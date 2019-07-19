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車迷朝聖景點！ 全台首家、世界獨一無二的「TAXI Museum 計程車博物館」在宜蘭

2019-07-19 13:21聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供（以下同）
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車迷看這邊！國內首家以汽車為主題的「TAXI Museum 計程車博物館」在宜蘭蘇澳開張了，也是世界上獨一無二與計程車相關的文物館。館內有來自不同國家的古董計程車、上千件的玩具車模型，以及包羅萬象的計程車主題收藏品，還有兒童遊戲車、馬卡龍下午茶等，非常適合親子同遊，是目前宜蘭旅遊最新景點、也可納入蘇澳雨備行程之一。

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計程車博物館成立的推手，是姓名和生日都與『計程車』相當有緣份的館長『李濟成』，在2000年在紐約旅行時，購入第一部車號『NYC-1009』的玩具車，剛好是他的生日數字，就此瘋狂迷上蒐集計程車模型及玩具。收藏世界各城市計程車模型長達十九年，包括紐約、倫敦、德國、日本及亞洲地區，數量已高達兩千輛，過去也曾辦過迷你計程車收藏展。

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為了宣揚計程車文化，在多年的籌設與計劃後，李濟成館長終於實現了車迷夢想，將畢生所有收藏通通展出。館內還有來自不同國家的古董計程車，1988年台灣裕隆、1972年美國紐約經典、1967年英國倫敦、1962年日本昭和青鳥、以及館長收藏品中最老的1957年德國賓士！博物館已於7/9日開始營運，目前分成兩區域，包含城市旅遊以及台灣主題限時展，台灣區部分將會展至8/9日止，可以看見民國40年代的三輪車上仍保留當時的四面營業車牌，各式計程車文物、史料、精品以及藝術品，令人嘆為觀止！

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為了打造成適合親子同遊的計程車博物館，特別將展示櫃設計成矮櫃便於兒童觀賞，兒童遊戲區提供了迴轉計程車、波浪滑行車都是小朋友的最愛，館內也有提供下午茶，車車造型韓式馬卡龍好可愛，還有無障礙廁所、哺乳室、尿布台等設備，館外停車場空間寬闊，大人也不用擔心停車問題。待近期台灣主題展結束後，陸續會新增碰碰車，中秋節預計於戶外舉辦汽車電影院等活動。

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值得特別一提，計程車博物館的「門票」設計獨特，共有3種國家的計程車造型門票可選擇，後續可組合成立體紙造型計程車，非常有趣。購買門票還有贈送「限量版」交通御守，另提供精彩的「館長導覽」服務，需要的民眾可事先預約。目前有全票200元、優待票100元票價優惠，推廣期間至8/9止，消費購買造型韓式馬卡龍，打卡加購飲品可折20元。對車輛文化有興趣的大小朋友們，快找時間前往觀賞朝聖吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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圖／取自TAXI Museum 計程車博物館粉絲團
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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圖／取自TAXI Museum 計程車博物館粉絲團
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TAXI Museum 計程車博物館

電話︰03-9908088

地址︰宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號(靠近蘇澳新火車站後站出口)

營業時間：10:00~17:00 (週三公休)

票價：全票250元、團體票200元(15人以上團體)、優待票150元( 宜蘭縣民、職業駕駛、學生、身心障礙及一位陪同者、65歲以上，需出示相關證件)、3歲以下及載客司機(執勤中司機)免費入場

博物館馬卡龍宜蘭旅遊親子旅遊

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