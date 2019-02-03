一生必住！究極六感心體驗 讓身心靈完全放鬆
【整輯/AH 圖片提供/The Lalu Qingdao】
移植「日月潭涵碧樓」頂級文創精品酒店設計意涵，「涵碧樓」於大陸打造的第一座「青島涵碧樓酒店」，融合在地齊魯文化，整體以水元素串聯，海天一色美景、無邊際泳池、溫泉SPA，極致度假感官享受。
青島有東方瑞士之美稱，青島金沙灘區域有亞洲第一灘美譽，2014年開幕的「青島涵碧樓酒店」座落於此，位處黃島區薛家島張屯嘴，海灣前方突出海面的礁石岸頭上，臨黃海而建，背依鳳凰山，叢林樹影、海島、城景風光旖旎。
無敵日夜海景全然映入眼簾
同樣由設計「日月潭涵碧樓酒店」、國際頂級建築設計大師Kerry Hill精心擘劃，因青島港裝卸貨櫃概念為啟發靈感，善用原木、花崗石玻璃和金屬四種自然低調的材料，融入自然景觀中，而隨著歲月的推移，建築外觀所採用的「銅網」由赤褐色轉為青綠，每年都有不一樣的視覺變化。
建築師更透過光影、明暗反差等表現手法，隨著日出落飯店不同時段、場景，感受於一天中的光影變化，如同蘇軾詩句「剛被太陽收拾去，卻叫明月送將來」的詩境。穿梭於這美麗意境中，同時欣賞在地齊魯文化元素，如大廳整排編鐘用於迎賓儀式中演奏，梯廳牆上以金屬圍出、毛筆頭填充「儒」的篆字，來表達對歷史文化的敬重。
三面環海的絕佳地形，將酒店打造成全海景房，就像是把海洋與房間鑲嵌一起，將近100平米的客房擁有長達9米的大片落地窗，以及私人的陽台，不論是躺在床上、浴缸泡澡、陽台上發呆，每一處視野融入無敵海景，潮起潮落、日昇日落、明月星空，全然映入眼簾，大自然最奢華的尊寵。特別的是，淋浴間設計竹林天井，陽光灑落下，宛如在竹林內沐浴的驚豔，帶來閒適悠然的另一種情趣。
無邊際泳池與大海融為一體
酒店坐擁寬闊無垠的海洋地景，賓客可以自在地徜徉欣賞海灘美景、漫步質地細膩的私人金黃沙灘，最棒的是，優游在流轉著天光雲影、「涵碧樓」最引以為傲的無邊際泳池，歷經數次燒窯的磁磚，就為了能接近大海的顏色，與其融為一體，一望無際，彷彿游到世界彼端。
除了觀海戲潮玩水外，「青島涵碧樓酒店」還可以享受來自地下1,500公尺深海溫泉，興建之初即特別重金禮聘找來日本專業探勘團隊挖掘，發現屬弱鹼性硫酸鹽泉。裸身沉浸於岩塊堆砌的露天溫泉湯池，漲潮時部分湯池會被海水浸過，很像台灣綠島的朝日溫泉，泡湯同時聆聽海浪聲、欣賞大海之美，不同的是冬天飄著細雪，那畫面更是美極了！此外，特地保留當地既有天然鮑魚養殖產業，鮑魚池亦成了酒店特色之一，更能預約觀賞現撈活鮑魚活動。
當然品嚐正統的海鮮料理，酒店的餐飲服務，中法日西各類美食餐廳、池畔茶館，可以盡情滿足老饕的味蕾，還設有高檔SPA溫泉會館，讓寵愛感官無極限。「日月潭涵碧樓」被譽為一生必定要住一次的酒店，比日月潭大10倍的「青島涵碧樓」，此生又豈能錯過？
The Lalu Qingdao青島涵碧樓酒店
地址：中國山東省青島市青島經濟技術開發區九龍山路277號
電話：+86-532-8316-6666
網址：qd.thelalu.com
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