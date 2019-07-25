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露營也能「冷氣吹到飽」！ 只要400元入住台東「帳篷車」抬頭就能賞絕美星空

2019-07-25 13:59聯合新聞網 文／陳信儒

台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
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單人只要400元就能入住冷氣開放的帳篷車！位在台東卑南鄉的「波希米亞露營區」離台東車站僅10-15分鐘車程，交通超方便加上木質感打造的露營車，宛如置身北歐國家的美好感受，主打室內冷氣吹到飽又能賞星星，夏天露營完全不怕蚊蟲叮咬。
台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
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夏天露營最怕悶熱的天氣和擾人的蚊蟲，台東「波希米亞露營區」解決大部分人的煩惱，打造一處冷氣吹到飽的露營勝地，讓旅人即使在夏天出遊露營也不必擔心火辣辣的太陽。

台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
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台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
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「波希米亞露營區」提供兩種房型，其中坪數較大的露營車最多能擠進四人，房間內不只配置冷氣，還有乾濕分離浴室，適合家庭、朋友多人出遊。另外一種則是較為簡單的帳篷馬車，同樣能在室內欣賞大自然美景，同樣有冷氣設備，且單人只要400元就能入住CP值超高，非常適合小資族和情侶。

網路上不少網友詢問，露營區內是否有提供烤肉器具，波希米亞露營區的老闆日前特地添購大型烤肉用具，遊客只需要準備食材就能在露營區享受美食囉。

台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
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台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
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波希米亞露營區

地址：台東縣卑南鄉泰安村486－8號

電話：0983700400

價格：露營車2人1600元、3人2000元、4人2400元／帳篷馬車1人400元、2人750元、3人1000元。

有問題都可以直接上「波希米亞露營區 Sunshine Camping」臉書粉專詢問喲

台東「帳篷車」400元入住，周邊大自然環境超舒壓。圖／取自波希米亞露營區臉書粉專
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露營美景CP值
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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