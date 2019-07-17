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美得陶醉！ 花蓮IG爆紅新景點「山度空間」 乘透明漂浮水晶球 俯瞰太平洋無敵海景超夢幻

2019-07-17 16:58聯合新聞網 文／遊妤思

圖／IG:gladys.yeh0912授權提供(以下同)
圖／IG:gladys.yeh0912授權提供(以下同)
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美得令人陶醉的花蓮新景點又一處！ 位於花蓮壽豐鄉鄰近遠雄海洋公園的「山度空間」，於今年6月中旬試營運後人氣瞬間爆紅。這家景觀咖啡廳背靠山丘、面向太平洋，擁有得天獨厚的視覺饗宴，園區內設計了多處夢幻拍攝造景，皆可遠眺太平洋的無敵海景，再加上免低消、免訂位、可帶寵物，一下子就成為2019花蓮旅遊必前往的IG打卡勝地！

唯美夢幻的漂浮水晶球造景。圖／取自山度空間粉絲團(以下同)
唯美夢幻的漂浮水晶球造景。圖／取自山度空間粉絲團(以下同)
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隱身於山林下的迷人空間。圖／取自山度空間粉絲團
隱身於山林下的迷人空間。圖／取自山度空間粉絲團
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以花蓮海岸線美景為主角，「山度空間」已成為東海岸山脈上的秘境，整體以簡約系木質設計野營度假風，賞景或咖啡廳空間皆無過度的繁複裝潢，還打造了「野餐區」、「三角小木屋帳篷」、「露天觀海展望台」，以及「夢幻漂浮水晶球」，呈現出超悠閒自在氛圍，讓民眾平日免門票、免低消就能一路暢拍到底。

野餐區像個秘密基地。圖／取自山度空間粉絲團
野餐區像個秘密基地。圖／取自山度空間粉絲團
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坐在帳棚裡看著海景吹著山風海風，非常愜意。圖／取自山度空間粉絲團
坐在帳棚裡看著海景吹著山風海風，非常愜意。圖／取自山度空間粉絲團
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全簍空設計不會阻擋視野。圖／取自山度空間粉絲團
全簍空設計不會阻擋視野。圖／取自山度空間粉絲團
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餐點販賣提供簡單的厚片吐司、炸物、甜點、輕食、飲品等，若是周末到達需酌收每人50元的入場券，但憑券可抵換紅茶、可樂或雪碧飲品擇一。不論是你想在茂盛綠意的「野餐座位區」用餐，還是穿過森林步道，位於半山腰處的「帳篷座位區」眺望整片蔚藍太平洋，都可以享受被青山綠意植物圍繞的美好氛圍。

簡單的輕食飲品，價格50～250元之間。圖／取自山度空間粉絲團
簡單的輕食飲品，價格50～250元之間。圖／取自山度空間粉絲團
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山度空間中最讓網美們動心、讓愛拍照民眾朝聖打卡的「透明漂浮泡泡球」，在背後一大片的藍天大海襯托下，每個人拍出來的照片都是百分百恬適美麗，另一旁的「觀海展望台」雖然海拔不高，但眼前無遮避物或死角，仍可感受到居高臨下的美麗意境，放眼望去的無敵海天一色，實在是美炸啦！

圖／IG:gladys.yeh0912授權提供
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無死角觀景瞭望台無限延伸。圖／IG:gladys.yeh0912授權提供
無死角觀景瞭望台無限延伸。圖／IG:gladys.yeh0912授權提供
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陽光熱力十足，記得來到這裡要做好防曬。圖／IG:gladys.yeh0912授權...
陽光熱力十足，記得來到這裡要做好防曬。圖／IG:gladys.yeh0912授權提供
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店家為了控管遊園人數及品質，日前已將全面免門票，更改為平日免費入場、星期六日酌收每人50元的入場券費用（10歲以下、60歲以上免費），可抵換飲品，以茲鼓勵大家多利用平日時間前往賞遊，以減少排隊等候的狀況，同時貼心提醒民眾，可直接前往無需預約訂位、注意防蚊防曬預備作業、禁止攜帶外食。趁著夏日旅遊花蓮之時，一定要來這兒賞美景、拍美照哦！

山度空間擁有得天獨厚的視覺美景。圖／取自山度空間粉絲團
山度空間擁有得天獨厚的視覺美景。圖／取自山度空間粉絲團
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走入花蓮海岸山脈上的秘境空間。圖／IG:gladys.yeh0912授權提供
走入花蓮海岸山脈上的秘境空間。圖／IG:gladys.yeh0912授權提供
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山度空間

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑57號

電話：0963-034-304

營業時間：09:30-17:30

IG

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