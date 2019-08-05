暑假最夢幻親子假期 台東熱氣球嘉年華X免裝備露營團順利升空！

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一年一度的台東熱氣球嘉年華，遇上貼心免裝備露營團，就組合成了今年夏天最夢幻的親子假期。七月的最後一個周末，在專業領隊帶領下，我們從台北車站出發，三十幾位親子家庭帶著隨身行李輕鬆登上太魯閣號，火車上稍微補個眠，一下子就到台東了，懷著興奮的心情登上遊覽車，前往此行第一站：布農部落，也開啟這趟夢幻台東熱氣球露營團之旅。

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成立已經23年的布農部落休閒農場，是結合部落發展與關懷服務的典範，以發展部落觀光休閒產業的型態，兼有非營利機構的使命，一方面讓年輕族人可以留在部落，另一方面也讓來訪遊客透過介紹、音樂、飲食等各面向，更深度認識部落文化。

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走進部落一路逛來，沿途滿是充滿原住民藝術風情的木雕、石雕，充滿綠意的步道也跟大自然融為一體，走著走著感覺身心都放鬆了許多。既然飛奔百里來到部落，當然要嚐嚐部落的風味餐，除了香噴噴的烤山豬肉、超鬆軟蒸地瓜、清脆高麗菜及酸咪的洛神花漬跟鳳梨之外，更有部落特有的「阿拜」。這是用芋頭粉、小米、糯米配上五花肉，先包醡漿葉，再用月桃葉包裹水煮的米食，有人說是原住民版的粽子，在早期部落中，凡舉小孩出生、祈福、婚禮等重要活動，「阿拜」都是必備的食物及禮俗。

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餐後大家在園區自由活動走逛，或喝喝杯咖啡、或逛逛農特產品，接近兩點時大家便往部落劇場集合，準備欣賞部落的音樂舞蹈演出。表演從傳統祭儀、八部合音等開始，也有部落創作歌舞，充滿活力熱情。

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離開部落後，短短幾分鐘車程，遊覽車就抵達了這次免裝備露營團的據點：鹿野76營地。先遣工作人員已經在營區迎接團員，所有帳篷、睡袋、桌椅、地墊、營燈等等露營所需設備都已經準備齊全。

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本次合作夥伴OUTTHERE好野也派出專業達人，為大家做搭帳教學，新手初露的不安感，在達人詳細解說下逐漸消散，雖然搭帳教學過程中開始下起雨來，但下過雨後的微涼，讓台東夏日的熱情稍稍收斂，大家在搭帳時也更舒適了些。

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特別要介紹的是，本次團員所使用的14頂帳篷，全部都是台灣知名帳篷廠商Outthere好野的Tomato 517番茄五人帳，不僅輕巧易搭，全新帳篷在第二天收帳完成之後，就送給團員帶回家，在未來還能跟親朋好友一起體驗露營樂趣喔！

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隨著天色漸暗，逐漸到了晚餐時刻。兩三帳併成一組，大夥帶著自己的桌椅圍成一圈，開始燒烤晚餐。這次烤肉的食材及烤肉設備，依然由我們的好夥伴七里香國際食品客製化而成，豐盛的優良肉品、魚鮮及蔬菜等等讓大夥讚不絕口，貼心的圍兜兜、獨立包裝醬料、自有品牌吐司、紙巾、竹籤、大小紙盤……備品也相當齊全，服務還包含運送到指定地點（宅急便能送的地方都可以！！），不愧是台灣烤肉第一品牌。

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隨著夜幕逐漸低垂，大家也陸續盥洗就寢，經過一天放電的小朋友也都乖乖攤平，全區包場的營地很快就陷入一片寧靜，準備明天04:30起床搭熱氣球囉！

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在天色暗濛濛的四點多，大家打著呵欠在營區入口集合，好幾個小朋友還是爸媽扛著出來，集合完畢就跟著領隊往熱氣球會場走去。雖然天光未亮，路上也沒有路燈，但旁邊一台接著一台緩緩前進的塞車車潮，為我們提供最佳照明。到達會場時才發覺，原來已經人山人海啦～～為了搭熱氣球大家都好熱血，三更半夜塞在山間小路，還有帶野餐墊來觀賞的呢！

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在走向會場的路上，想到昨夜下了一場雨讓大家很是忐忑，擔心今天不能起飛，即使已經預約搭乘場次，但熱氣球能否升降，還是要靠現場專業教練判斷為準。幸好，經過大會評估決定今日活動照常舉辦，只是稍稍延後一些，也剛好讓我們得以看到各式各樣的造型球，從攤平在地上到充飽熱氣站起來的過程，沿著會場外圍一路走到報到地點時，大家一路還在猜各個造型球究竟是什麼模樣哩！

