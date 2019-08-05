親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

伊波拉危機擴散：剛果疫區為何不「全境封鎖」?

用編織打造部落之美！享受花蓮的文化之旅

2019-08-05 08:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

以樹薯染色後的作品放到海水中清洗，形成獨特的景況。(圖片提供│光織屋)
以樹薯染色後的作品放到海水中清洗，形成獨特的景況。(圖片提供│光織屋)
分享

卸下緊繃的心房，跳上車，沿著台11線慢行慢晃，這條東台灣最美的海岸公路，延攬了湛藍的太平洋讓人心情平靜，巍峨聳立的高山則像大自然給出的溫暖懷抱，才踏上花東這塊自由的土地，就讓人想不顧一切、任性的盡情撒野。旅行最好的方式就從拜訪在地人開始，花東奇人多，光纖屋裡的藝術家陳淑燕就是之一，她從過客變在地，用獨有的生活經驗，胼手胝足織出部落之美。

小小的個子，溫婉的語氣道出的字句成篇纖細，從台南移居到花蓮豐濱的藝術家陳淑燕，熟識的朋友都喚她「燕子」。高中唸的是服裝設計，大學時則接觸平面美術，藝術細胞過人的燕子大學畢業 後就常常自己背著行囊，花四、五年的時間在部落旅行。她也曾經有機會跟人類學家到部落認識當地文化，隨後經過幾年的自我摸索，2005年決定搬到花蓮新社定居，同時協助香蕉絲編織的創作、噶瑪蘭文化復興重整，對花蓮這塊土地產生了更深的感情。後期在部落著手漁荃文化的紀錄整理時，因緣際會下和現在的丈夫、噶瑪蘭族的杜瓦克．都耀有了更多接觸，先生看他融入部落，就像看到回家的小孩，沒有一絲隔閡。

將染色後的作品曬乾，隨風飄蕩的景色極美。(圖片提供│光織屋)
將染色後的作品曬乾，隨風飄蕩的景色極美。(圖片提供│光織屋)
分享

浪漫進行中，夫妻倆對部落文化的復興也沒有停下手，「編織可以用很當代藝術的方式呈現，能把文化背景跟根基呈現出來，用纖維來做創作是很有意思的事。」於是燕子用自己擅長的纖維創作，與先生拿手的竹編做結合，將噶瑪蘭族用來捕魚的竹編魚荃，結合取自構樹、雀榕等樹木敲打成的樹皮，再經過植物染色做成燈罩，創作出一盞盞創意無限的藝術燈具。

淑燕的另一半杜瓦克．都耀以熟練的身手製作捕魚用的魚荃。
淑燕的另一半杜瓦克．都耀以熟練的身手製作捕魚用的魚荃。
分享

「不管是光滑、柔美亦是粗燥，可以從特質去感覺材料的特性。編織那種重複性、身體性去觸摸材料的過程很吸引我，好像是一種身體的舞蹈。」早期她把藝術看得非常偉大，回頭看終於明瞭生活才是最重要的，她想做出即使生命消失了還想要保留的東西，於是有些想法跟創作雖然慢但是很單純，跟自己有越純粹的對話，完成的作品就越好。創作空檔的時候，燕子喜歡去工作室後方的山上走走，到海 邊散步，走進跟海岸山脈平行的山徑裡採集創作的素材，夜深人靜的台11線沒有路燈，看得到滿天星斗和月光，夫妻倆併肩一起賞星星、數日子就是最平凡快樂的事。

小心翼翼地展示自己的作品，纖維藝術創作讓陳淑燕找到安心感
小心翼翼地展示自己的作品，纖維藝術創作讓陳淑燕找到安心感
分享

　

景點介紹

光織屋-巴特虹岸手作坊

地址｜花蓮縣豐濱鄉新社村193-1號

電話｜0912-654-312

網址｜光織屋-巴特虹岸手作坊

時間｜週五至日預約參觀

　

