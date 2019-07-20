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暑假來去宜蘭登山健行！宜蘭消暑健行5大主題路線

2019-07-20 10:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

宜蘭健行步道：高手路線

宜蘭健行步道＃1 加羅湖

▲宜蘭健行步道-加羅湖露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭健行步道-加羅湖露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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「天上摔落的明鏡」、「天使滴下的眼淚」，看過這麼浪漫美麗的形容，相信身為健行高手、熱愛戶外活動的你，一定不會放過加羅湖的邀約！行走在巨木或薄霧之間，或於加羅湖邊野營欣賞滿天繁星，這是屬於宜蘭健行好手的秘境，如果你內心潛藏的戶外活動魂已快失控，快拿起你最專業的裝備，跟著當地嚮導一同探訪加羅湖這條高手級的宜蘭健行步道，揭開美麗的山林神秘面紗。

宜蘭健行步道：親子路線

宜蘭健行步道＃2  太平山見晴古道

▲宜蘭健行步道-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭健行步道-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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素有「人間仙境」美稱的宜蘭太平山，是許多宜蘭健行愛好者的最愛，海拔近2000公尺，全區包括南湖大山山系、三星山山系、大霸尖山支脈，園區內紅檜、扁柏、鐵杉珍貴植物密布。

除此太平山之更有規劃良好的森林步道，其中之一正是充滿歷史感的宜蘭健行步道－見晴古道，無論那雲霧飄渺的美景，還是每到秋季，火紅的楓樹為宜蘭太平山帶來艷麗的色彩，山櫻花、梅、杏、太平山白櫻花等亦隨四季展現太平山不同的風采，是適合全家大小一同進行戶外活動、親近山林的好選擇。

宜蘭健行步道：死黨路線

宜蘭健行步道＃3 松蘿湖

▲宜蘭健行步道-松蘿湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭健行步道-松蘿湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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松羅湖的健行露營路線不算非常艱難，但絕對需要有夥伴同心協力，才能順利走完這條宜蘭健行路線，這時候，最能看出死黨間的深刻情感！無論是在野地做菜，或是生火搭帳篷，難忘的回憶將使你們的感情更加深厚。

松蘿湖有「夢幻湖」、「十七歲之湖」美稱，松羅湖四周被山巒包圍自成一個小盆地，山頭混生雜木及闊葉針樹林，林相豐富，和死黨來個不一樣的健行露營當作畢業旅行吧！在松蘿湖戶外活動的夜晚中，大家一起回味過去點滴，相信青春印記將永存心中。

宜蘭健行步道：長輩路線

宜蘭健行步道＃4 福山植物園

▲宜蘭健行步道-福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭健行步道-福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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知名的福山植物園，是最適合家中長輩親近山林的選擇，週休二日出發，福山植物園不僅交通便捷，規劃良善的步道系統更讓你親易的擁入大自然懷抱，是外來遊客與當地人都非常喜愛的宜蘭健行步道。

福山植物園新鮮的空氣，豐富的自然資源和蛙鳴鳥叫，讓家中長輩不再困鎖在擁擠的都市叢林中，可以輕鬆進行戶外活動、親近山林，同時也是最豐富的大自然饗宴。

宜蘭健行步道：情侶路線

宜蘭健行步道＃5 翠峰湖

▲宜蘭健行步道-翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭健行步道-翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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你們誓言深愛的彼此，要一起攜手走過世界美麗的角落，太平山翠峰湖將是你們珍藏愛的角落，更是浪漫的代名詞，在雲霧飄繞的翠峰湖前，你們擁抱彼此，或許浪漫愛情就是這麼一回事吧！

背起你的裝備，選擇最適合你的路線，別讓那顆嚮往戶外的心被壓抑，全類型最適合你的戶外登山健行路線，就從宜蘭健行步道開始！

想知道更多宜蘭健行自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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步道露營古道

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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