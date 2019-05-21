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大海上神秘巨蛇！澎湖「賞海秘境」從天堂路直奔蔚藍大海

2019-05-21 10:00滿分的旅遊札記 文、圖／滿分

文、圖／滿分

澎湖天堂路也是玩樂澎湖的旅行熱點，據說澎湖天堂路是荒廢已久的舊碼頭，走進沙灘步道，蜿蜒小徑能直達碧綠海景，空拍下像一條在海上玩耍的大蛇~很是壯觀！漫遊天堂路，能美拍也能欣賞澎湖的唯美海景，近年更成為旅人們玩樂澎湖的必訪秘境啦！如果說澎湖奎壁山摩西分海是神龍出海，那麼澎湖天堂路就是神秘的海上巨蛇囉！

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夏天就是最適合玩水看海的季節，一年一度澎湖花火節開始，滿分也來踩點囉！玩樂澎湖，除了基本的市區景點之外，這次滿分也來到位於白沙鄉的天堂路，Google可搜尋後寮秘境天堂路，騎車靠近時，就能看到景點的指示標了。

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跟著指引路線，從街巷小巷來到大海啦！果真是澎湖秘境來著，還沒抵達滿分就覺得好美呀！

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哇！！原本才慶幸秘境人潮不多可以好好拍照滴…結果～這澎湖秘境天堂路一點都不秘境嘛，雖說當天人潮踴躍，依舊無法阻擋滿分來朝聖啦！

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澎湖天堂路旁邊的沙灘路面可以臨停機車，聽說～澎湖天堂路前身是後寮村東港舊碼頭，荒廢已久的碼頭，近年卻成為了熱門打卡景點啦！

PS：碼頭提面狹窄潮濕，步行要小心慢行唷！

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停好車，滿分也準備跟著人群往天堂路移動。滿分覺得澎湖天堂路的海景非常漂亮，不過，沙灘卻沒有想像中的乾淨，看起來像是從大海沖上岸所堆積的垃圾啦！

PS：請旅人來訪時，也請一起維護環境勿丟垃圾

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唯美的澎湖天堂路，想拍照也得耐心排隊啦。

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澎湖美到爆炸的觀海秘境就在這，走進水上步道的滿分，覺得自己好像小明星。蜿蜒的步道兩側是亮眼碧綠的海水，海水清澈見底，仔細瞧還能發現水裡的小生物。美景當前，滿分又忘我的在美景中沉醉啦！

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澎湖天堂路，走到底就是一望無際的藍色大海，來訪能輕鬆與180度的海景同框，真的是美極了，並能同時感受陽光、海水和海風吹拂在臉上的自在，雖說天氣超級熱，但~滿分相當享受這瞬間的放鬆。

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澎湖天堂路美景當前，怎麼可以少了大合照，當日的天氣真的是好的不得了呀！蔚藍的天和碧綠的海景同步，隨便按下相機快門，都是美圖一張。合照時～Kevin的眼睛都快張不開了，相信滿分，閉上眼感受大自然的表情最美。

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這麼美的大自然景緻，Kevin怎麼能錯過空拍呢！飛起無人機，空拍下的澎湖天堂路也太夢幻了吧！蜿蜒天堂路步道，好似一條巨蛇出海玩樂的意境，而滿分就乘坐在前頭，等著一起出航去。

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收錄滿滿的美景美圖，即將返回沙灘，當天也超多旅人和情侶都來這裡踩點美拍，人潮踴躍，旅人來訪真的要放慢小心步行呀。

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很有特色的澎湖天堂路，滿分覺得值得一訪。走上狹窄蜿蜒的海上步道，也很有探險的FU，澎湖天堂路能直達一望無際的藍色大海。蔚藍天空搭配碧綠海景，怎麼取景美拍都好看，空拍下的澎湖天堂路也有另一種的壯麗美感，巨蛇出海意境十足，來澎湖踩點的朋友可別錯過啦！

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澎湖天堂路

地址：澎湖縣白沙鄉後寮村(後寮村東港舊碼頭)

免門票開放參觀(請注意安全！)

文章來源：滿分的旅遊札記 FB：滿分的旅遊札記

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澎湖秘境步道美景熱門打卡

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