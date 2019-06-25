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7/3清涼開跑「2019澎湖海洋派對嘉年華」　玩翻菊島水樂園、野餐音樂派對、海島愛之旅

2019-06-25 08:13欣傳媒

澎湖的海上活動好好玩，清涼又消暑。（圖片提供／澎湖縣政府旅遊處）
澎湖的海上活動好好玩，清涼又消暑。（圖片提供／澎湖縣政府旅遊處）
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迷人的蔚藍天空、湛藍海洋、細白沙灘，交織出澎湖夢幻的海島風情，更成為夏季最受歡迎的旅遊地之一。繼6月27日閉幕的「澎湖國際海上花火節」，澎湖縣政府接續於暑假推出「2019澎湖海洋派對嘉年華」，規劃有「菊島水樂園」、「野餐音樂派對」、「比基尼派對」、「海島愛之旅」、「遊艇單身派對」和「情定澎湖灣」等6大主題活動，各具特色與亮點，歡迎大家一起來澎湖「澎湃一夏」！

此生必訪的夢幻沙灘－沙尾沙灘。（圖片提供／欣傳媒）
此生必訪的夢幻沙灘－沙尾沙灘。（圖片提供／欣傳媒）
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位於七美的雙心石滬，被視為永恆愛戀的象徵。（圖片提供／欣傳媒）
位於七美的雙心石滬，被視為永恆愛戀的象徵。（圖片提供／欣傳媒）
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首先登場的是7月3日在觀音亭盛大開幕的「菊島水樂園」，將結合SUP板、獨木舟、風帆等水上設施，並在岸上打造親子遊憩戲水區，精心設計出一個老少咸宜的水上樂園。而7月29日至8月12日有3梯次的「海島愛之旅」，將為夫妻、老伴、情侶們，創造甜蜜愛情體驗一日遊，帶大家前往吉貝、七美及望安，當晚在離島將舉辦花火主題音樂會結合無人機演出，為每對愛侶創造燦爛難忘的花火盛夏夜。

來到「菊島水樂園」，可以體驗刺激有趣的SUP板。（圖片提供／澎湖縣政府旅遊處）
來到「菊島水樂園」，可以體驗刺激有趣的SUP板。（圖片提供／澎湖縣政府旅遊處）
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緊接著8月1日將於山水沙灘舉辦小清新風格的「野餐音樂派對」，結合熱鬧的海島特色市集，讓大家盡情享受澎湖的沙灘音樂及野餐氛圍；8月19日於嵵裡沙灘舉辦「比基尼派對」，由來自世界各地的民眾，報名參加比基尼女孩及海灘男孩的票選活動，現場還會邀請多組啦啦隊演出，充分綻放澎湖的熱情洋溢。

在沙灘上野餐聊天，是人生一大享受。（圖片提供／澎湖縣政府旅遊處）
在沙灘上野餐聊天，是人生一大享受。（圖片提供／澎湖縣政府旅遊處）
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而8月22日至9月8日期間將有3梯次的「遊艇單身派對」，以蒙面主題及電音派對為主軸，規劃離島祕境探索、互動小遊戲等4天3夜遊程，邀請單身民眾來創造佳話。最後是為期5天4夜的「情定澎湖灣」沙灘婚禮派對，邀請20對即將互訂終生的新人，蒞臨澎湖感受浪漫島嶼魅力，除了提供新人專屬的婚紗拍攝外，也規劃海島世紀婚禮及浪漫情定晚宴，讓新人們能在澎湖留下終身難忘的回憶。

小池角雙曲橋是賞夕陽的好地方。（圖片提供／欣傳媒）
小池角雙曲橋是賞夕陽的好地方。（圖片提供／欣傳媒）
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跨海大橋是澎湖的著名地標之一。（圖片提供／欣傳媒）
跨海大橋是澎湖的著名地標之一。（圖片提供／欣傳媒）
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今年首度舉辦的「澎湖海洋派對嘉年華」，結合在地得天獨厚的海洋、沙灘、海島風情，系列活動相當豐富精彩，每一個都不容錯過。今年夏天，相揪來澎湖玩，享受清涼放鬆的美好假期！

Info

2019澎湖海洋派對嘉年華

官網：2019澎湖海洋派對嘉年華

粉絲專頁：澎湖逍遙遊

澎湖玩透透→https://goo.gl/85Noj2

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

澎湖派對野餐

欣傳媒

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