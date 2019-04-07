【2019澎湖花火節】澎湖三天兩夜景點＋吃喝玩樂行程全攻略！

小編一直很喜歡澎湖，由於遊客不多、破壞較少，純白潔淨的沙灘可說比國外還美麗，而且還非常有人文特色，是個適合深度漫遊的好地方，每年4-5月還有精彩的海上花火節可以觀賞，先來看看澎湖到底怎麼玩！

2019澎湖海上花火節

澎湖國際海上花火節 圖／澎湖國際海上花火節 分享 facebook

每年4-6月於觀音亭園區施放，美麗的煙火與得天獨厚的海灣環境、浪漫的西瀛虹橋相得益彰，施放地點與觀賞區只有約300公尺距離，獨特的臨場震撼感，為海上花火節最有特色的地方，每年吸引許多國內外遊客來到澎湖參與盛會，為夏季菊島夜空裡，最令人引頸期盼的璀璨盛宴。

小編偷偷說：煙火和水舞燈光秀的聯合演出，超級美麗

花火節相關資訊

活動日期：

4/18 -6/24之間的每週一、四晚間

特別增加了母親節5月12日，及端午節6月8日兩場場次

施放時間：

21:00 – 21:15 PM

活動資訊：

開幕晚會4月18日 19:30起、 閉幕晚會6月24日19:30起

澎湖國際海上花火節 圖／澎湖國際海上花火節 分享 facebook

三天兩夜這樣玩

澎湖最精華都在這

Day1：澎湖跨海大橋→小萍的店小管麵線→鯨魚洞→可口冰城→二崁聚落

Day2：鐘記燒餅→望安→七美

Day3：山水沙灘→桶盤玄武岩

澎湖跨海大橋

連接白沙、西嶼兩島的跨海大橋，全長2,494公尺，成為澎湖縣極重要的網絡道路，而白色的大拱門設計也成為澎湖重要的地標，會看到許多遊客開車經過這都會停下來拍拍照。

澎湖國際海上花火節 圖／澎湖國際海上花火節 分享 facebook

小編偷偷說：沒到跨海大橋拍照打卡不要說來過澎湖！

地址：884澎湖縣白沙鄉通梁村

交通方式： 1.開車或騎車前往

2. 公車外垵線至跨海大橋站

雙心石滬

許多人來到澎湖一定會到七美島，而讓許多遊客慕名而來的就是雙心石滬，心心相連的浪漫景象就像是熱戀中的情侶一樣互相依偎、浪漫無比，也因此成了澎湖的代名詞。

雙心石滬 圖／澎湖國家風景區管理處粉絲團 分享 facebook

小編偷偷說：揪上男友女友來雙心石滬整個超浪漫啊~~

地址：883澎湖縣七美鄉

交通方式：從南海遊客中心買票，搭船從馬公前往

山水沙灘

媲美澳洲的「黃金海岸」，沙灘由細緻的貝殼沙所組成，砂質柔軟金亮，陽光照射到金黃色沙灘搭配湛藍海水，真是美不勝收，讓山水沙灘近年成為遊客指名的旅遊勝地。

小編偷偷說：山水沙灘可說是澎湖本島最美的沙灘，喜歡玩水或拍照的朋友一定要來的！

地址：880澎湖縣馬公市山水里

交通方式：1.開車或騎車前往

2.搭乘公車風櫃線或山水線到山水沙灘終點站

桶盤玄武岩

澎湖是全台灣唯一具有玄武岩方山地形的的區域，桶盤嶼也是澎湖離島當中玄武岩石柱中最為壯觀的島嶼，轟立聳天的玄武岩柱不管是遠觀還是近看都讓人驚嘆不已。

桶盤玄武岩 圖／澎湖國家風景區管理處粉絲團 分享 facebook

小編偷偷說：活生生的地理教室，親眼見到才能體會到它的壯觀

地址：880澎湖縣馬公市

交通方式：從南海遊客中心買票，搭船從馬公前往

可口冰城

1976年創立的可口冰城在過跨海大橋的西嶼上，多種澎湖在地口味的冰淇淋為其特色，其中最知名的就是「總統冰」，以仙人掌花、葉及果實所製作，在炎熱的夏天嘴裡嘗著冰爽酸甜格外消暑。炎熱的夏天一定要來上一碗，清爽的水果口味超級消暑

