台東最美路邊攤！ 「玩冰箱」溫柔呈上五星級早午餐 感受食物最純粹溫度

2019-07-18 16:54 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／取自我在玩-玩冰箱粉絲團(以下同) 分享 facebook

悠閒又寧靜的台東，在容易被路過又錯過的「隆昌部落」裡，藏著一間很有味道的店家，雖已算不上最新，但表現出來滿滿海島風格將人目光完全給吸引住，讓小編忍不住想要介紹它。

圖／【Nga'ayho】你好，東海岸授權提供（以下同） 分享 facebook

沿著花東海岸台11線上，位在東河與都蘭之間，這一家轉角路邊攤「我在玩-玩冰箱」，被網友形容是最頂級五星級路邊攤，也是「全台最美路邊攤」，從充滿風格的招牌、海島風情的茅草屋頂、到熱帶植物的店內擺設，讓人有一秒來到海島度假的感受！而店家招牌餐點的「美好早午餐、我來了」，在粗曠的擺盤下，裝呈著超豐盛、原形原味的食材，看了立馬感受食物最純粹溫度，忍不住食指大動起來。

圖／【Nga'ayho】你好，東海岸授權提供 分享 facebook

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整間店面外觀是由各種天然建材構成，並以熱帶植物及乾燥的香料圍繞點綴，甚至連結到隔壁的衣服店都很有特色。經由「【Nga'ayho】你好，東海岸」的分享得知，問起店長為什麼想開一間這麼具有風格又居家的餐廳，他說：「本身不是東部人，但因為一次旅行來到了這片土地，就被東海岸給吸引住了，起初搭建的目的，是想讓路過的旅人有個停下來歇息補充能量的地方，讓大家喝的吃的都營養滿滿，並有回到家自在的感覺。」從店長的回答到加上台東總是湛藍晴空，有種非常自然隨性的灑脫感。

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圖／取自我在玩-玩冰箱粉絲團 分享 facebook

特別值得一提的是，店內食材皆是由東河小農產出，甚至是當天採收而成的蔬果，不使用任何加工食品，堅持要給大家食物本身的原味，來到這裡一定要嘗嘗在地人所種的水果與山野菜，完全散發蔬果本身的新鮮香氣，店家在這方面的用心，也讓大家特別感到溫暖也吃得安心。

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玩冰箱所提供的豐盛早午餐，以每個人250元定價來製作，在木盤上裝滿了各種蔬菜水果，可以吃到純手工製作的特色套餐，一種是以台東海岸線部落小農食材，搭上原住民野菜風味的餐點，讓原形食材以燒烤烹調為主，搭配各種風味辛香料，非常具有地方特色，也極為豐盛；另一種是用在地最新鮮的蔬果，以顯現食物本身原味烹調的天然蔬果餐，讓喜歡吃蔬食早午餐的朋友彷彿瞬間置身義式晨間，餐盤上搭配的果醬（鳳梨-羅勒-乳酪）全部純手工，再搭一杯現打果汁，很有國外休閒的感受。

圖／取自我在玩-玩冰箱粉絲團 分享 facebook

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店家另外還提供了多種的手工醬料，乳酪醬當中撒入了迷迭香，散發一股很優雅又貴族的香氣，還有其他自製的青醬、鳳梨醬，讓各種新鮮的蔬菜水果呈現完全不同面貌。還有五顏六色的蔬果排放在冰櫃上，讓人忍不住點上一杯新鮮蔬果汁。店內的還有「超人氣石頭碗剉冰」也是必須要朝聖的項目，建議多人共食這一碗石頭碗冰，清涼消暑氣必選呀。

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多樣豐盛的食物，隨興放在擺盤的器皿上，顏色呈現搭配得讓人食慾大開！因此，也有很多人會詢問店家早午餐的木盤、石頭碗等器皿，能不能帶回家。是的！這些溫暖手感的器皿，讓人用一次就愛上，在現場也有同步販售喔。

圖／【Nga'ayho】你好，東海岸授權提供 分享 facebook

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在玩冰箱能夠吃到這麼衷於原味的海岸料理，實在非常難得，為了這一桌滿滿豐盛又健康的早午餐，再遠也要來體驗一下！下一回從海岸線經過這裡，先放慢速度看看隆昌部落的風景，再試著停下腳步到「我在玩-玩冰箱」將滿滿一桌幸福吃下肚，飽足了身心靈後更有活力繼續接下來旅程～不過，提醒大家一定要記得事先預定用餐，才不會白跑一趟哦！

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我在玩-玩冰箱

地址：台東縣東河鄉隆昌188號

預約： 預約請上［我在玩-玩冰箱FB〕

時間：08：00～18：00（週四不定期休）

價格：豐盛玩美早午餐220元／人（價格有調整，詳細可上店家臉書查詢）