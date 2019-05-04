澎湖跳島這樣玩！澎湖離島TOP10玩法大解密

澎湖跳島玩法TOP10

澎湖跳島推薦＃1

吉貝島 ▲澎湖吉貝島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

距離馬公市區約20分鐘的航行時間，便可來到吉貝島。吉貝島是北海最大的島嶼。東高西低的地勢，因海積形成了沙灘景致，再加上海流亦成為沒入海中的沙嘴地形。吉貝島的四周均可看到石滬，密集的石滬是以前退潮時捕魚的利器，是吉貝島相當重要的建設。

在吉貝島除了可以欣賞到這些自然景觀外，因為觀光業盛行，金黃色海灘上的水上活動也是應有盡有，自然生態旅遊或想玩水上活動的人，吉貝島是澎湖跳島必遊景點。

跳島推薦＃2

南方四島－東吉嶼

▲澎湖跳島玩法-東吉嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

南方四島為台灣第九座國家公園，是由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼這四島所組成，且以這片海域中的豐富珊瑚礁景色聞名，其中東吉嶼又被稱為是 「被遺忘的島嶼」，島上聚落的建築多半為早期留下的遺址，除了老舊連島上人口都只剩二三十人，不過港口的海水相當清澈，可以看到南方四島的特色景觀－珊瑚礁。

▲澎湖跳島-東吉嶼燈塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

而東吉嶼燈塔為黑白相間的建築，佇立於一大片草原上特別醒目，到此便可眺望眼前的汪洋大海。想要欣賞自然山海美景，以及過去的歷史遺址，東吉島是最適合的澎湖跳島景點。

澎湖跳島推薦＃3

南方四島－西吉嶼

▲澎湖跳島玩法-西吉嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

可能大多數的人都聽過澎湖藍洞但卻不知道確切的地點。想到西吉嶼參觀其實是「需要申請」的，西吉嶼上沒有居民又無碼頭設施，想要一覽古時的人文地理建築如：聚落遺址、昔日農耕的菜宅記得是先申請前往。

最多遊客想前往的-藍洞，在宏偉的玄武岩終有一處洞口，洞內因為太陽光線及折射下形成了獨特的美麗藍洞，但因為海流危險，絕對不可以靠近，只能搭乘合法遊船用遠觀的方式探索藍洞的奧秘。

澎湖跳島推薦＃4

南方四島－東嶼坪嶼

▲澎湖跳島玩法-東嶼坪嶼。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

東嶼坪嶼是澎湖離島中最後一個因火山熔岩而形成的島嶼，東嶼坪嶼除了茂密的珊瑚礁生態，玄武岩節理的景觀及海蝕地形也相當有名，港口邊甚至有外型相似關公的玄武岩。而就連島上的梯田、菜宅、聚落景色都反映出東北季風對這個澎湖離島的影響性。

澎湖跳島推薦＃5

南方四島－西嶼坪嶼

▲澎湖跳島玩法-西嶼坪嶼。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

澎湖離島中的西嶼坪為外圍像是四角形地形，聚落因為地形而建於山頂平台上，又加上沒有山可擋風，房屋多在低窪處，想要到聚落親自參觀可是需要步行一段斜坡的。而在西嶼坪嶼後山礫灘有著名的「小鐵砧」、遠眺還能見到頭巾嶼，甚至是高聳的玄武岩，是不可錯過的澎湖跳島玩法。

澎湖跳島推薦＃6

南海四島－七美島

▲澎湖跳島玩法-七美。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

七美島上的設施比起南方四島相當完整，甚至有很多知名景點是近年備受遊客喜愛。石滬是古時用於捕魚的人造建設，而七美上的石滬是由兩個愛心所組成的，如此浪漫的景色使它獲得雙心石滬的美名，同時也是澎湖離島觀光的重要指標。

而七美島上的牛母坪又稱小台灣，因為龍埕地形而形成，一定要站在上方石階才可以看到小台灣的景色。七美島上唯一的沙灘就是月鯉灣！海岸以貝殼沙及珊瑚碎為主，澎湖跳島來七美，除了欣賞雙心石滬等自然地形景觀，也別忘了到月鯉灣浮潛喔。

澎湖跳島推薦＃7

南海四島－望安

▲澎湖跳島-望安島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

澎湖離島望安島的地勢較為平坦，在望安島最高處的天台山上，可以清楚看到四周的天然草原及海灣，同時還是文石產地，是個自然資源充足的島嶼。在澎湖跳島之旅中，望安島有幾處景點是必須去的，世界百大瀕臨滅失的花宅，欣賞咕咾石嶼閩式風格共存的建築老宅、綠蠵龜保育中心，認識超可愛的綠蠵龜，望安對綠蠵龜來說可是很重要的產卵棲息地。

澎湖跳島推薦＃8

南海四島－虎井嶼

▲澎湖跳島玩法-虎井嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

澎湖離島虎井嶼上貓咪的身影隨處可見，沿海濱路上的山丘可以清楚把虎井島的面貌印入眼簾，甚至還有北緯23.5度的北迴歸線標誌，而西山公園中的漢白玉石觀音巨像、十八羅漢這裡也有大批遊客聚集拍照。虎井的面積不大，加上東山區為軍事基地，僅有西山區可遊憩。

澎湖跳島推薦＃9

南海四島－桶盤嶼

搭船至澎湖離島桶盤島，首先會看到由柱狀玄武岩羅列環繞的島嶼，桶盤島的柱狀節理發達使此處有黃石公園的美名。桶盤島除了玄武岩，蓮花座也是必看景觀，火山口被海水侵蝕後不斷凹陷，只留下突出的中心。在退潮時，俯視此處景色宛如水中蓮花，加上潮間帶中的海洋生物，絕對是直得來參觀的人文地理景點。

澎湖跳島推薦＃10

鳥嶼

▲澎湖跳島玩法-鳥嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於澎湖白沙鄉附近的鳥嶼，昔日因海鳥聚集而聞名，因此當你一下船時會有兩隻大鳥裝飾佇立於海港，並寫著歡迎的標語。鳥嶼的西邊有座通紅亮眼的金龍寶塔，為了祈求風調雨順，讓這座澎湖離島免受劣風的影響。

在自然景觀中，鳥嶼的玄武岩呈現了放射狀、洋蔥狀的地形造型，而沿海更有清澈海水，你可以直接下海玩海上划水道、SUP等水上設施，另外這裡的石蚵甚是有全世界最新鮮之稱，必須來鳥嶼玩樂及品嚐美食。

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