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宜蘭田園交響詩 近水親綠的休憩行館「泉月樓」

2019-02-07 08:00Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

想要尋一處真正遠離塵囂、靜謐舒心之所，在去年秋，臨宜蘭冬山河，綠意盎然田野間，遇見「泉月樓」，一座專屬成熟大人的休憩行館，坐擁17坪以上頂級優雅的住宿環境，泡溫泉、品茗、享美食，或冥想、放空，讓度假是生活，也是品味。

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美麗冬山河，溫柔又充滿詩意。「泉月樓」的主人當初是為了爸媽日後居所，選擇冬山鄉田野間構築心目中的友善居家，並取其父母之一的名字命名。以傳統三合院形式、採ㄇ字型建築規劃，外觀選用灰階抿石子與當地宜蘭石交錯相織，呈現大地律動美感。現在，無私地分享，期旅人有一處低調、沈穩、放鬆、放空的度假環境。

以傳統三合院、採ㄇ字型建築規劃
以傳統三合院、採ㄇ字型建築規劃
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一見傾心 客房自然簡約風格

好山好水相伴，「泉月樓」打造日式庭園、水池景觀，納入濃蔭綠意，占地3000坪園區，樹木超過300株，悉心栽種具特色樹木，五葉松、油杉樹姿雄偉變化，與層疊群山相映成趣，百歲黃連木則隨著宜蘭四季更迭，展現不同葉色變化之美，遠從中部移植的百歲桂花樹飄散清香。

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想要真正遠離塵囂，聆聽蟲鳴鳥叫，那就住下來吧！「泉月樓」採一房一廳全套房式，15間套房約17至44坪，日式禪風自然簡約風格，挑高寬敞設計，溫潤木質色調，大面落地窗採光，獨立溫泉浴池，是以科技溫泉機淬鍊日本進口石頭，富含碳酸氫鈉礦物質的美人湯，盡享泡湯樂趣，配有精品級設備，提供客戶VIP尊榮服務。

客房呈現自然簡約風格
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獨立溫泉浴池盡享泡湯樂趣
獨立溫泉浴池盡享泡湯樂趣
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精緻餐飲亦是「泉月樓」最大特色，用餐皆採預約制，大廳有酒吧、「泉月廳」以及開放式設計的「茶屋」。與周遭美景融合「茶屋」，微風徐徐，時晴時雨各有美麗畫面，喝杯茶、發個呆放空都是難得的享受，還有滿室書香的圖書室，更讓人捨不得移位。自開幕以來，下午茶點深獲好評，點心副主廚阿翔以法式基礎來詮釋，融入在地食材，如冬山烏龍茶馬卡龍，使用正福茶園烏龍茶葉入餡、甜而不膩，紅心芭樂乳酪蛋糕，芭樂香氣與乳酪輕柔滋味，還有南瓜泡芙，洛神花卡雷特餅乾，將在地蔬果融入發揮巧思，帶來驚喜。

與周遭美景融合的茶屋
與周遭美景融合的茶屋
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茶屋閱覽室洋溢滿室書香
茶屋閱覽室洋溢滿室書香
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「茶屋」下午茶點深獲好評
「茶屋」下午茶點深獲好評
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一嘗難忘 在地農產結合廚藝

「泉月廳」提供無菜單料理，主廚阿政同樣將地方精緻農產結合細緻廚藝，展現多樣化美饌。晚餐以西式創意套餐為主，首先來一杯用三星鄉米和水果釀的特製醋飲，送上有梅子口味的聯合國蕃茄莎拉好清爽，炙燒南方澳青甘魚佐阿根廷草本醬，湯品為創意中菜西吃的酒家菜魷魚螺肉蒜，淋上濃郁海味，宜蘭傳統竹筒割稻飯，特選介於白米與糙米之間口感與香氣呈現的高雄10號米，主菜脆皮土雞佐客家金棗醬，引領味蕾漫遊客家味，最後一道星空甜點，紅豆羊羹、椰奶糕引領看見銀河之美，還有令人驚豔的法式火焰薄餅桌邊服務，讓味蕾又更滿足了。

泉月廳的用餐環境雅致又溫馨
泉月廳的用餐環境雅致又溫馨
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主菜脆皮土雞佐客家金棗醬
主菜脆皮土雞佐客家金棗醬
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高雄10號米竹筒飯口感獨特
高雄10號米竹筒飯口感獨特
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星空甜點看見銀河之美
星空甜點看見銀河之美
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強調隱蔽不受打擾的「泉月樓」，是一間專屬大人的度假旅宿，帶您深度體驗與世隔絕的芬多精情境，另量身客製企業會議假期、主題活動及婚禮企畫服務，讓每次的相遇既獨特又永誌難忘。

泉月樓行館Apex Villa

地址：宜蘭縣冬山鄉茄苳路219號

電話：+886-3-959-5529

網址：www.apexvilla.com.tw

FB：泉月樓行館Apex Villa

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