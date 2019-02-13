【懶人包】2019蘭嶼自由行完全攻略 逃離忙碌的都市生活

台灣外島，總是特別的迷人。除了綠島、小琉球外，蘭嶼更是最近年輕人的心頭好，擁有美麗的風景外，更是富有台灣傳統文化底蘊，今天Skyscanner為大家整理出蘭嶼自由行完全攻略，讓大家去蘭嶼時，玩得安全更玩得盡興！

交通

到蘭嶼只有兩個交通方式，第一就是搭船，另外就是搭飛機。一同了解搭乘這兩種交通工具的差異吧！

搭船

台灣搭船到蘭嶼只有兩家船運公司（大發輪船、龍鴻航業），兩家公司皆有提供台東富岡出發至蘭嶼與墾丁後壁湖出發至蘭嶼的船班，天氣好的話，或許搭乘船還可以看到飛魚、海豚或鯨魚喔！ 路線1:台東富岡到蘭嶼 從台東出發到蘭嶼，有兩種船的類型可做選擇，有恆星號（195人座）、綠島之星號（253人座），船程約2小時；旺季時蘭嶼回台東的路途上，有可能會加停綠島，若加停綠島的話會再約加40分鐘左右的時間。 路線2:墾丁後壁湖到蘭嶼 從墾丁出發到蘭嶼，則有金星3號（302人座）與夏威夷號（149人座）；航程差不多也是約1.5~2小時的時間， 值得注意的是墾丁後壁湖道蘭嶼的船次只有每年三月中至九月中旬才會開放，由於其它時間受東北季風的影響，海浪與風會過大，考量安全的問題，其它時間是停駛的。

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搭飛機

目前到蘭嶼，只有德安航空有提供班次，從台東豐年機場出發至蘭嶼，每天約有6-8班的班次，航程約20分鐘，但由於飛往蘭嶼是19人座的小飛機，建議還是提前訂票，免得到現場後積十分浪費時間。

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景點

1.海邊

來蘭嶼必玩水，這裏的海邊由於低污染的關係，海水十分透徹，有三個海邊你必來！第一，秘境，海浪天然形成的洞穴，就如天然的室外泳池一樣，十分適合有點怕水的人來訪。第二，貝殼砂，潔白的沙配上蔚藍的海，貝殼砂也是不可錯過的海邊景點之一。最後，情人洞，天然形成的岩壁，讓情人洞營造奇特的美景。

蘭嶼秘境 分享 facebook

蘭嶼貝殼砂 分享 facebook

情人洞 分享 facebook

2.日落

青青草原也是來蘭嶼必來踩的點，放眼望去一片綠油油的草地，接著蔚藍的海，讓整個人看了憂愁都沒了！建議可以在日落的時候來訪，看著太陽越過草坪與海岸的過程，保證成為你來到蘭嶼很深的記憶點喔！

青青草原 分享 facebook

青青草原 分享 facebook

3.賞星

離開了本島，離開了光害，在蘭嶼，在暗黑之中，反而能夠更清楚地看見天空中閃耀的星光。許多人來到蘭嶼都是為了能夠一窺遼闊的天空與繁星，而首選之地莫過於龍頭岩了。正如其名，有著宛如龍頭一般的岩石散發著奇異的神秘和威嚴，緊靠著海岸，還能聽到海浪陣陣打在沙灘上的浪花聲響，感受海風的輕拂。在龍頭岩賞星感受一種不同於煩雜都市的靜心體驗。

龍頭岩 分享 facebook

美食

1.鄉土風味香芋冰

由於蘭嶼出產芋頭的關係，芋頭冰是蘭嶼十分常見的冰品，鄉土風味香芋冰的芋頭冰是老闆每天現做的冰，芋頭冰的口感十分清香，建議一定要提早到，由於鄉土風味在蘭嶼當地小有名氣，時常下午三四點就賣光了！

地址： 台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號

電話： 089-732586

2.美亞美早餐店

美亞美早餐店是許到有到蘭嶼玩過的人必推的美食，而美亞美早餐店生意好到最少要排一個小時，到底是什麼樣的早餐魅力讓大家為之瘋狂呢？美亞美早餐店裡的吐司分為鹹甜兩種口味，鹹的就是你選擇吐司口味的原味，而甜的老闆會淋上煉乳，鹹甜鹹甜的滋味讓許多人為之瘋狂！

地址： 952台東縣蘭嶼鄉東清村68號

電話： 08 973 2949

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3.無餓不坐風味餐坊

到蘭嶼必吃當地的風味餐點，無餓不坐風味餐坊是無菜單料理的餐廳，老闆依照今天新鮮的食材，採用當地的料理方式，讓來訪的人吃到最新鮮最道地的料理。沒來無餓不坐風味餐坊 別說你來過蘭嶼！

地址： 952台東縣蘭嶼鄉漁人77號

開放時間： 11:00–13:00, 18:00–20:00

電話： 08 973 1623

厭倦台灣本島忙碌的都市生活了嗎？不仿可以到蘭嶼走走，看看山與海，在蘭嶼重新找回生活的平衡點。

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