更多好吃好玩：【影音】躺著爽玩韓國你可以嗎？

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公路

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

重新開張！ 68公尺亞洲室內最高「彩虹溜滑梯」 快到蠟筆城堡瘋一夏

2019-08-02 16:15

宜蘭親子戶外露營景點推薦！3條宜蘭親子玩法＆推薦路線必收藏

2019-08-02 10:04

71公頃金黃花毯！花蓮「台版小瑞士」金針花海季8/3登場

2019-07-29 14:02

台灣人必去的花蓮景點！５種深度玩法一日遊花蓮

2019-07-28 10:00

露營也能「冷氣吹到飽」！ 只要400元入住台東「帳篷車」抬頭就能賞絕美星空

2019-07-25 13:59

宜蘭首家自助Check-in飯店！ 「品文旅礁溪」獨創溫泉Pizza 還有氣泡水喝到飽

2019-07-24 15:33

登忘憂谷俯瞰金黃花毯！台東「2019太麻里金針花季」7/27登場

2019-07-22 17:33

暑假來去宜蘭登山健行！宜蘭消暑健行5大主題路線

2019-07-20 10:00

車迷朝聖景點！ 全台首家、世界獨一無二的「TAXI Museum 計程車博物館」在宜蘭

2019-07-19 13:21

台東最美路邊攤！ 「玩冰箱」溫柔呈上五星級早午餐 感受食物最純粹溫度

2019-07-18 16:54

美得陶醉！ 花蓮IG爆紅新景點「山度空間」 乘透明漂浮水晶球 俯瞰太平洋無敵海景超夢幻

2019-07-17 16:58

全台最美高架橋！開在海上的「金崙大橋」滿滿療癒感　等不及來場公路自駕遊

2019-07-15 19:03

將稻浪盡收眼底！台東池上「大觀亭」享受大自然的美學饗宴

2019-07-15 09:00

腳越臭魚越愛！礁溪「重口味溫泉魚」12池溫泉魚盡情啃腳丫

2019-07-14 12:00

超低水溫14度野溪！宜蘭「東岳湧泉」清涼消暑免費玩水好去處

2019-07-12 17:30

夏日玩水景點！花蓮「翡翠谷」走路不到20分 水質透明清澈 還有魚兒啄腳

2019-07-11 16:12

躺在蓮花海中美美打卡！桃園2家蓮荷花園+ IG打卡點　超仙盛夏美景

2019-07-09 19:00

美景美食與慶典！４個花蓮暑假必去活動景點總整理

2019-07-08 12:34

快來宜蘭找鹿玩！７處景點享受「週末綠活小旅行」

2019-07-06 09:00

不用跑到花蓮！宜蘭「泛舟景點」水流湍急更刺激　夏日消暑一日遊

2019-07-05 19:19

真正秘徑在這！「蘇花公路」7種玩法 能看到最美風景

2019-07-05 10:00

漸層牛奶色超美！宜蘭龜山島「海底溫泉」特殊火山地貌

2019-07-04 18:25

揮汗如雨的酷暑快來沁涼一夏！宜蘭國際童玩節+最新打卡景點彙整

2019-07-04 17:44

宜蘭童玩節搶先玩！ 7月5日「免門票」水域活動提前試玩嗨一波

2019-07-04 13:40

花蓮秘境景點一日遊！同場加映：花蓮復古日式料理＆甜點店

2019-07-04 11:01

遠雄海洋公園「海豚3D戲水池」身歷其境與豚同游

2019-06-28 15:24

2019台東美麗花海！賞金針花、賞紅藜 & 太麻里交通周邊景點攻略

2019-06-27 10:01

探訪宜蘭人氣地標「壯圍沙丘旅遊服務園區」 周邊好吃好玩好去處！

2019-06-25 11:02

鹿野社神、高台熱氣球、關山美景　台東縱谷一日遊秘境景點玩法！

2019-06-19 11:01

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

漂鳥飛翔在台灣後花園最美公路上！台東最新網美打卡景點

2019-06-17 09:00

台東12個全新超美打卡裝置藝術「漂鳥197-縱谷大地藝術季」

2019-06-15 10:05

初夏逍遙遊！初訪全台最東邊的靜謐漁村「馬崗漁村」

2019-06-15 09:03

花蓮秘境大公開！一日遊玩法３大路線推薦

2019-06-14 10:00

2019台灣國際熱氣球嘉年華活動資訊+台東旅遊景點懶人包

2019-06-13 11:54

超美！「黃金花海隧道」賞期至六月底 宜蘭賞花秘境免費讓你拍好拍滿

2019-06-10 13:07

台版迪士尼！新頂級旅宿拚特色「瑞穗春天、希爾頓、金普頓」

2019-06-08 21:30

賞360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒　擁有夢幻夜色

