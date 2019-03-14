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4月4日澎湖水族館正式開幕 14公尺藍色海洋隧道、還有鱟寶寶迎賓

2019-03-14 11:17聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

澎湖水族館休館近四年、斥資上億重新整修後，在2018年8月再次對外開放試營運，今年預計在4月4日正式舉辦盛大的開幕儀式，當日將與俄羅斯國家水族館簽訂雙方合作意向書，促進海洋生態保育的國際交流，同時現場還規劃了無人機揭起開幕典禮。

造形優雅的澎湖水族館，有著兩層樓展示區，展示生物種類以澎湖群島半徑200公里以內的海洋生物為主。館外有一座涼亭式觀景台，可遠眺員貝島、近看潮間帶和澎湖水族館波浪堤防。

圖／摘自澎湖水族館Penghu Aquarium官網
圖／摘自澎湖水族館Penghu Aquarium官網
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澎湖水族館將在4月4日舉行開幕儀式。圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aqua...
澎湖水族館將在4月4日舉行開幕儀式。圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aquarium》粉絲團
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一樓為沿岸生態、珊瑚礁生態以及大洋生態三個展示區，其中最引人入勝的是一座穿越池底，直徑2.8公尺、長達14公尺的拱型海底隧道；二樓特展區、觸摸池、水母區，展示內容包括海洋漁業、水產養殖、海洋生態外，其中以觸摸體驗區最受來賓們歡迎。

圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aquarium》粉絲團
圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aquarium》粉絲團
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圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aquarium》粉絲團
圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aquarium》粉絲團
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4/4當天早上開幕活動，邀請到澎湖當地馬公國中音樂班的管絃樂團與MUSIC DREAMER樂團，4/4日至4/6日三天開幕期間，分別於早上10點與下午2點在館內演出。

館內還有一處吸睛亮點，水族館內二樓的「鱟」(ㄏㄡˋ)寶寶房還可看到珍貴的小鱟寶寶們，牠們是在地球上存活四億年的活化石，由於近年棲息地遭到破壞，「鱟」數量越來越少，水產試驗所澎湖海洋生物研究中心正在積極復育與保護中。

門票部分白沙鄉居民與6歲以下兒童皆免門票，還有優待票、愛心票，更推出不限次數的​洄游卡，非適合一家大小出遊，民眾若有興趣進行導覽人員精彩的介紹，記得提前三天向澎湖水族館預約。

圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aquarium》粉絲團
圖／摘自《澎湖水族館 Penghu aquarium》粉絲團
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澎湖水族館

粉絲團

地址：台灣澎湖縣白沙鄉岐頭村58號

營業時間：週一～週日 早上9點～下午5點

費用：

全票（一般成人）300元

優待票（適用於學生、軍、警身份，購票時請出示有效證件）210元

愛心票（65以上長輩澎湖縣民、澎湖縣居民）150元

免費票（白沙鄉居民、6歲以下兒童）

團體票（適用於20人或以上的團體，請在3天前預約）

​洄游卡（不限次數參觀，卡片使用期限為一年）$699

交通資訊：

馬公機場：澎21鄉道街202縣道，右轉203縣道往白沙方向，於澎9鄉道向右轉。

馬公港：民福路前往馬公的新生路/205縣道203縣道往白沙方向，於澎9鄉道向右轉。

公車：馬公總站搭藍線-外垵線（馬公-外垵）至岐頭水族館站。


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澎湖水族館
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