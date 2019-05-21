2019蘭嶼飛魚季／6大部落必踩絕美秘境景點、住宿推薦

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沒想到，踏上這片土地，那徐徐的海風吹拂在自己的臉上，仰望那海與天的交織，就算路途有點跋涉，氣候的不穩定，在台灣外島上竟有著如此迷人的島嶼，難怪每年旅遊旺季幾乎一票難求。

來到蘭嶼，安排行程一定要三天兩夜起跳，有多數民宿不接受兩天一夜，且兩天一夜也玩不到什麼，蘭嶼的美都還沒好好感受就拍拍屁股走了，路途那麼遙遠，當然要多花點時間來這好好享受那慵懶的假期！

｜旅遊期間

來蘭嶼很多遊客都想一睹飛魚季的傳統文化。

捕捉飛魚可是蘭嶼達悟族很重要的文化核心，時間上可就是要算準囉！

※ 蘭嶼適合旅行月份：4-10月（其他月份容易受氣候、東北季風影響，航班們較不穩定）

※ 飛魚招魚季：約每年2、3月會舉行招魚，祈求今年漁獲豐收，約4-6月於白天捕捉飛魚，但不能捕捉其他魚種，但這段時間，遊客是不能潛水的唷！以當地公告為準，不過他們是希望保留完美淨土不要把飛魚們嚇跑。

※ 飛魚收藏季：大概7月過後，就開始停止捕捉飛魚，會將飛魚曬成魚乾為冬日儲糧。

※ 飛魚終食季：約中秋節過後，就會禁止食用飛魚啦！

每個月份有不同的文化所在，大家可以挑選適合的月份前往喔，飛魚季的禁忌上會來的比較多，觀賞同時也請勿大聲喧嘩，這是對當地人保有應有的尊重。

｜交通

想要抵達蘭嶼，不外乎就是飛機和客輪，當然會暈船的就千萬以飛機為主。但是，也是有無可抗拒的意外，再來好好說明了。

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※ 飛機：就屬德安航空可從台東機場前往蘭嶼機場，因屬於小小飛機，載客數不多，多數會留位置給當地居民，機票位可說是一票難求。不過，親身與朋友經驗則是使用電話訂位，購買機率較高，或避開旺季（大概就是飛魚季啦）。

優點：航程較快，約莫30分鐘即可抵達，每天約六個航班。

缺點：價格較高（約1,428元/單程），且受氣候影響，若風速達到十級陣風可會停飛。

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※ 客輪：台東富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼；就看大家居住地在哪裡以最方便方式抵達。

1. 台東富岡-蘭嶼則是由（綠島之星、恆星號）兩家船運公司：航程約150-180分，旺季時，回台東航程時會再停靠綠島，航程再加約40分鐘。

2. 後壁湖-蘭嶼則是由（綠島之星三號、金星五號）兩家船運公司：航程約150-180分。

優點：座位數多，不擔心搶不到票，價格較低一些（約1,200元/單程）

缺點：航程超久的啊！風浪大會暈船的差不多就是陣亡了。

飛機與客輪單程價格其實沒有差很多，但航程時間差很多！若不是團體遊客一同進出，建議就是搶飛機票，不過，飛機也是有很大的風險，若陣風超過標準值，不飛就是不飛，最後還是要摸摸鼻子乖乖買船票啦。

⚠ 因我們飛魚季過後前往，人潮不多，所以飛機停飛買船票還容易，假使旺季時建議要有備無患喔 ⚠

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蘭嶼總共分為六大部落，一開始都會以環島的方式遊玩，一圈大概37公里，若沒停下來大概兩個小時就騎完啦，不過大多都會走走停停，可以算一下時間，東西邊在每個時間點的景緻都會不一樣，向東清就是看日出，紅頭、漁人部落就是可以看日落，當然！蘭嶼非常的大自然，沒有紅綠燈，沒有人居住的地方就沒有路燈喔，路上多得是驚喜，大家可也要睜大眼睛啊！

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以下，簡單劃分並記錄六大部落必訪景點及可嚐美食！

｜椰油部落

近開元港、有7-11、加油站，因機能較方便所以遊客人潮較多。

※ 必訪景點：開元港、椰油國小、舊燈塔、饅頭山等

※ 可嚐美食：島民冰菓店（芋頭冰不是當地芋頭喲）、巴漾複合式酒吧（網友表示這裡有正統芋頭）

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而椰油到朗島部落這段路程，也有不少景點可以踩；蘭嶼燈塔、小天池、朗島祈禱山等。

