快訊

警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

12歲以下兒童0元入住、免費住一晚！東部7家飯店「振興三倍券」優惠懶人包

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
振興券7月15日正式啟用，許多飯店業者紛紛祭出超狂搭配振興專案。 圖／捷絲旅宜蘭礁溪館官網
振興券7月15日正式啟用，許多飯店業者紛紛祭出超狂搭配振興專案。 圖／捷絲旅宜蘭礁溪館官網

振興券即將於7月15日正式開跑，各家飯店業者紛紛推出「振興優惠專案」，這回小編就幫大家整理7家「東部飯店」振興優惠專案，快來筆記優惠訊息吧！

宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店

有知名超夢幻「永恆水教堂」的香格里拉冬山河渡假飯店，因應振興券推出「午茶時光」超狂住宿專案，凡訂購2至4人的房型一晚，贈送住宿人數的活力早餐，並加贈卡布里英式下午茶套餐（每人市值550元），除此之外，還可以免費使用飯店各項設施：遊景單車、溫泉SPA館、溫泉足療池、柔波釣魚池、中庭戲水池、家庭電影院與宵夜點點心喔，多重好康，即刻預約入住！

圖／宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店官網
圖／宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店官網

宜蘭礁溪老爺飯店  

知名礁溪老爺飯店日前公布振興住宿優惠，7月15日至10月30日止，入住礁溪老爺，持振興券3000元直接多送一晚！亦即只要預訂平日當季尊榮三天兩夜專案入住「洋式標準套房」，再加3000元的振興券（須持有紙本振興券喔），多送第三晚，並贈送高級早餐兩份，讓你輕鬆爽住四天三夜住宿。

圖／宜蘭礁溪老爺飯店官網
圖／宜蘭礁溪老爺飯店官網

捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅宜蘭礁溪館這回推出到11月30日止的「零元入住一泊二食」，只要4人以上同行，並持有振興券與安心旅遊補助，最高可享「零元」超好康免費入住（原市價7000元），除此之外，若是在7月及8月加購高鐵還可以享7折﻿優惠！另外，多少人住宿就送多少份早餐，還有Just Cafe迎賓茶點專屬住客禮遇，捷絲旅提優惠專案的住客可免費享用咖啡、紅茶與高級點心喔！

圖／捷絲旅宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅宜蘭礁溪館官網

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

花蓮瑞穗天合國際觀光酒祭出超狂「家庭房免費招待12歲以下兒童至多二位(含餐食)」專案，即日起至8月31日為止推出暑假優惠，只要在官網預訂7月或8月指定入住時間，入住城堡家庭房則可以免費招待至多2位的12歲以下兒童喔，並依照入住人數贈送早餐與晚餐，同時入住期間還能免費爽玩金色水樂園108池、室內滑水道、按摩水療池與兒童戲水區等高級設施，除此之外，還加贈適合大小朋友的「跑跑甩尾車」與「超跑俱樂部」體驗活動。而搭乘火車還有飯店至火車站免費接駁。若想使用振興券，則可用3000元振興券升級國際知名「悅椿Spa」市值4500元的療程一次喔！

圖／花蓮瑞穗天合國際觀光酒店官網
圖／花蓮瑞穗天合國際觀光酒店官網

花蓮福容大飯店

花蓮福容大飯店推出超值A與B住宿優惠方案，A方案為活動期間內使用電話訂房、官網訂房或享福卡APP訂房，入住後的隔週即可獲得9000元電子票券 （限於存在APP「我的票券」裡)，而住宿抵用券可於花蓮店下次入住時使用喔；而B方案則為持振興券加碼贈「2000元」抵用券，並贈送自助晚餐雙人現折300元、同樂券（單車三小時券、三溫暖買一送一、KTV買一送一與棋藝室買一送一），還有生力啤酒第二杯半價優惠，沁涼消暑Fun一夏。

圖／花蓮福容大飯店官網
圖／花蓮福容大飯店官網

花蓮理想大地飯店

花蓮理想大地飯店也跟進振興優惠專案，從8月1日至2020年12月30日止，使用政府振興三倍券3000元(或3000元以上)入住理想大地「森聆遇」、「毛孩旅行趣」、「悠悠理饗樂」專案（有3天2夜與2天1夜供選擇），理想大飯店立刻贈送300元館內消費抵用券，可以抵用館內餐飲及活動消費，像是里拉餐廳餐點抵用、Amigo商店伴手禮抵用券或抵用飯店酒吧飲料的消費喔。

圖／花蓮理想大地飯店臉書粉專
圖／花蓮理想大地飯店臉書粉專

台東知本老爺飯店

台東知本老爺飯店祭出超狂持振興券送優惠券三重奏，像是第一重好康為「市值4900元的平日雙人精緻客房」，使用期限為2020年09月01日至2021年06月30日；第二重則為房型免費升等券一張；最後第三重為「那魯灣自助式晚餐買一送一券」一張。值得注意的是實體振興券可以直接折抵使用，若以其他電子支付等振興券則依政府規定方式事後回饋，恕無法直接折抵房費喔。

