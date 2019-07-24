宜蘭首家自助Check-in飯店！ 「品文旅礁溪」獨創溫泉Pizza 還有氣泡水喝到飽

2019-07-24 15:33 欣傳媒 欣傳媒



樂旅小閣樓。（圖片提供／品文旅礁溪） 分享 facebook

來到宜蘭礁溪，不僅可以放鬆泡溫泉，還可以品嘗在地美食、走訪在地景點，讓身心靈好好療癒一下。雲朗觀光集團旗下飯店新品牌「品文旅」，以「品文藝．輕旅行」為精神、「Inspiring, Fun & Creative」的態度，為旅行添文藝氣息；品牌Logo以台灣藍鵲為意象，其光彩奪目的美麗羽毛、團結堅韌的個性，象徵著品文旅以溫暖人情味，迎接探索精彩旅程的旅人。「品文旅」首間據點坐落於礁溪，自今年暑假起正式營運！

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「品文旅礁溪」主打「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念，除了是宜蘭首家導入自助Check-in的飯店之外，更提倡綠色環保，全客房不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水，房內也特別採用垃圾分類，希望大家可以用行動愛護地球。此外，旅客還可以持房內的環保水壺，到走廊取用來自義大利的綠能Blupura氣泡飲水機，泡完湯後喝杯氣泡水，享受無比紓壓的溫泉假期。

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規劃有1、2兩館的「品文旅礁溪」，共有178間客房，分別為「樂旅小閣樓」、「品泉雙人房」、「品旅雙人房」、「文漾家庭房」4種房型，每間房內都備有獨立溫泉浴池。其中最特別的就屬「樂旅小閣樓」，在挑高的客房中，精心設計架高的小閣樓，小朋友可以爬上去玩耍，還可以在閣樓臥榻香甜入眠，搭配牆面的森林彩繪，打造出孩子心中的祕密基地。

樂旅小閣樓。（圖片提供／品文旅礁溪） 分享 facebook

另外3種房型，則以「溫室」為主題意象。客房用純白鋼架象徵溫室，以引入綠意為設計概念；天花板保留原始水泥紋路，讓建築最初的樣貌自然展現。腳下的木質地板、牆上的暖心白與愜意灰，交織出文青風貌，現代感十足。

文漾家庭房。（圖片提供／品文旅礁溪） 分享 facebook

「品文旅礁溪」也推出超值暑假住房專案！即日起至8月底，「品泉雙人房」每房$3,200元起、「品旅雙人房」每房$3,400元起、「文漾家庭房」每房$5,500元起，提前14天訂房，享早鳥85折優惠；而「樂旅小閣樓」自8月起開放預訂，每房$4,100元起。

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坐落於礁溪溫泉源頭區，「品文旅礁溪」不僅可以在客房內盡情泡湯，更規劃有室內及室外的「溫泉SPA」。室外可以欣賞市景、體驗SPA設施；室內為兒童戲水池、溜滑梯與噴泉舞池，讓孩子開心玩水！此外，飯店還有遊戲空間「玩起來！Game」，以「放大」為設計概念，將大人記憶中的兒時玩具：疊疊樂、俄羅斯方塊、扭扭樂等，原型放大10倍，好拍又好玩，讓大人小孩都玩得超High！

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除了豐富的設施之外，「品文旅礁溪」還有一間特色餐廳「Rick's」，開闊的挑高空間，自然光從落地窗灑入，從白晝至夜晚，提供多變的料理體驗。餐廳命名以「向經典致敬」為概念，引用老電影《北非諜影》知名台詞「Everybody comes to Rick's」精神，整合舊時代經典，創造自在的用餐享受。「Rick's」結合在地礁溪溫泉，獨創全台唯一的「溫泉Pizza」，在別的地方可吃不到喔。以過濾雜質消毒後的溫泉水加入麵糰，使麵體細緻度更高，餅皮更富濕潤度與嚼勁，口感香Q彈牙。

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推薦大家一定要嘗嘗「貓王Pizza」！靈感來自宜蘭小吃「花生捲加冰淇淋」，抹上一層貓王最愛的花生醬、鋪上起士，烘烤後香氣四溢，接著鋪上自花生磚現刨的花生糖粉，挖上清爽鳳梨口味的「叭哺」，最後撒上香菜點綴，就成為富含宜蘭風味的獨創Pizza，保證大家一吃就愛上。

貓王Pizza。（圖片提供／品文旅礁溪） 分享 facebook

蘭陽金棗鴨賞Pizza。（攝影／周惠儀） 分享 facebook

另一款特色口味為「蘭陽金棗鴨賞Pizza」，使用宜蘭鴨賞和金棗果醬，堆疊出鹹甜兼具的驚豔美味，口感層次極為豐富，讓人回味再三。此外，還有紅心芭樂起司蛋糕、泡菜鴨賞義大利麵、各式調酒等，都值得嘗鮮，滿足視覺與味蕾的雙重饗宴。

紅心芭樂起司蛋糕。（攝影／周惠儀） 分享 facebook

（圖片提供／品文旅礁溪） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

除了可以品嘗各式口味溫泉Pizza之外，還可以自己動手體驗Pizza DIY，每份。費用$250元。即日起至8月底，每日下午於「Rick's」餐廳開放報名（限10組），不限年齡，大小朋友皆可參加。穿上廚師圍裙、戴上廚師帽，跟著主廚從擀麵皮到鋪配料，親手製作「蘭陽金棗鴨賞Pizza」。完成後即可獲頒「Pizza大師證書」，洋溢滿滿的成就感。

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一夜好眠之後，馬上來享用飯店美味的早餐，補充滿滿的能量，迎接美好的早晨。「品文旅礁溪」使用無毒飲食、減碳食材，部分蔬菜由礁溪郊區的自有「無毒農場」栽種，特聘農夫依節令種植，減少運送碳排放量。更特別砸下百萬、引進「大型研磨豆漿機」，讓大家早餐也可以喝到新鮮豆漿，品嘗自製豆腐與豆花等料理，實在揪甘心。

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「品文旅礁溪」附近也有許多人氣景點，很適合親子同遊。其中小朋友最愛的「積木博物館」，展出超過百件國內外知名積木藝術家的作品，包括：全球第一幅14公尺長的「積木清明上河圖」、全台唯一的發光積木、世界最大的積木龜、以積木拼成的《蒙娜麗莎》等，讓人驚豔不已。參觀完特色積木作品之後，還可以到親子體驗區，動手DIY積木小物，當作紀念品帶回家喔。

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Info

品文旅礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號

電話：（03）988-9090

官網：品文旅礁溪

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文／周惠儀

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