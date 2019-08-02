重新開張！ 68公尺亞洲室內最高「彩虹溜滑梯」 快到蠟筆城堡瘋一夏

2019-08-02 16:15 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供(以下同) 分享 facebook 夏天出遊想找冷氣景點嗎？ 標榜全場活動皆在室內，一點也不用擔心酷熱或下雨天的宜蘭「蜡藝蠟筆城堡」，於今年6月試營運推出亞洲室內最高溜滑梯「蠟筆彩虹溜滑梯」，營運了10天左右，就因入口處工程安全考量因素，宣布暫停開放溜滑梯。最新消息是自8月1日起，全長68公尺的彩虹溜滑梯正式重新開張了，還有多項DIY課程，等著親子暑假到訪瘋一夏。

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宜蘭熱門景點『蜡藝蠟筆城堡』近期打造了總高27公尺，全長68公尺的亞洲室內七層樓高的『蠟筆彩虹溜滑梯』，有著繽紛亮眼的彩色外觀，超高超長滑行體驗，需要先加上安全裝備才能通行。彩虹溜滑梯限六歲以上參加，單次定價130元，8月份起購買門票後可享優惠價60元，刺激度十足，大人孩子們一起玩瘋了。

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蠟筆城堡是親子熱門旅遊景點，可體驗多項DIY課程，如做風車、彩色筆DIY、多重色蠟筆DIY、人體彩繪等免費活動，製成完成的作品都可以帶回家紀念。設有各式主題背景可拍照打卡，有星光大道及變裝區打造與眾不同的造型，讓小朋友一嘗巨星拍照的滋味。門票費用每張250元，年滿3歲以上皆須購票入館。

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蜡藝蠟筆城堡

電話：03-9907101

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號(國5蘇澳交流道下，直行100公尺)

營業時間：8:30~18:00(最後售票時間16:30)，約每30分鐘一場

門票：全票250元、平日宜蘭縣民&團體票235元(全票超過30張)、持身心障礙手冊者125元(含四項DIY及蜡藝產品折價50元)、未滿三歲&滿65歲以上長者免費(無DIY體驗)，需出示證件。