可口冰城 圖／澎湖國家風景區管理處 分享 facebook

地址：881澎湖縣西嶼鄉大池村130號

交通方式：1.開車或騎車前往

2. 公車外垵線搭至二崁外站再步行2分鐘

鐘記燒餅

在早餐街上必吃的鐘記燒餅，有別於一般店家，首度將中式傳統燒餅及西式早點作完美結合，燒餅多種口味及外酥內軟的特色，吸引許多觀光客都慕名而來～每天早上總會有超多人聞香而來，旺季更是大排長龍

鐘記燒餅 圖／澎湖國家風景區管理處 分享 facebook

地址：880澎湖縣馬公市文康街37-1號

交通方式：1.開車或騎車前往

2. 公車外垵線搭至縣政府站再步行2分鐘

四天三夜這樣玩

澎湖特色全都走遍

Day1：澎湖跨海大橋→小萍的店小管麵線→鯨魚洞→可口冰城→二崁聚落

Day2：吉貝海上樂園→通樑古榕→奎壁山

Day3：鐘記燒餅→望安→七美

Day4：山水沙灘→桶盤玄武岩

二崁聚落

這裡是全台灣第一個傳統聚落保存區，隨處可見石磚及紅瓦所搭造的傳統房舍，來到這彷彿就像是穿越時空一樣，仍然保留著當時的傳統及自然風貌，也可以造訪聚落裡的店家，品嘗著澎湖特色小吃。

二崁聚落 圖／澎湖國家風景區管理處粉絲團 分享 facebook

小編告訴你：二崁聚落是國內第一個傳統聚落保存區唷！

地址：881澎湖縣西嶼鄉二崁村

交通方式：1.開車或騎車前往

2.公車外垵線搭至二崁外站再步行2分鐘

奎壁山－赤嶼

這個地方算是當地人才知道的秘密景點，到了退潮時奎壁山跟赤嶼中間的海域會出現一條步道，走在這條海底秘境上會發現許多海底生物。但要提醒大家到了赤嶼可別貪玩忘了時間，不然一旦漲潮、步道消失後，可就回不了家了。

奎壁山－赤嶼 圖／Wikimedia 分享 facebook

小編告訴你：4~9月的開放時間延至18:30唷~

地址：885澎湖縣湖西鄉

交通方式：1.開車或騎車前往

2.公車龍門循環線搭至北寮站再步行3分鐘

吉貝沙嘴

吉貝島絕對是喜愛水上活動者的海上天堂，再加上擁有美麗的海景是許多遊客前來朝聖的地方，金黃色的沙灘搭配著蔚藍的海洋，這裡也曾是知名偶像劇「海豚灣戀人」的拍攝場景哦！

吉貝沙嘴 圖／澎湖國家風景區管理處粉絲團 分享 facebook

小編偷偷說：吉貝的白色沙灘搭配著湛藍海景，真的超美～

地址：884澎湖縣白沙鄉

交通方式：從赤崁碼頭搭船至吉貝嶼

望安島

望安島上的建築物十分有特色，而望安島的天台山海跋53公尺為島上的最高峰，也擁有澎湖最古老的玄武岩地質，走到最高點可以看欣賞到遼闊的天然海景及海蝕洞，幸運的話到附近沙灘走走，或許能看到可愛的綠蠵龜！

望安島 圖／Wikimedia 分享 facebook

小編偷偷說：望安島的天台是眺望海景最佳地點唷~~

地址：882澎湖縣望安鄉澎湖縣望安鄉

交通方式：從南海遊客中心買票，搭船從馬公前往

小萍的店小管麵線

來到了澎湖就一定要吃當地最新鮮的小管麵線，QQ的小管完美搭配滑順的麵線，就算頂著炎炎夏日，遊客也寧願滿頭大汗慢慢品嘗，店裡也能試吃老闆娘自製的魚乾及小管唷！

小萍的店小管麵線 圖／小萍的店粉絲團 分享 facebook

小編偷偷說：小管香甜又脆口，保證新鮮沒話說

地址：881澎湖縣西嶼鄉

交通方式：1.開車或騎車前往

2.公車外垵線搭至小門內站

推薦特色住宿

澎湖沐光之居民宿

澎湖沐光之居民宿 圖／agoda 分享 facebook

澎湖沐光之居民宿在澎湖可是超級搶手！民宿的設計理念也十分特別唷！利用弧線和光線去營造出民宿主人想要傳達的寧靜與閒適。民宿頂樓的看台還可以把整個馬公市的景觀都盡收眼底呢！

