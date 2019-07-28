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台灣人必去的花蓮景點！５種深度玩法一日遊花蓮

2019-07-28 10:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

花蓮一日遊深度玩法

花蓮一日遊深度玩法＃1

錐麓古道

▲花蓮一日遊深度玩法-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮一日遊深度玩法-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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你問一條古道有什麼好玩的？這條錐麓古道可是被日本人稱為東亞第一斷崖的超厲害古道！必須站在垂直高度500公尺深的斷崖上，踩著只有60公分的路面前進，這樣夠刺激了吧！ 除了壯觀的古道斷崖，這裡是太魯閣中小編覺得最有故事與畫面的地方，你能想像當年先民們怎麼在這高聳的山壁上一刀一斧的鑿出這條古道嗎？

花蓮ㄧ日遊深度玩法＃2

▲花蓮一日遊深度玩法-翡翠谷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮一日遊深度玩法-翡翠谷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來太魯閣只有一條古道太空虛？那換一個方向跟高度去尋找青山與綠水的秘境-翡翠谷。看膩了峽谷景致換來欣賞美麗的奇岩綠溪，還能感受山谷中涼爽的微風與清新的空氣，還可以跟著專業教練來去溯溪消暑氣，但千萬不要獨自跑去游泳喔！

花蓮一日遊深度玩法＃3

清水斷崖獨木舟

▲花蓮一日遊深度玩法-清水斷崖獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮一日遊深度玩法-清水斷崖獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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另一個去花蓮ㄧ日遊一定會停下來的地方-清水斷崖，你不會沒去過吧！但是站在公路上拍照怎麼能真正體會清水斷崖的壯闊呢！從海上划著獨木舟穿過清水斷崖的腳下，這才能真正一睹清水斷崖的全貌，而且這樣的角度才是當年福萄牙人會吐露出「福爾摩沙」的原因。

花蓮一日遊深度玩法＃4

海上賞鯨

這個玩法還有另一個賣點喔！除了可以賞鯨，還可以搭船從海上仰望清水斷崖喔！這樣就不用自己費力划獨木舟啦～這個玩法肯定是親子最佳選擇，但是可要選對季節喔！看著海豚在水面上跳躍，運氣好的話還可以遇到抹香鯨喔！

花蓮一日遊深度玩法＃5

石梯坪海釣

▲花蓮石梯坪玩法-夜釣體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮石梯坪玩法-夜釣體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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平時來到花蓮海邊都是體驗玩水，或是在海岸邊曬曬太陽，其實花蓮石梯坪從五月開始就有超特別的夜間海釣活動。5~6月飛魚高峰期，可以體驗到用手撈方式撈飛魚，而7~9月的釣魷魚，一開始使用釣竿釣魚餌來吸引魷魚，等魷魚近水面時改用撈網撈上岸。手撈這個玩法很特別又不難，可以在近清爽的夜晚出海，來一趟海釣體驗應該會是很特別的石梯坪玩法。

以上5種感官玩法，你親身體驗過幾種？如果都蒐集完的快留言告訴小編，兌換進階版玩法攻略！

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古道一日遊獨木舟

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