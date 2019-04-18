最夯澎湖玩法：SUP、浮潛！2019夏日澎湖水上活動最強10選

澎湖水上活動推薦

澎湖水上活動＃1

藍洞巡航

▲澎湖水上活動-藍洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於澎湖南方四島的西吉嶼為玄武岩地質，因海水侵蝕雃成形的海蝕洞，加上頂端風化而崩塌形成了藍洞，又被稱為「灶籠」。在烈日陽光射入海蝕洞時，洞中海水反射出極為清澈又閃耀的藍光，是大自然打造出的天然神秘美景。

澎湖藍洞已列入澎湖縣南海玄武岩自然保留區的範圍內，須經過「申請」才可到此，想要一覽這神秘藍洞，唯一方式只有搭乘合法船隻才能靠近，不過澎湖藍洞即便遠觀，也能感受到那夢幻的神秘感。

澎湖水上活動＃2

月鯉灣浮潛

▲澎湖水上活動-浮潛體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

浮潛體驗不只是玩水，更重要的是可以清楚看盡熱底海洋世界的所有美景。澎湖七美島上的月鯉灣，擁有一大片珊瑚礁生態，就連月鯉灣的海灘上都是珊瑚碎屑，與旁邊的玄武岩形成了黑白對比。

而蔚藍清澈的海水，讓人在岸上就可以欣賞到海底風貌，更不用提在浮潛時能與魚兒近距離接觸的震撼感了。想一次欣賞到各式形貌的珊瑚礁生態及與繽紛魚兒共遊，月鯉灣浮潛是最適合你的澎湖水上活動。

澎湖水上活動＃3

潛水Ｘ海底明信片

▲澎湖水上活動-體驗潛水郵寄。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在澎湖潛水除了與魚兒共遊或欣賞珊瑚礁外，有一處特別的景點-海底郵筒。這個海底郵筒不只是海底裝置藝術的作品，所結合的魚礁更具有珊瑚礁復育及生態保育作用。這項水上活動，即便是潛水初學者也可以參與，從海底寄張明信片回家，不但能體驗潛水，也能將這份有意義的紀念品保存下來。

澎湖水上活動＃4

寬板滑水

▲澎湖水上活動-寬板划水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

寬板滑水是個新潮的水上活動，結合了滑雪、衝浪體驗，即便是新手也不用擔心，專業教練都會進行事前教學，無論你會不會游泳都可以體驗這項寬板滑水！由快艇奔馳在海上乘風破浪，過程中極為刺激，其速度及新玩水方式更會讓你成為海上焦點。

澎湖水上活動＃5

蒔裡SUP體驗

▲澎湖水上活動-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

比獨木舟刺激，但比衝浪簡單好學的SUP立槳體驗，是澎湖蒔裡不可錯過的水上活動。站上SUP板划槳便可在海上前行，是個具刺激感又能接觸大自然的簡易玩法！在澎湖花火節期間，更有推出夜划SUP賞花火的獨特活動，讓你可以享受海風吹拂，與全家人一同參與增進感情！

澎湖水上活動＃6

水上摩托車

▲澎湖水上活動-水上摩托車體驗。（圖/Pixabay） 分享 facebook

要說海上最帥最刺激的活動，大概非水上摩托車莫屬了。外型上激似技型機車的酷炫感，在海上騎乘時的高速受到年輕人的喜愛，不過想體驗這項澎湖水上活動，必須要由教練駕駛且有完整的安全裝備及認知喔！

澎湖水上活動＃7

拖曳傘體驗

▲澎湖水上活動-拖曳傘體驗。（圖/Pixabay） 分享 facebook

刺激的澎湖水上活動，還有在空中飛、坐著體驗的拖曳傘體驗，由快艇拖曳著你用不同方式玩樂，仔細聽從教練的解說後就能體驗遙遊天際，過程中的快速感就像是要被甩入海中，體驗拖曳傘不只刺激，也能用不同角度欣賞澎湖美景。

澎湖水上活動＃8

搖擺快艇

搖擺快艇這項水上活動，全程都須以「趴」的姿勢體驗。所謂的搖擺就是因為你只能由雙手的力量，但在快艇奔馳下雙手力量不夠，強大離心力讓你和身旁的同伴不斷碰撞，快速感、離心力、濺起的水花都讓體驗者玩得不亦樂乎。

澎湖水上活動＃9

海上溜滑梯

想要體驗較為安全的澎湖水上活動，那就選擇充氣休憩器材吧。在25米的溜滑梯上朝大海滑出，溜滑梯可是小孩最喜愛的玩樂項目，如今上將場地搬到海洋上，開闊的風景及海上器材的漂浮感，更為此項澎湖水上活動更加分了。

澎湖水上活動＃10

海洋牧場

想要到達海洋牧場，首先要先搭乘半潛艇前往，在途中可以透過玻璃窗欣賞海底生態。在海洋牧場中有得玩有得吃，海鮮粥及烤牡蠣都是無限供應，另外還有體驗區如：垂釣及生態觸摸池，能夠與海洋生物有接觸也能順道教育小孩一些海洋生態知識，在海洋牧場中不需要觸碰到海水，又具有寓教於樂的效果。

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