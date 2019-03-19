來聽海的聲音！多良車站旁的「天使翅膀」 180度海景超療癒

2019-03-19 15:00 聯合新聞網 文／遊妤思



全台最美火車站「台東多良車站」從11日起封閉三個月進行整修。整修期間，可前往「向陽薪傳木工坊」只要從車站向上走約200公尺處後，同樣能展望180度欣賞遼闊海景，配著餐點與咖啡，邊靜靜欣賞海岸山景、南迴鐵道。向陽薪傳木工坊更將從23日起每個月的第四個禮拜六，打造最靠海的「天使海市集」，讓前來太麻里旅遊的民眾又能有全新體驗。

圖/天海一線盡收眼底。截自向陽薪傳木工坊 粉絲頁。 分享 facebook

「向陽薪傳木工坊」是由廢校多時的多良國小所改建而成，基本上都維持原有的校園樣貌。在戶外區一隅有處面向大海的戶外舞台，上頭的「天使郵筒」還是熱門的打卡景點。用鋼鋁製作的天使翅膀，向兩側展開，站在中間，宛如背後長出一對金屬翅膀，搭配身後療癒的碧海藍天，氛圍很是浪漫。

圖/天使翅膀，熱門IG打卡點 。截自向陽薪傳木工坊 粉絲頁。 分享 facebook

在2009年時的莫拉克颱風，重創太麻里鄉，同時也帶來上百萬噸的漂流木堆積在海岸。望能災後重建，集結各界專業人士與志工力量，將漂流木化腐朽為神奇，發展社區部落木藝，也就成就了「向陽薪傳木工坊」的誕生。工坊內主要利用木工製作居家生活小物販售，最近也對外開放旅客DIY手作體驗與用餐。目前提供彩繪木頭磁鐵、鍋墊、環保提籃3種DIY體驗，現場報名，若是2人同行還能享有折扣優惠。

圖/手工提籃。截自向陽薪傳木工坊 粉絲頁。 分享 facebook

圖/手工信箱。截自向陽薪傳木工坊 粉絲頁。 分享 facebook

圖/刺蔥水餃套餐。截自向陽薪傳木工坊 粉絲頁。 分享 facebook

從3月起，每個月第四個禮拜六，固定舉辦天使海市集與阿古迷你木工教室，第一場活動將於3月23日舉行，結合市集、手作體驗與音樂表演，讓旅人在這住南迴秘境盡情放鬆。與親友一同吹著海風，在音樂美景襯托下享受休假時光。

地址：台東縣太麻里鄉多良村2鄰15號

營業時間： 09:00～17:00

交通資訊：從台東市循省道台9線往南→經知本、金峰→約於 417公里處右轉→往多良部落方向續行，即可見多良國小舊址。或搭乘台鐵南迴線至金崙火車站，轉搭計程車前往。

3月天使海市集

時間：3月23日，早上9點30分至下午16點