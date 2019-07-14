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腳越臭魚越愛！礁溪「重口味溫泉魚」12池溫泉魚盡情啃腳丫

2019-07-14 12:00聯合新聞網 文／遊妤思

腳越臭魚越愛，礁溪這家溫泉魚體驗館，提供12池不同魚種、體型的溫泉魚，從小力道如同親吻般的小魚，到啃咬有感的黑色大隻佬都有幫你按摩腳底，喜歡重口味和新體驗的朋友一定不要錯過！

圖／礁溪「重口味溫泉魚」80元體驗12池溫泉魚啃腳丫，從小清新到大隻佬，啃咬有感...
圖／礁溪「重口味溫泉魚」80元體驗12池溫泉魚啃腳丫，從小清新到大隻佬，啃咬有感的重口味腳底按摩，任君挑選。擷取自FB粉絲團、網友sandra.hathaway授權
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重口味溫泉魚，位在湯圍溝溫泉公園附近，地點就在轉角處相當好找，全場採流放式溫泉與山泉活水，一票不限時，能體驗各種年齡層的溫泉魚，幫你清除多餘的角質。店家將溫泉魚以年齡、品種、體型做區分，每一種魚的活動量都很高，有拍起來小清新的橘色錦鯉、牙齒較尖利的黃金貴族，還有年資0至4年的台灣鯛紅尼羅等等，民眾可因應需求挑選魚池。

圖／擷取自FB粉絲團
圖／擷取自FB粉絲團
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圖／提供12池不同魚種、體型的溫泉魚，每一種魚的活動量都很高。部落客瑋瑋 美食萬...
圖／提供12池不同魚種、體型的溫泉魚，每一種魚的活動量都很高。部落客瑋瑋 美食萬歲授權，以下皆同
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圖／拍起來清新感十足的小魚。擷取自FB粉絲團
圖／拍起來清新感十足的小魚。擷取自FB粉絲團
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圖／部落客瑋瑋 美食萬歲授權，以下皆同
圖／部落客瑋瑋 美食萬歲授權，以下皆同
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圖／牙齒較尖利的黃金貴族，啄腳時有點觸電般的感覺。部落客瑋瑋 美食萬歲授權
圖／牙齒較尖利的黃金貴族，啄腳時有點觸電般的感覺。部落客瑋瑋 美食萬歲授權
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圖／每一個魚池裡面請勿超過5分鐘，因為有些溫泉魚的牙齒很利，待太久有可能會被咬到...
圖／每一個魚池裡面請勿超過5分鐘，因為有些溫泉魚的牙齒很利，待太久有可能會被咬到受傷。
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在其中一定要先嘗試一下６號池的重口味服務，讓啃咬有感的資深員工魚，幫腳好好的按摩，因為溫泉魚是聞著味道在吃角質，還未下過水的腳臭度最佳，魚就會很認真服務，店家建議可以從大魚泡到小魚，有效達到去角質的效果，還腳底一個滑嫩肌膚。

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圖／6號池，黑勢力，特點是嘴巴較圓，腳起腳來不會痛，但會有明顯的啃咬吸感，去角質...
圖／6號池，黑勢力，特點是嘴巴較圓，腳起腳來不會痛，但會有明顯的啃咬吸感，去角質效果很好。
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重口味溫泉魚入場門票大人80元，小朋友則是60元、未滿4歲免費，店家提供防水坐墊、毛巾和免費WiFi，當魚仔在幫你腳底按摩去角質時，也不會無聊，只要一票就能享受多池溫泉魚服務，啄腳去廢棄角質，享受不同的溫泉體驗。

圖／擷取自FB粉絲團
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圖／擷取自FB粉絲團
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圖／部落客瑋瑋 美食萬歲授權
圖／部落客瑋瑋 美食萬歲授權
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圖／網友sandra.hathaway授權
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重口味溫泉魚

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路23號

時間：09:00-22:00 (平日)、09:00-24:00 (假日)

電話：0985-197-664

門票：大人80元、4至12歲60元、未滿4歲免費

溫泉礁溪公園
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