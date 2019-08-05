用編織打造部落之美！享受花蓮的文化之旅

【圖．文｜行遍天下】

以樹薯染色後的作品放到海水中清洗，形成獨特的景況。(圖片提供│光織屋) 分享 facebook

卸下緊繃的心房，跳上車，沿著台11線慢行慢晃，這條東台灣最美的海岸公路，延攬了湛藍的太平洋讓人心情平靜，巍峨聳立的高山則像大自然給出的溫暖懷抱，才踏上花東這塊自由的土地，就讓人想不顧一切、任性的盡情撒野。旅行最好的方式就從拜訪在地人開始，花東奇人多，光纖屋裡的藝術家陳淑燕就是之一，她從過客變在地，用獨有的生活經驗，胼手胝足織出部落之美。

小小的個子，溫婉的語氣道出的字句成篇纖細，從台南移居到花蓮豐濱的藝術家陳淑燕，熟識的朋友都喚她「燕子」。高中唸的是服裝設計，大學時則接觸平面美術，藝術細胞過人的燕子大學畢業 後就常常自己背著行囊，花四、五年的時間在部落旅行。她也曾經有機會跟人類學家到部落認識當地文化，隨後經過幾年的自我摸索，2005年決定搬到花蓮新社定居，同時協助香蕉絲編織的創作、噶瑪蘭文化復興重整，對花蓮這塊土地產生了更深的感情。後期在部落著手漁荃文化的紀錄整理時，因緣際會下和現在的丈夫、噶瑪蘭族的杜瓦克．都耀有了更多接觸，先生看他融入部落，就像看到回家的小孩，沒有一絲隔閡。

將染色後的作品曬乾，隨風飄蕩的景色極美。(圖片提供│光織屋) 分享 facebook

浪漫進行中，夫妻倆對部落文化的復興也沒有停下手，「編織可以用很當代藝術的方式呈現，能把文化背景跟根基呈現出來，用纖維來做創作是很有意思的事。」於是燕子用自己擅長的纖維創作，與先生拿手的竹編做結合，將噶瑪蘭族用來捕魚的竹編魚荃，結合取自構樹、雀榕等樹木敲打成的樹皮，再經過植物染色做成燈罩，創作出一盞盞創意無限的藝術燈具。

淑燕的另一半杜瓦克．都耀以熟練的身手製作捕魚用的魚荃。 分享 facebook

「不管是光滑、柔美亦是粗燥，可以從特質去感覺材料的特性。編織那種重複性、身體性去觸摸材料的過程很吸引我，好像是一種身體的舞蹈。」早期她把藝術看得非常偉大，回頭看終於明瞭生活才是最重要的，她想做出即使生命消失了還想要保留的東西，於是有些想法跟創作雖然慢但是很單純，跟自己有越純粹的對話，完成的作品就越好。創作空檔的時候，燕子喜歡去工作室後方的山上走走，到海 邊散步，走進跟海岸山脈平行的山徑裡採集創作的素材，夜深人靜的台11線沒有路燈，看得到滿天星斗和月光，夫妻倆併肩一起賞星星、數日子就是最平凡快樂的事。

小心翼翼地展示自己的作品，纖維藝術創作讓陳淑燕找到安心感 分享 facebook





景點介紹

光織屋-巴特虹岸手作坊

地址｜花蓮縣豐濱鄉新社村193-1號

電話｜0912-654-312

網址｜光織屋-巴特虹岸手作坊

時間｜週五至日預約參觀





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