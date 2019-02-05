台灣也有「灌籃高手」場景！一起回顧童年經典吧

台9線，隨著台灣最美高架橋金崙大橋2017年10月竣工通車，這段被譽為彷彿「開在海上」的道路，不但依山傍海，並串起了東台灣海岸線的美好，跟著我們循著台9線，旅行品台灣。

【圖．文｜行遍天下】





1．通往海的道路

分享 facebook

台鐵太麻里站前方有一條平坦筆直的大道，因面向朝東而命名日昇路，道路中央是植栽綠色分隔島，由於火車站位於高處，地勢讓路盡頭的海平面，看起來比地面還高，公路彷彿直通大海，成為遊客到訪太麻里不可錯過的打卡熱點。

景點推薦

分享 facebook

地址｜太麻里車站旁

備註｜拍照請注意自身安全，不要任意跨越馬路





2．台灣版灌籃高手平交道

分享 facebook

漫畫「灌籃高手」是許多6、7年級生共同回憶，其中最經典的一幕是櫻木花鄉道站在平交道前，火車通過時，看到晴子站在平交道另一端，遠方就是海天一線的藍天碧海，這樣的場景恰與太麻里平交道不謀而合，讓原本靜謐的平交道瞬間暴紅。

景點推薦

地址｜台東縣太麻里鄉東63鄉道上

備註｜拍照請注意自身安全，不要任意跨越平交道。

分享 facebook





3．富豪居大貓狸

分享 facebook

太麻里舊名大貓狸(tjivualji)，排灣族語意指「太陽照耀的肥沃土地」，2016年太麻里遭尼伯特颱風肆虐，災情慘重，富豪居創投公司慷慨解囊，打造以大貓狸意象地標，大貓狸手持金針花和釋迦、配戴用洛神花和紅藜編織的項鍊，模樣超萌。

景點推薦

地址｜台東縣太麻里鄉台9線與太麻里街交叉口





4．拉勞蘭小米工坊

拉勞蘭小米工坊致力推廣「原鄉三寶」―小米、紅藜、樹豆。 分享 facebook

拉勞蘭(lalauran)排灣族語意指土地肥沃之處，拉勞蘭小米工坊是2007年為尋回排灣族小米收穫祭典文化，並協助農民推廣小米、紅藜、樹豆「原鄉三寶」而設，3年後開設餐廳，將作物直接入菜，讓更多人品嚐到美味的原住民料理。

洛神豬排套餐炸豬排不但口感酥脆，還吃得到洛神蜜餞的酸甜。 分享 facebook

小米、紅藜、樹豆是拉勞蘭小米工坊三大主角，不少餐點都以這些食材為主，像是小米酒釀烤肉飯、紅藜磅蛋糕、樹豆拿鐵等，而以藍帶豬排為發想設計的洛神豬排餐，在豬排內夾上在地洛神蜜餞，化解油膩口感，值得一嚐。

紅藜香蕉磅蛋糕氣味芳香口感扎實。 分享 facebook

景點推薦

地址｜台東縣太麻里鄉香蘭村10鄰21號

電話｜089-782-547

網址｜拉勞蘭小米工坊

營業｜中餐11:30～14:00、下午茶14:00～17:00(週一、週日休)

價位｜洛神豬排餐160元、紅藜香蕉磅蛋糕80元、樹豆拿鐵100元

被著｜資訊以其官網或現場公告為主





5．華源海灣+瞭望台

分享 facebook

華源海灣位於太麻里華源村，美麗的月牙灣襯以碧海藍天，景緻優美，是觀賞日出的絕佳地點，天氣好時甚至可看到綠島與蘭嶼；平安愛心是華源海灣的地標，除了愛心兩字，兩側還寫上金山金湯太麻里、金咖金果華源灣，是拍照打卡熱點，旁邊還有漂流木裝置藝術和休憩的小涼亭。車行至台9線399k處，有一座綠蔭遮天的木棧平台，由欄杆往華源海灣望去，不但可以清晰看見美麗的月牙灣，還可看見倚著海岸線的南迴鐵路。

分享 facebook

景點推薦

地址｜台東縣太麻里鄉台9線395.5k(華源海灣)、台9線399k(華源瞭望台)





pay attention

★請開頭燈

台9線393k至475k路段，由於山路蜿蜒彎曲，為確保行車安全，白天也強制開啟頭燈。

★單向通車

台9線部分路段因進行拓寬後續改善工程，實施單向通車的交通管制，請駕駛人耐心等候。

★路況速限

金崙大橋因海邊風大，擔心風切影響行車安全，目前時速暫訂50公里，警方會不定期測速拍照。

★安全須知

金崙高架橋緊臨太平洋，無敵海景引人入勝，多有用路人違停賞景阻礙交通，附近金崙、多良派出所都會加強取締，請攝影玩家留意安全不要觸法。

★加油位置

台灣中油太麻里站(台東縣太麻里鄉太麻里街157號)

★租車資訊—格上租車台東站

台東縣台東市新站路243號 089-227-979 9:00～20:30





更多好吃好玩： 北漂返鄉青年！洪榆橙推薦~高雄鳳山小散步3景點

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」