▲小天池；前往裡面的路線蠻多條的，其實有點疑惑小天池長這樣嗎！ 分享 facebook

▲往蘭嶼燈塔的路上 分享 facebook

｜郎島部落

最有禮貌的聚落；也有隱藏季節限定的甜點店-角落Bais。

※ 這一帶也有許多岩石可拍攝：雙獅岩、紅頭岩、坦克岩、鱷魚岩等

※ 可嚐美食：迦南園船屋餐廳、角落Bais

▲迦南園船屋餐廳。這裡的飛魚餐是由在這裡當兵的台灣人推薦的。 分享 facebook

｜東清部落

想看日出的！千萬就要選東清部落，而且這裡的海面景色又更迷人，個人蠻喜歡東清部落啦！

※ 必訪景點：情人洞、東清秘境、東清灣、東清貝殼砂秘境、乳頭山

※ 可嚐美食：人魚和貓、野海子、美而美早餐店、東清夜市、摩西漢堡

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▲東清秘境；這裡美到炸掉啊，海水清澈到不行。其實只要在安全範圍內，蘭嶼的海想跳想玩想游都可以！ 分享 facebook

｜野銀部落

可說是將地下屋文化保留最完整的部落了，想要體驗的可以選擇導覽或在這裡住宿唷。

※ 必訪景點：野銀冷泉、地下屋、咖希部灣

⚠ 呼籲遊客們來到此島上遊玩時，記得隨手將垃圾們帶回本島吧，當地已無法消耗這龐大遊客所帶來的垃圾量。

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｜紅頭部落

唯一的郵局就在這個部落，也就是唯一可以領錢的地方喔！而青青草原這一帶，都有種植農耕作，又以芋頭和地瓜最出名，也是當地人的主食！所以，店家很少使用當地的農作物作為料理，一般我們吃到的都是從台灣本島來的歐。

※ 必訪景點： 青青草原、大天池、紅頭森林生態步道

※ 可嚐美食： 雯雯冰店（這裡芋頭冰不是當地喔）、阿力給早餐

大天池建議由當地嚮導帶領前往，因路途上無標示，可能會走到傻眼喔！

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｜漁人部落

這裡是最靠近機場了，並與紅頭部落相鄰近。

※ 必訪景點：八代灣（由漁人村連接至紅頭村）可賞夕陽

※ 美食：施路岸早餐、無餓不坐、旅人Rover

▲旅人Rover；來這裡吹海風喝杯調飲，欣賞白天或夜晚各有美麗景致（與紅頭村交接附近） 分享 facebook

｜住宿

這個也是本人卡了好久的地方！因為蘭嶼住宿不是很便宜的，尤其自己喜歡的那個型態可能又會超出預算

首先挑選喜歡的部落，兩夜起跳。因第一次前訪，景點大過於住宿，所以就選經濟實惠一點的

而民宿都有機場或港口接送的服務，島上交通倒是不用太擔心，直接跟民宿訂機車環島即可

東清部落：鯊魚家；兩人房 2000元/天

雖不是打開房門就能看日出，距離看日出約步行3分鐘內，是很熱鬧地段外邊就有一間7-11

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紅頭部落：薰多琦；兩人房 2000元/天

這間是個意外，因為我們回程班機停飛啦，緊急找住宿的！

薰多琦老闆娘跟老闆非常的體貼又親切， 讓我們只住一夜，還幫我們解說不便險如何申辦

屋內貼滿許多和藝人的合照，可見老闆老闆娘人脈很廣喔，很海派的個性

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東清部落 – 天空的眼睛

就位於東清秘境旁，是間會呼吸的房子，看照片就覺得好美好舒服，不過是無冷氣空調的喔，享受大自然

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設計感十足的民宿，不過房間好像不是很好訂，若真的是來度假心態或許這可選擇

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｜小叮嚀

蘭嶼很美所以推薦大家來玩，能有這樣大自然的美景，得要靠大家好好維護呀！

稍稍為統整一下小心得。

✓ 蘭嶼多屬珊瑚礁岩地形，要穿著舒適又能玩水的鞋子，以免刮傷。

✓ 景點、美食、住宿沒有絕對，只要放寬心，躺在涼亭吹風一整天也是個好行程。

✓ 千萬不要只安排兩天一夜，至少三天起跳，這裡太舒服一個禮拜都可以。

✓ 不是飛魚季去遊玩，所以沒有見到太多飛魚、飛魚乾等本人，一樣還是好玩。

✓ 計畫永遠趕不上變化，蘭嶼的氣候變化多端，要有飛機或客輪停駛的心理準備。

✓ 最重要就是要遵守當地的規矩啦，畢竟有遊客的地方也是居民的家，應保有尊重。

✦ 拼板舟：女性遊客不可任意觸碰船身，遊客也勿任意登船拍照；也不要吃橘子（尤其是飛魚季期間）

✦ 傳統地下屋：千萬別亂進入拍照喔！除非有參加在地導覽！

✦ 涼亭：遊客們會俗稱「發呆亭」，不過當地居民有些人會很在意這個詞彙，大家在談話中小心點就好

2019年飛魚季準備開跑囉，大家準備好了嗎！快一起體驗這大自然的壯麗。

感謝 揪食．愛玩 同意轉載

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