烤柴魚、挑花生！ 綠島深度旅遊Top５玩法大解密

綠島深度旅遊大解密

綠島生態旅遊玩法＃1

綠島護蟹任務

▲綠島生態旅遊體驗-護蟹任務。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

保育生態與環境是人類共同的責任，但平時我們大啖螺類海鮮及在海灘上製造大量的垃圾，導致寄居蟹無法找到合適的殼居住，而寄居在垃圾裡，形成沙灘上會移動的垃圾悲劇，對於綠島生態更是一大傷害。

每年農曆5月至10月是綠島陸蟹的繁殖季節，同時也是綠島的旅遊旺季，但因陸蟹繁殖需通過人來人往的道路才能到達海灘，而造成這段期間在道路上會看見陸蟹橫屍遍野的景象，令人相當不捨！現在就跟著達人的寄居蟹安家計畫，來到綠島沙灘為寄居蟹找到一個合適的家吧！

綠島生態旅遊玩法＃2

煙仔魚手作文化體驗

▲綠島生態旅遊體驗-煙仔魚手作體驗 （圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

綠島，其豐富的海洋生態為多種魚類的棲息地，也讓它在日治時期成為了重要的鰹節(又稱煙仔魚)加工廠之一，其頂級的柴魚品質更被日本人視為奢侈的魚料理，但隨著台灣光復後的技術外移，那美好滋味成了老一輩的記憶。來到綠島生態旅遊，透過參與製作鰹節的工序工法，拔刺、煙燻等過程，了解如何將捕撈上來的煙仔魚製作成柴魚，在深度旅遊的過程認識綠島獨特的漁業文化，成為文化傳承的推手！

綠島生態旅遊之旅＃3

綠島半農半漁生活體驗

▲綠島生態旅遊體驗-DIY花生豆腐體驗 （圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

綠島除了豐富的海洋生態外，也有許多的特色農業，過著半農半漁的生活。過往翠綠稻浪跟金黃稻穗搖擺的景象，隨著觀光旅遊的發展，農業逐漸沒落，許多農地因此廢耕，農業技術無人傳承，因此達人希望能透過帶動「綠島生態旅遊」的方式，復興綠島農業。

▲綠島生態旅遊體驗-挑花生。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

難得來一趟綠島，當然也要參與耕作及各式綠島手做料理體驗。花生是綠島人引以為傲的作物，居民將花生搗碎成豆投(花生粉)後，鹽滷製成花生豆腐，綿密口感及特殊的花生香氣是當地的特色料理之一。

透過深度旅遊的玩法，參與農耕體驗農民的辛勞，教導我們及孩子食物的珍貴，也讓我們了解綠島獨特的飲食文化，創造不同的味蕾感受，同時也能親自體會島民如何將作物玲耗損發揮到極致的智慧。

綠島生態旅遊之旅＃4

夜間海釣趣

平時我們大啖海鮮，卻極少有釣魚的經驗更何況是海釣！那麼來綠島就對了，其地區附近海洋資源豐富，小管、魷魚、鰹魚、黃鰭鮪魚等皆能在這靠自己的力量釣到，滿載而歸的雀躍心情，回到岸上後，更能料理自己親自釣回的魚，絕對是深度旅遊的好選擇！

綠島生態旅遊之旅＃5

夜間生態探索

綠島除了有著豐富的海洋資源外，其動物生態系統也相當豐富，在潮間帶有著各式的海底生物：海參、魔鬼海膽、蟹類、陽隧足等， 穿著我們準備的特殊膠鞋一同前往，發掘夜間潮間帶的奧妙世界！

除了潮間帶的生物外，綠島也擁有一些獨有的生物: 梅花鹿、綠島碎斑硬象鼻蟲、​蘭嶼大葉螽蟴、津田氏大頭竹節蟲等，皆是在台灣本島很難發現的。透過專業導覽員的解說，了解台灣復育計畫及保育生態的重要性，絕對是綠島生態旅遊不可錯過的玩法！

PS.回程時若能順手把路邊發現的垃圾一同帶走，為我們地球的環境資源及減碳盡一份心力！

綠島生態旅遊之旅＃6

過山古道健行

誰說綠島旅遊都與海洋脫離不了關係，其實在綠島還未興建公路時，有一條過山古道，全程長1.85公里的健行步道，是觀察綠島陸地生態的的最佳路線。沿途與樹杞、蘭嶼土沈香、野牡丹、桃金孃等綠島典型植物擦身，不經意邂逅人面蜘蛛、攀木蜥蝪等生物。還有一個能眺望綠島海景的荷花池祕境，相當美麗。走先人走過的路，從不同的角度看綠島，來趟不只有海的海島之旅。

想知道更多綠島自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」