最新！2019龜山島登島申請、票價、景點彙整

編輯：Joanne@ReadyGo

位居宜蘭東方海域的龜山島平時無人居住，為了保護島上的生態環境每年都會實施封島三個月，在開放的期間還有人數限制，必須提前申請登記才有機會登上龜山島，也因此讓這座美麗的小島始終帶著神秘的氛圍讓人想一探究竟，那麼想親臨龜山島一窺它的面貌該怎麼申請登島資格、交通方式有哪些選擇，而龜山島到底又有什麼獨特美景值得一訪呢？快跟著ReadyGo來趟龜山島一日遊吧

｜行前準備必看

#登島申請

龜山島空拍/IG@shiwei_photograhy 分享 facebook

每年龜山島開放期間為3月~11月，想前往的民眾可提前21天至龜山島旅客船務中心線上報名系統選擇想要的行程，填妥資料並繳付訂金之後就完成了。不過要注意龜山島每天可登島的名額只有1,800人，若登記時名額已滿就只能選擇他日，且週三為開放學術單位申請，一般遊客無法申請，另外如果受到氣候因素如風浪影響也有可能會因此而不開船或封島，可以說是要運氣夠好才能順利登上龜山島喔

#票價

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►賞鯨+環繞龜山島-1200元

►登龜山島+環繞龜山島-1200元

►賞鯨+登龜山島+環繞龜山島-1600元

►401高地+登龜山島+環繞龜山島-1600元

#交通方式

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抵達龜山島的方式只有搭船一種選擇，在大家申請好登島資格並選擇行程之後，當天抵達頭城烏石港集合便可前往龜山島囉

前往烏石港的交通：

►火車搭乘北迴線火車至頭城火車站，沿濱海公路北行抵達烏石港後

►客運搭乘基隆客運、國光客運至烏石港站。

►自行開車

國道5號：由國道1號至汐止系統交流道轉走國道5號，過雪山隧道至頭城交流道下，轉走2號省道即可到達

國道5號：由國道3號至南港系統交流道轉走國道3號→過雪山隧道至頭城交流道下，轉走2號省道即可到達烏石港

｜龜山島絕美景色

若有選擇賞鯨行程的話，自台灣本島駛向龜山島途中最令人期待的重頭戲就是活潑可愛的鯨豚們，每年3、4月份一直到10月底都是賞鯨豚的季節，東海岸包括宜蘭、花蓮、台東皆有賞鯨豚的景點和船班，有許多人選擇宜蘭就可以同時一次體驗到龜山島與賞鯨豚的行程，在船上看見鯨豚們躍出海面的景象真的會讓人興奮不已！

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抵達龜山島後便會整團帶隊開始邊環島邊導覽，大家特別需要注意到在島上必須是團體行動，不可以脫隊獨自行動。環島途中必定會經過許多景點如龜尾湖、軍事用地、靈龜擺尾等等，其中最吸引人的莫過於401高地，也就是龜山島上的制高點。

軍事坑道/IG@yang_04__ 分享 facebook

寧靜的龜尾湖和環湖步道是島上著名的清幽佳境/IG@ching_11.2 分享 facebook

登上401高地並不容易，來回大概需要花上2~3小時，得走上1706層階梯，不過攻頂後的視野遼闊無邊，360度零死角的山海景風光明媚，在毫無遮蔽的視角下欣賞到龜首散髮，絕對是再累都值得來挑戰看看。

401高地俯瞰龜首/IG@adihao_0521 分享 facebook

除了從島上細細走訪歷史遺留的故事與景色，來到龜山島最新的玩法就是在附近海域進行SUP立槳體驗活動，在龜山島邊有片如牛奶般夢幻的Tiffany藍海，其實是因海底溫泉和海水融合而讓海洋呈現一片如牛奶的乳白色澤，在這美麗到像是國外的海域上划SUP絕對是人生一大享受，不過這項活動需要由專業教練開團帶領，通常是在6、7月時比較合適，詳細資訊可以參考Fanatic Taiwan

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龜山島邊的海水清澈無比，這處蜿蜒沙嘴因季節而南北移動有了「靈龜擺尾」的奇景/IG@nofacemeow 分享 facebook

龜山島受到政府保護管制而能保有純淨的原始美景，島上的自然景觀與人文歷史都是台灣珍貴的資產，大多數人總是只在本島遠遠眺往它的美麗，如果有機會非常推薦大家親自走訪這座神秘而美麗的小島，不論是乘船環伺島嶼、親自登島，甚至能攻上401高地，都會是一趟充滿驚奇和讚嘆的旅程，也提醒大家要攜手保護它原始的樣貌，切勿在島上任意丟棄或製造垃圾。

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