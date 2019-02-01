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台東也有波斯菊花海？2019新春不可錯過的台東TOP 6最新必打卡景點

2019-02-01 08:03ReadyGo出發前

部落客：雖然只有156

今年才剛開始一個月就去了兩趟花東，我是最幸運的孩子了，希望今年有好多機會可以出去走走，這次因為即將到來的縱谷花海來到台東，每個景點都有充滿巧思和互動性的裝置藝術，短短的兩天我們去了四個裝置藝術，和兩個很夯的景點給大家，那我們就開始介紹這六個景點

#01 金剛大道

圖/雖然只有156
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地址：臺東縣長濱鄉長光社區忠勇自行車步道 (東13線，長光產業道路)

電話：無

花海期限：向日葵花海 1-2月初

開放時間：24H

裝置藝術：玩轉金剛山

打卡價值：♥♥♥♥♥

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第一站我們在來到金剛大道，火車搭到玉里整個行程會比較順，來台東必須前來朝聖的地方，整條道路看不到電線桿，更沒有醜醜的鐵皮屋！都市裡再美的景後面一定是建築物or人造景

而金剛大道放眼過去是湛藍的太平洋，台東有兩條很美很有名的大道(其實到處都是)，一條在池上 一條在長濱，伯朗大道是綠野大道，金剛大道是貫穿山與海的大道，兩條都值得走走

圖/雖然只有156
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在涼亭旁會看到一個壓克力做成的立牌，會隨著風翻動著。我很喜歡這個裝置藝術透過各色透明壓克力片描繪、拼組金剛山的樣子，陽光微微地從壓克力透進來再配上後面的山景好美，自由找到欣賞風景的有趣視角

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#02 伽路蘭遊憩區

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地址：台11線157.7公里處

電話：089-280313

開放時間：24H

打卡價值：♥♥♥♥♥

免門票/有停車場/有廁所

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這裡好像宮崎駿動畫裡的場景！草坪、大海、藍天白雲配上漂流木的裝置藝術，完全是好夢幻的畫面，沿著海岸線不止一個漂流木裝置藝術，是一個可以大拍特拍、各種取景的好地方。

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「加路蘭」是東河鄉的阿美族部落，阿美族語稱為「kararuan」，意思是洗頭髮的地方。因為附近小溪富含黏地礦物質，洗髮後自然潤濕亮麗而得名。加路蘭遊憩區原本是空軍廢棄土置放場所，經過多次以生態工法整建後，將廢棄區域整理成一大片大人小孩都愛不釋手的動畫場景

#03 台東小野柳露營區

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地址：臺東縣臺東市松江路一段500號

電話：089-280313

開放時間：24H

打卡價值：♥♥♥♥♥

停車費用：

大型車｜假日200元、非假日170元

小型車｜假日60元、非假日50元

機車｜假日20元、非假日15元

收費停車場/有廁所

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曾經去過北部的野柳，被那些天然的地質景觀深深吸引著，這兒是東部海岸最南端的小野柳，位於富岡漁港北方的海域，好佛心入場免門票！！岩層上可以看見非常清晰的幾何線條，我覺得很有民族風的味道，拍穿搭超有感覺！

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海浪長年累月的侵蝕沖刷，外觀形成奇特造型，是天然雕刻公園，很適合帶小朋友來到這裡發揮各種想像力。上網找資料發現這裡也有露營區，每年5月至10月有夜訪小野柳的活動，有興趣的水水帥帥可以到官網看看

#04 池上四季花海

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地址：台東縣池上鄉七鄰85-6號(池上鄉農會碾米廠對面)

電話： 089－86－2643

花海期限：一年四季都有不同的花海

開放時間：24H

裝置藝術：呷飽沒？

打卡價值：♥♥♥♥

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停好車放眼望去是各種粉紅色的波斯菊，波斯菊近幾年大家可能都拍過了。但！這個的藤編小徑必拍深得我心，好精緻好特別，有一種森林系的感覺。往裡頭走有個竹編隧道，陽光灑下一定很美，可惜我們那天沒什麼陽光，儘管天氣沒有這麼好也是超美啊

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池上的裝置藝術超有趣，是在地藝術家使用各種漂流木設計出的的巨型「池上便當」，旁邊的巨型餐具可以拿起來互動拍照

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#05 米國學校

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地址：台東縣關山鎮昌林路24號

電話：089－81－4903

花海期限：農曆春節前後才有花海

開放時間：08:00 – 17:30

裝置藝術：金色山脈

打卡價值：♥♥♥

免門票/有停車場/有廁所

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為推廣關山米與讓大家瞭解了解稻米處理過程，關山鎮農會休閒旅遊中心將舊碾米廠改建成米國學校，設有水稻文物館、米食DIY教室、米雕教室、農產品展售中心。除了可以參觀製米器具與不同種類稻米之外，還可以預約DIY，親自體驗製米過程。

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停好車我們先進入了販賣部，進入販賣部前有很多可愛的兔子，大人小朋友都愛不釋手。這裡可以買到米做的乖乖餅乾，只有台東買得到！目前已經推出十多種口味，來台東必吃呀

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外面有很多精緻的塗鴉牆可以拍拍照，米國學校旁就是關山花海，一眼望去應該是開滿滿滿的向日葵，可惜我們太早來了，向日葵還沒長出來呀

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隱約看到鐵絲網染成金黃色的裝置藝術「金色山脈」，鐵絲太細了很容易會忽略。利用不同長度的竹子和鐵絲，視覺形成高低效果，兩者的結合營造成花海中的金色山脈，相信到時候向日葵盛開一定很美。

#06 二層坪

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地址：臺東縣鹿野鄉瑞隆村坪頂路45巷8號

電話：089-326100

花海期限： 一年四季都有不同的花海

開放時間：24H

裝置藝術：展翅花海

打卡價值：♥♥♥

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二層坪水圳是由在地居民以人力挑土墊高建造的，因年久失修 土堤坍塌毀壞，台東農田水利會重新整修 ，特意設計成仿糯米橋的型式。獨特的粉紅色二層坪水圳配上現在盛開的波斯菊。雖然我有點看膩波斯菊了，但配上後面的大山景超美呀！！可惜我們抵達時接近天黑，如果是晴天一定很棒。

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往上走有一個觀景台，會看到裝置藝術「天使翅膀」，將大家最愛的打卡景點「天使牆」複製到花海觀景平台上，可以拍出在花海中展翅高飛的美照

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台東是個風景絕美的寶地，有了在地藝術家的裝置藝術，替這些美景增添了趣味及創意。

延伸閱讀>>激發旅行拍照創意！6個拍照小巧思讓你變視覺藝術達人

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