澎湖沐光之居民宿 圖／agoda 分享 facebook

看看澎湖沐光之居民宿房間內超美的裝潢跟窗外的view，這根本就是來到沖繩了吧！有些房型還有自己的小陽台，可以在陽台上坐著看風景再小酌一杯，簡直是人生一大享受~~~

小編提醒你：這間民宿超搶手的，想住一定要提前預訂唷！

地址：880澎湖縣馬公市民族路96號

澎湖澎澄飯店

澎澄飯店 圖／ HotelsCombined 分享 facebook

澎澄飯店融入澎湖獨特的漁洋特色及島嶼文化，結合風帆、海洋等藝術元素。飯店大廳走一個明亮大方的風格加上木質裝飾更有溫馨的感覺。

澎澄飯店 圖／ HotelsCombined 分享 facebook

澎澄飯店的房間內部也是乾淨又寬敞，有藍色點綴增添澎湖獨特的海洋風。飯店更是提供超多設施，從兒童戲水區到高空泳池甚至還有高空籃球場！帶上小朋友來這裡玩耍一整天也不是問題。

小編偷偷說：小編已經準備好在飯店悠閒度假一整天了~~~~~

地址：880澎湖縣馬公市同和路168號

澎湖平湖窩行旅

v 圖／HotelsCombined 分享 facebook

澎湖平湖窩行旅是位於馬公市的一間青年旅館，小編私心想推薦給住膩飯店或是一個人旅行的朋友。整個青年旅館的設計走一個現代工業風，是年輕人出遊的首選！

澎湖平湖窩行旅 圖／HotelsCombined 分享 facebook

澎湖平湖窩行旅的床鋪是用上下舖的形式，因為來青年旅館就是要睡上下舖才有感覺呀~是不是給你回到學生時代的錯覺呢？小小的空間卻給人很舒服的感覺。

小編偷偷說：喜歡結交來自各地的朋友的話，青旅會是超棒選擇喔！

地址：880澎湖縣馬公市中興路22號

澎湖馬公綠的旅店

澎湖馬公綠的旅店 圖／HotelsCombined 分享 facebook

澎湖馬公綠的旅店大廳走一個時尚沉穩路線，但用牆上可愛的畫來作點綴，綜合了飯店的冷色調反而多一些俏皮的感覺，從小細節就可以看出飯店的用心。

澎湖馬公綠的旅店 圖／HotelsCombined 分享 facebook

澎湖馬公綠的旅店房間內部延續大廳一貫的風格，時尚感中又帶點俏皮可愛。讓人很想馬上請好幾天的假趕快飛來澎湖好好的享受一下這間飯店~

小編偷偷說：飯店還提供專業旅遊規劃唷~是不是很貼心呢？

地址：880澎湖縣馬公市文光路27-3號

必帶伴手禮

黑糖糕

來澎湖玩幾乎人手一盒黑糖糕作為伴手禮，鬆軟有彈性的口感，讓大人或小孩都愛不釋手，想嘗試其他口味也有紅豆、花生、仙人掌的冰心糕，冰涼口感，非常適合在炎熱夏天裡來上一口～Q彈甜而不膩的口感，讓人一口接一口，超級好吃

黑糖糕 圖/澎湖國家風景區管理處粉絲團 分享 facebook

干貝醬

來到以海產聞名的澎湖怎麼能錯過以干貝、小魚、蝦米製成的海鮮醬，有鮮甜的海洋風味，可作為配菜下飯、或夾入三明治，都十分美味特別，不敢吃太辣的朋友也可挑選小辣或其他口味做選擇哦！

干貝醬 圖／澎湖國家風景區管理處粉絲團 分享 facebook

鹹餅

盛興餅店是澎湖唯一超過百年的店鋪，脆酥皮及百年獨家配料的肉餡是它獨特的地方，非常適合當作伴手禮或送給親朋好友。鹹香，口感紮實，配著烏龍茶最對味

鹹餅 圖／澎湖國家風景區管理處粉絲團 分享 facebook

多樣的地質景觀還有海洋資源，讓澎湖旅遊行程更加豐富，每到不同的地方就會得到不同的驚喜與感慨！超適合想要到海邊散心度假但又不想花大錢出國的朋友。再加上一年一度的盛大慶典─花火節的加持，澎湖的風情又更加吸引人也更有獨樹一格的特色。

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