2019-06-08 18:30

鬼斧神工「太魯閣」　台灣人心中最美的國家公園

2019-06-04 08:55
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 12:28

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 13:40

台日網紅夫妻徵攝影免費遊世界1年 包吃住無薪挨轟

2019-08-02 09:32

陸客來台人數限縮 為什麼大陸這次出手這麼重？

2019-07-31 22:53

大選近！ 陸8月1日起不發自由行通行證 陸客恐減70萬人次

2019-07-31 13:21

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

大稻埕情人節／480秒煙火秀 今晚浪漫延平河濱

2019-08-03 11:30

陸客自由行突喊卡！　陸網友擔憂「李榮浩怎麼去台灣？」

2019-08-01 11:50

台灣第一！合歡山暗空公園 獲得國際認證了

2019-08-02 12:29

南海低氣壓結構好 氣象局：可能成為第7號颱風「薇帕」

2019-07-30 11:30

陸禁自由行來台 林佳龍：投入36億推動秋冬國旅補助

2019-07-31 16:58

陪伴許多人度過青春歲月 士林陽明戲院傳9月15日熄燈

2019-08-02 12:43

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:05

鬼月出遊要小心！ 農曆七月必知的１４個旅遊禁忌

2019-08-01 11:27

「南門市場」大變身！全新12層建築亮相，文青風＋落地窗設計美翻

2019-08-02 12:10

旅客注意！世界遺產「軍艦島」石綿超標 即日起「禁止登島」

2019-07-31 16:07

第七號颱風薇帕生成！ 今晚有雨到周五

2019-07-31 12:10

2019大稻埕情人節8月3日登場 卡這5個位置欣賞煙火最美

2019-07-25 10:28

遊客穿比基尼趴趴走惹議 蘭嶼人：請尊重風俗民情

2019-07-30 15:46

東北角長梯祕境！視線綿延至大海　欣賞金黃與藍海相映的「水湳洞陰陽海」

2019-07-28 19:00

逾60萬人次挑戰玉山主峰 去年六成都在40歲以上

2019-07-31 11:17

在高山綠草原野餐！20分鐘登頂「桃源谷」享受山海美景 還有悠悠牛群相伴

2019-08-01 18:10

熱低壓昨生成 彭啟明：一兩天內恐成颱

2019-08-02 12:10

快帶小孩去！新北兒童藝術節8/2開跑 考古沙坑、巨大數位球池玩不完

2019-07-29 08:37

免費入場！ 亞洲最大「紙箱迷宮」 22公尺叢林圍牆快閃台北車站

2019-07-26 12:40

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

名店「驚安殿堂」來台告吹？粉絲失望：還得再等等了！

2019-07-31 22:18

重新開張！ 68公尺亞洲室內最高「彩虹溜滑梯」 快到蠟筆城堡瘋一夏

2019-08-02 16:15

露營也能「冷氣吹到飽」！ 只要400元入住台東「帳篷車」抬頭就能賞絕美星空

2019-07-25 13:59

台灣人必去的花蓮景點！５種深度玩法一日遊花蓮

2019-07-28 10:00

限量60組！ 六福村主題式露營限時開搶

2019-07-31 17:11

小7再見！全家便利商店進駐台鐵車站　5家門市搶先開幕各有特色

2019-07-31 16:52

71公頃金黃花毯！花蓮「台版小瑞士」金針花海季8/3登場

2019-07-29 14:02

影／「燈塔懸日」台灣最北奇景 絕美角度每年僅20天

2019-07-27 10:30

粉嫩花毯美炸！彰化上萬朵「薑荷花」盛開超浪漫，2處免費秘境衝一波

2019-07-24 15:39

利奇馬颱風最快今生成 氣象局：南海還有熱帶擾動

2019-08-04 10:51

七夕情人節必備！全台7處浪漫拍照打卡點總整理

2019-07-23 18:51

台版美國大峽谷！新北「林口水牛坑」荒漠秘境，能賞海景還有超萌牛群

2019-08-01 20:28

全台15縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-08-02 13:30

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top