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由於一顆熱氣球只能搭乘4～5人，報到後露營團團員隊伍就依序分組進入等候區，隨著一顆顆熱氣球逐漸飽滿上升，正是大家拍照的最佳時間。待熱氣球全部立起後，在工作人員的帶領下，每組組員就走向指定地點待命。

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因為熱氣球要靠調整配重，因此上下客的方式非常有趣，採一出一進的規則，下降到地面的熱氣球會先由工作人員在內外放進小腳凳，籐籃裡前一組乘客出來一位，籃外下一組乘客才能進去一位，如此輪替人員到全部換血完成為止。有趣的是，在小編這組一位乘客換出去時，發現居然換進來一枚工作人員，因為下一組乘客整體重量太輕，所以就由工作人員補位增重，真是太讓人羨慕啦～～

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鹿野高台的熱氣球搭乘玩法，分為繫留跟自由飛兩種，繫留是以繩索固定熱氣球、在原地升空約到30公尺高（約8層樓），加上鹿野高台本身海拔350公尺高，等於在400公尺高度俯瞰周圍景色，從升空到下降體驗時間約10分鐘。

自由飛則是熱氣球從鹿野高台起飛，飛到龍田村已收割的農田降落，全程約30～40分鐘，全程還有導覽解說，在非嘉年華會期間也可預約搭乘。

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熱氣球緩緩升空之後，在「哇～」完之後，大家就只能狂拍照了，左拍右拍交換位置拍，在地面上可以看到很多顆球，襯著藍天白雲大草地很是熱鬧，搭乘熱氣球升空之後，地上的人群、車潮反而成為背景，襯托著造型球，放眼俯瞰高台周圍，加上清晨的微亮天色光影，整個風景感覺好舒心啊！

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由於上午造型球展示活動為05:30～7:00，因此搭乘完熱氣球的團員就可以自由活動拍拍照，逛逛市集，再自行回到營地，七點可以開始領用鹿野當地最知名阿丁早餐招牌組合，每人一顆水煎包、一份蛋餅+一杯豆漿，非常滿足。同時營地現場也供應沖泡方便的新優植玉米濃湯、法式蘑菇濃湯，還有阿華田巧克力麥芽威化餅、脆拿滋等點心，及烏龍拿鐵、阿薩姆拿鐵沖泡飲品，在帳篷前閒聊吃吃喝喝，更能充分體驗免裝備露營的愜意。

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休息時間完畢後，就由帳篷達人進行收帳及帳篷保養教學，這次全團一舉開了14頂新帳，果然免不了開新帳容易遇下雨的魔咒，大夥依照達人指導，先簡單擦去水份，將外帳舖在草皮上稍稍曬乾，再將帳篷收進箱子。貼心的領隊也事先幫團員索取宅配單，讓大家先填好單，趁著中午到池上午餐時，就可到旁邊的便利商店自費將帳篷宅配寄回家，就可以輕鬆拎著行李上火車啦～

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依依不捨離開營區之後，短短車程就先到了關山米國學校，在這兒可以了解花東米的特色、參與當地婆婆媽媽的帶動舞蹈表演，當然更可以採購優質米、米果、米餅、米乖乖等各種優良台東農特產。

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接著來到悟饕池上飯包文化故事館，古色古香的藍皮火車最適合拍照打卡，午餐也直接就在這裡享用。在地經營70多年的池上飯包，是選用當地產的池上米，加上排骨、青菜、滷蛋、滷豆干……等等，吃起來真是充滿復古味啊～

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吃完熱量十足的飯包，接下來就讓大夥運動一下，直接轉往台東最美的伯朗大道騎自行車囉！自從被男神金城武坐了一下之後，伯朗大道的金城武樹，就成為全台灣最熱鬧的田間大樹，也因禍得福讓這條大道成為管制區，只准自行車進入。騎著自行車途經此處，在這小小鄉間小路上，真可說是車水馬龍的熱鬧啊～還好人潮雖多，大家還是很有秩序地排隊輪流跟樹合照，留下到此一遊的紀念。

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經小編實地考察，其實這條伯朗大道上的每棵樹都很美啊～～大家可以不要單戀一棵樹，藍天白雲這麼大片，往前往後多看幾顆旁邊的樹，都可以拍出有男神範兒的網美照啊！

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在騎自行車慢速親炙台東的熱情後，行程也來到尾聲，大夥帶著滿身的陽光登上遊覽車，前往池上火車站搭車返家，熱氣球免裝備露營團到此圓滿成功。希望經過初露洗禮的各位團員，下次再一起揪團來露營喔！更多熱氣球嘉年華X免裝備露營團精彩照片：https://reurl.cc/G9y5A

文／YilinHo

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！