日夜看守，稱為鐵堡。整體看來有一種遺世獨立的孤獨感，放眼望去是一片汪洋大海，堡內有地下石室、坑道、射口、砲台、房間、廁所及廚房等空間，設備相當齊全，即使已經沒有戰備的必要，仍然充滿戰地風情。

北海坑道

北海坑道 圖／FunTime 分享 facebook

北海坑道是知名的馬祖景點，這個地底坑道可供百餘艘登陸小艇使用的地底坑道，歷經820個工作天才完成，水道高18公尺，寬10公尺，長640公尺，漲潮時水位達8公尺，退潮時為4公尺，步道全長700公尺，走完一圈約需30分鐘，由於當初的施工設備較為簡陋，多採用人工挖掘，完成這氣勢壯闊的花崗岩壁，相當壯觀。

小編提醒你☛開放遊客參觀，但白天時需配合潮汐的漲退，才能進入參觀活動。請遊客注意潮差時間！

北竿

芹壁聚落（馬祖地中海）

芹壁聚落 圖／FunTime 分享 facebook

芹壁是代表性的馬祖景點，村落背山面海，主要分成北面山、南面山、中路等區，這個聚落保存極為完整，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞，房屋主要以花崗岩為主，原本因為人口外移產生的空屋情況，也因為政府的修繕，改造成民宿以及藝文空間，層層疊疊房屋所建立起來的部落，不僅有「海盜屋」還有「鐵甲將軍」的傳說，相當有趣！

坂里沙灘

坂里沙灘 圖／FunTime 分享 facebook

坂里沙灘是馬祖第二大的沙灘，這裡有平直的海岸和細軟的沙灘，這在多岩灘的馬祖來說是相當難能可貴的馬祖景點，周圍被芹山、坂山、里山圍繞，由於砂質有石英成分，當陽光照射時，整片沙灘會閃耀著白色內斂的光芒，不管是看日出，或是觀夕陽，都能讓人感到相當浪漫的氛圍。

塘后道沙灘

塘后道沙灘 圖／Wikimedia 分享 facebook

塘后道沙灘位於北竿機場旁，曾經有藍眼淚現身過，是一處沙連島的特別景觀，等海水退潮時，兩側沙灘會逐漸裸露，因此潮來路隱，潮去灘顯，搭配夕陽美景非常迷人，而且由於沙灘乾淨潔白，也被稱為，被稱為「糖沙」，幸運的話還可以在這裡欣賞從北竿機場起降的飛機，在沙灘近距離的欣賞飛機的英姿，簡直超級享受！

大坵島

大坵島 圖／Wikimedia 分享 facebook

大坵位於北竿北方，與高登為鄰，過去曾經有軍隊駐守，也有居民在此居住，但後來人口外移及撤軍，這裡成為唯一可以登島遊覽的馬祖景點。現在大坵有幾棟胡進江將古厝改造成的民宿，而且梅花鹿復育有成，隨處都可以看到小鹿班比在打招呼，夏天甚至還可以看見燕鷗及遠眺中國大陸呢！

小編提醒你☛前往大坵，除縣政府於夏季期間的定期航班外，需包船前往

現代人一遇到假日都會優先往國外跑，忽略了許多台灣原有的自然美景，上述的馬祖景點強力推薦給大家，希望大家可以利用週休假期，好好安排一下台灣小島之旅唷！

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