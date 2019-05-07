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馬祖「大坵梅花鹿島」百隻超萌斑比　野放小島悠閒散步

2019-05-07 16:40聯合新聞網 文／遊妤思

日本有貓島、有兔子島，而馬祖竟也有一座「梅花鹿島」約200隻左右的小鹿悠哉地走在山坡與步道間散步，萌到你不想回家！大坵島位於馬祖北竿島周邊的一座小島，擁有豐富的植物生態，海蝕地形，以及大坵生態樂園，整座島野放了百隻小鹿在悠閒散步，鹿比人還多的光景，堪稱療癒系祕境。

圖／民眾餵食小鹿。網友show09765授權
圖／民眾餵食小鹿。網友show09765授權
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圖／親人的梅花鹿開心吃樹葉。網友show09765授權
圖／親人的梅花鹿開心吃樹葉。網友show09765授權
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早期馬祖因為軍事需求，養梅花鹿當儲配糧食，隨著情勢趨緩，就將幾十隻梅花鹿野放到當時已經人煙罕至的大坵島上，經過數年的培育成為了今日多達200隻的「梅花鹿島」盛景。整座島約一個小時就可以走，沿途幾乎隨處可見到梅花鹿的蹤跡，大多都在山坡上休息或乘涼，但並非每隻都是熱情親人的斑比，還請民眾輕聲尋鹿、友善互動。

圖／山坡上的梅花鹿群。擷取自馬祖國家風景區
圖／山坡上的梅花鹿群。擷取自馬祖國家風景區
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圖／梅花鹿溫馴的用餐。網友darren_wangzx授權
圖／梅花鹿溫馴的用餐。網友darren_wangzx授權
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梅花鹿性情溫馴，有些甚至不怕人，上島後可以去購買些梅花鹿食用的樹葉，親人的斑比就會熱情的與你討食。但需要注意的是，小鹿可愛歸可愛，但都還是具有野性的，尤其是長角的公鹿攻擊較強，需要保持安全距離。同時遇到掉角期的梅花鹿，也請不要隨意撿拾或攜回，保有當地的生態原貌，讓環境可以永續發展。

圖／遇到掉角期的梅花鹿，請不要隨意撿拾或攜回。網友darren_wangzx授權
圖／遇到掉角期的梅花鹿，請不要隨意撿拾或攜回。網友darren_wangzx授權
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因為往返大坵島的航班不多，所以想要當天來回的人，要特別注意船運的時間。若想要安排個療癒的斑比旅程，也可以去島上唯一的民宿住上一天，偶爾賞賞海景、偶爾拍拍小鹿，休閒假期格外愜意。具當地居民表示，大坵島的光害較少，每年在4-6月時，晚上也能看到「藍眼淚美景，來馬祖時不妨順道來一趟大坵島，頗具特色生態環境，絕對令人永生難忘。

圖／大坵島擁有豐富的植物生態，海蝕地形，以及擁有超萌梅花鹿的大坵生態樂園。擷取自...
圖／大坵島擁有豐富的植物生態，海蝕地形，以及擁有超萌梅花鹿的大坵生態樂園。擷取自馬祖國家風景區
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圖／大坵島的療癒海景，讓人放鬆心情。網友darren_wangzx授權
圖／大坵島的療癒海景，讓人放鬆心情。網友darren_wangzx授權
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馬祖「大坵梅花鹿島」

航班時：

4、5、9、10月份（每日1班）

6、7、8月份（每日2班）

票價：

全票350元、鄉親票250元、優惠票200元（滿3歲而未滿12歲之兒童、65歲以上及身心障礙者）、保險票35元（3歲以下）

（詳情請參閱官方公告）

馬祖步道美景藍眼淚民宿
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