圖／台東知本老爺飯店官網
圖／台東知本老爺飯店官網

延伸閱讀：

振興三倍券懶人包／全台「四大超商+量販超市藥妝店」振興大禮包、優惠折扣一次拿

振興三倍券懶人包／全台「百貨振興券」超狂回饋，遠百滿3000送1500、統一時代3000送3000

礁溪 早餐 酒吧 三倍券 咖啡

相關新聞

12歲以下兒童0元入住、免費住一晚！東部7家飯店「振興三倍券」優惠懶人包

振興券即將於7月15日正式開跑，各家飯店業者紛紛推出「振興優惠專案」，這回小編就幫大家整理7家「東部飯店」振興優惠專案，快來筆記優惠訊息吧！

全聯「福利熊」飛上天！行動超市車開進台東熱氣球節

一年一度的「臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7/11～8/30在臺東鹿野高臺展開，為期51天的活動期間，現場將展出19顆熱氣球...

影／破紀錄！ 台東熱氣球嘉年華首日吸客12萬人次

報復性旅遊發威？2020「台灣國際熱氣球嘉年華」昨天起至8月30展開，昨天清晨5時半在鹿野高台正式登場，連同昨天下午場與...

「南洋風海島」打卡景點！台東富山護漁區美翻，不出國也有東南亞度假氛圍

因全球新冠疫情持續延燒，今年暑假國內很多民眾被迫取消前往東南亞國家度假計畫，台東縣富山護漁區的遊客步棧道旁，矗立多棟茅草...

她在花蓮看到全聯「行動超市車」商品超多 網讚太佛心了

在台灣超市、超商林立，走沒幾步就有一間，數量之多也讓許多外國遊客來台後大讚超方便，而如今超市業者更有新創舉，推出「行動超市車」，車上的商品琳瑯滿目，也讓看過的人覺得非常新奇。一名女網友昨（13）日在花蓮海濱公路旁看到一台全聯的行動超市車，車上吃的、喝的、用的商品幾乎一應俱全，她拍下照片PO到臉書上大讚「揪甘心」，照片也引來逾萬名網友按讚，直呼這樣實在太方便了。

花蓮南華林業園區生態豐　賞鳥觀木輕鬆愜意

花蓮林管處位於吉安鄉的南華工作站，不知情的人以為只是一般辦公廳舍，其實裡面別有洞天，工作站內有座小巧幽靜的森林公園，多條步道串連成總長2公里的林業園區，沿途可賞鳥、觀木、欣賞生態，步行一趟僅需1小時，相當輕鬆愜意。

花蓮太平洋花彩節今晚燈場　點亮主燈並加碼高空焰火秀

花蓮縣府首度舉辦的「太平洋花彩節」今晚7時在花蓮市六期重畫區登場，以各種花卉為主題，結合光雕裝置藝術，共有9大主題燈區。...

超療癒！聽海的聲音　多良車站旁的「天使翅膀」帶來孤寂感

一起到台東感受海的美麗吧！全台最美火車站「台東多良車站」從3月11日起封閉三個月進行整修，看不到多良車站，民眾倒是可以考慮前往「向陽薪傳木工坊」，從車站出發，只要走200公尺，就能眺望遼闊的海景，同地

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

搶在政府再推「春遊補助」前，台東5家特色飯店聯盟送出大優惠方案，即日起入住5家特色飯店，「住一天、再送一天」限量100...

第9屆台東熱氣球嘉年華6月底登場 最新玩法夜間旅遊賞星空

每年台東最大活動就是台灣國際熱氣球嘉年華，今年邁向第9屆，預計在6月29日登場，活動時間長達45天。除了與以往相同，皆會舉辦光雕音樂會外，今年特別加入了新玩法夜間賞台東最美星空，從白天到夜晚都能玩得盡興。

抽菸小心挨罰！台東4景點全面禁菸 違者最高可罰1萬元

如果要到東海岸旅行可得注意，除了已宣布為全面禁菸場所的小野柳、三仙台、八仙洞外，東部海岸國家風景區管理處近日宣布「水往上流」自4月起將納入全面禁菸場所，如果違規吸菸者，可依法處以新台幣最高1萬元罰鍰。

平緩好走人氣夯 太魯閣白楊步道獲友善環境特別獎

太魯閣國家公園管理處將公園內白楊步道打造成兼顧對人及環境友善的步道，去年2月中旬重新開放，平緩好走，又能推著輪椅或嬰兒...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

僅17萬人預約三倍券 中華郵政分流壓力未紓解

振興三倍券懶人包／全台「百貨振興券」超狂回饋，遠百滿3000送1500、統一時代3000送3000

日相安倍才說納台灣鬆綁出日境 全日空8月3日「復飛松山羽田」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。