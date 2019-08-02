宜蘭親子戶外露營景點推薦！3條宜蘭親子玩法＆推薦路線必收藏

宜蘭親子戶外露營景點推薦：

懶人休閒風-Glamping宜蘭夢幻露營

▲宜蘭親子戶外露營景點-神殿帳夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

▲宜蘭親子戶外露營景點-夢幻露營夜景。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

Glamping是夢幻露營的意思，是glamorous+camping兩個字組合在一起的新字，在這意味著你不需要準備一堆裝備就可以體驗露營的美好，在這裡露營帳篷的品質跟空間也好到不像露營，但同時你卻能像是擁有整片自然一般的享受。這個營區以天然有機的方式生活把人與自然重新帶回原本的樣貌，用最舒適的姿態感受自然的氣息。

宜蘭親子戶外露營景點推薦：

冒險山林風-珍珠加羅湖畔野營

▲宜蘭親子戶外露營景點-加羅湖畔野營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

露營親近山林的高級境界，兩天兩夜的行程，你將看遍加羅湖各個時分的美景。專業嚮導正午時在巨木登山口，向見證日據時代重要的繁華林業的巨木扁柏致敬。午後時分抵達多羅湖，或可見其璀璨面貌映襯著藍天，或見它害羞的蒙上薄霧的面紗。隔夜清晨早起，品嘗加羅湖的動人時刻。

宜蘭親子戶外露營景點推薦：

戶外海洋風-東澳大草原秘境露營

▲宜蘭親子戶外露營景點-東澳秘境草原露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

▲宜蘭親子戶外露營景點-東澳獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路） 分享 facebook

如果想同時體驗在無光害的環境下伴著星空露營和海上獨木舟體驗，來東澳準沒有錯，前一晚在東澳大草原秘境露營，晚餐在月光下烤肉，徹底享受戶外露營無水、無電、無光害，身處於大天然中的自然感受！隔天還可以選擇要玩獨木舟、沙灘車、高空滑索，，非常適合三五好友和親子家庭！

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