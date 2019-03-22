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小琉球浮潛還能這樣玩！賞夕陽×半潛艇 小琉球低碳6玩法

2019-03-22 10:28Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不過，隨著遊客增加，小琉球的污染更加嚴重，愛地球的我們要怎麼玩的盡興，又不讓小琉球的自然環境受到破壞呢？無論你是想在小琉球島上騎車遨遊、在炎熱的夏天來杯冷飲，或是潛入海裡看魚看珊瑚看海龜，都有低碳愛地球的玩法，現在就跟著小編一起來去看看吧！

小琉球自由行低碳玩法

小琉球自由行低碳玩法＃1

琉行杯

隨著小琉球的遊客增加，又加上手搖杯的盛行之下，一次性塑膠杯常使小琉球生態受破壞，小琉球近期發起了「琉行杯共享行動」的企劃，每位遊客只需要到有配合企劃的店家，簡單操作平版如：輸入租借的杯子數量、密碼，便可以快速、免費、免煩惱使用環保杯，以後來小琉球自由行想要喝杯清涼飲料時，別忘了「琉行杯共享行動」，一起為小琉球的生態努力吧，成為小琉球自由行低碳達人。

小琉球自由行低碳玩法＃2

低碳GOGORO

在台灣無論哪個地點，騎摩托車都是移動的最佳夥伴，到小琉球自由行怎麼可以錯過騎車環島的玩法！不過，為了小琉球的自然生態，有租車業者特地提供不排放廢氣的GOGORO電動機車，只要有普通機車駕照即可租借，但請記得配戴安全帽，出門在外一切以安全為主，在小琉球騎著GOGORO一起做個愛地球的遊客。

小琉球自由行低碳玩法＃3

夕陽巡航

▲小琉球自由行低碳玩法-夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲小琉球自由行低碳玩法-夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲小琉球自由行低碳玩法-夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） ...
▲小琉球自由行低碳玩法-夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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到小琉球自由行大部分的行程都是戲水、浮潛，若是想要靜靜觀賞海洋景色與小琉球之美，「夕陽巡航」是一個很棒的選擇。在夕陽西下時分，藍天與大海被夕陽染的橘粉，特別浪漫！一天僅有一班的夕陽巡航讓人愜意的吹著徐徐微風，搭配微醺調酒，在海上享受這安靜迷人的小琉球夕陽。

小琉球浮潛低碳玩法＃1

保育海洋半潛艇

▲小琉球浮潛低碳玩法-半潛艇。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲小琉球浮潛低碳玩法-半潛艇。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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玩水、浮潛、看海龜都是小琉球自由行的必玩行程，如果不敢下水浮潛的話，不妨可以搭乘「半潛艇」可以在甲板享受陽光照耀及海風吹拂，同時也可選擇在船艙內，舒適的坐著由透明玻璃窗望向一片清澈的海洋世界，海龜、魚兒、水母等海底生物隔著玻璃與你相遇。

最重要的是，不用擔心潛艇的螺旋槳會讓可愛海龜受傷，因為在螺旋槳的部分有一個外罩，保護海龜不受傷，在旅行的同時也能學會與生態共處。

小琉球浮潛低碳玩法＃2

SUP體驗

▲小琉球自由行低碳玩法-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲小琉球自由行低碳玩法-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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到小琉球浮潛除了消暑又能與海龜們一起悠遊，是不可錯過的經典玩法之一，但若想玩些更新鮮、獨特的玩法就選SUP吧！SUP立槳體驗不用潛入海底，而是「站立」在衝浪板上划槳，就能感受到小琉球的開闊海景與微風。

▲小琉球自由行低碳玩法-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲小琉球自由行低碳玩法-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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SUP體驗讓你可以感受到海的動感，無論想在SUP上在做瑜珈、娛樂活動、探索海洋生物都沒問題！而且最重要的是，好玩又好上手的SUP是個完全靠玩家力量，對海洋無污染的環保娛樂活動，旅行的時候也能愛地球，是不是很有意義呢？

小琉球浮潛低碳玩法＃3

獨木舟體驗

▲小琉球自由行低碳玩法-獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲小琉球自由行低碳玩法-獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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小琉球水上活動大部分都受季節影響，唯有「獨木舟」是四季皆可體驗的代表，想要與大自然有直接的接觸，划獨木舟就對了！在小琉球寬廣的海上划獨木舟，細細探索小琉球的珊瑚礁生態，絕對是值得玩樂又低碳的小琉球自由行玩法！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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小琉球自由行浮潛

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