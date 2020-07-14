12歲以下兒童0元入住、免費住一晚！東部7家飯店「振興三倍券」優惠懶人包

振興券即將於7月15日正式開跑，各家飯店業者紛紛推出「振興優惠專案」，這回小編就幫大家整理7家「東部飯店」振興優惠專案，快來筆記優惠訊息吧！

宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店

有知名超夢幻「永恆水教堂」的香格里拉冬山河渡假飯店，因應振興券推出「午茶時光」超狂住宿專案，凡訂購2至4人的房型一晚，贈送住宿人數的活力早餐，並加贈卡布里英式下午茶套餐（每人市值550元），除此之外，還可以免費使用飯店各項設施：遊景單車、溫泉SPA館、溫泉足療池、柔波釣魚池、中庭戲水池、家庭電影院與宵夜點點心喔，多重好康，即刻預約入住！

圖／宜蘭香格里拉冬山河渡假飯店官網

宜蘭礁溪老爺飯店

知名礁溪老爺飯店日前公布振興住宿優惠，7月15日至10月30日止，入住礁溪老爺，持振興券3000元直接多送一晚！亦即只要預訂平日當季尊榮三天兩夜專案入住「洋式標準套房」，再加3000元的振興券（須持有紙本振興券喔），多送第三晚，並贈送高級早餐兩份，讓你輕鬆爽住四天三夜住宿。

圖／宜蘭礁溪老爺飯店官網

捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅宜蘭礁溪館這回推出到11月30日止的「零元入住一泊二食」，只要4人以上同行，並持有振興券與安心旅遊補助，最高可享「零元」超好康免費入住（原市價7000元），除此之外，若是在7月及8月加購高鐵還可以享7折﻿優惠！另外，多少人住宿就送多少份早餐，還有Just Cafe迎賓茶點專屬住客禮遇，捷絲旅提優惠專案的住客可免費享用咖啡、紅茶與高級點心喔！

圖／捷絲旅宜蘭礁溪館官網

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

花蓮瑞穗天合國際觀光酒祭出超狂「家庭房免費招待12歲以下兒童至多二位(含餐食)」專案，即日起至8月31日為止推出暑假優惠，只要在官網預訂7月或8月指定入住時間，入住城堡家庭房則可以免費招待至多2位的12歲以下兒童喔，並依照入住人數贈送早餐與晚餐，同時入住期間還能免費爽玩金色水樂園108池、室內滑水道、按摩水療池與兒童戲水區等高級設施，除此之外，還加贈適合大小朋友的「跑跑甩尾車」與「超跑俱樂部」體驗活動。而搭乘火車還有飯店至火車站免費接駁。若想使用振興券，則可用3000元振興券升級國際知名「悅椿Spa」市值4500元的療程一次喔！

圖／花蓮瑞穗天合國際觀光酒店官網

花蓮福容大飯店

花蓮福容大飯店推出超值A與B住宿優惠方案，A方案為活動期間內使用電話訂房、官網訂房或享福卡APP訂房，入住後的隔週即可獲得9000元電子票券 （限於存在APP「我的票券」裡)，而住宿抵用券可於花蓮店下次入住時使用喔；而B方案則為持振興券加碼贈「2000元」抵用券，並贈送自助晚餐雙人現折300元、同樂券（單車三小時券、三溫暖買一送一、KTV買一送一與棋藝室買一送一），還有生力啤酒第二杯半價優惠，沁涼消暑Fun一夏。

圖／花蓮福容大飯店官網

花蓮理想大地飯店

花蓮理想大地飯店也跟進振興優惠專案，從8月1日至2020年12月30日止，使用政府振興三倍券3000元(或3000元以上)入住理想大地「森聆遇」、「毛孩旅行趣」、「悠悠理饗樂」專案（有3天2夜與2天1夜供選擇），理想大飯店立刻贈送300元館內消費抵用券，可以抵用館內餐飲及活動消費，像是里拉餐廳餐點抵用、Amigo商店伴手禮抵用券或抵用飯店酒吧飲料的消費喔。

圖／花蓮理想大地飯店臉書粉專

台東知本老爺飯店

台東知本老爺飯店祭出超狂持振興券送優惠券三重奏，像是第一重好康為「市值4900元的平日雙人精緻客房」，使用期限為2020年09月01日至2021年06月30日；第二重則為房型免費升等券一張；最後第三重為「那魯灣自助式晚餐買一送一券」一張。值得注意的是實體振興券可以直接折抵使用，若以其他電子支付等振興券則依政府規定方式事後回饋，恕無法直接折抵房費喔。

圖／台東知本老爺飯店官網

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