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夏日玩水景點！花蓮「翡翠谷」走路不到20分 水質透明清澈 還有魚兒啄腳

2019-07-11 16:12文／遊妤思

翡翠谷堪稱花蓮夏天必去行程啊！平緩的山路，走路不到20分鐘就可以到達的玩水景點，最重要的是水質清澈見底，時不時還有小魚啄你腳底，夏日清爽感滿滿！同時這裡也是女孩間的熱門IG打卡點，朋友或家族旅遊都非常適合喔！

圖／花蓮玩水景點，走路就可以抵達的自然玩水景點，水質透明清澈，玩個2.3個小時不...
圖／花蓮玩水景點，走路就可以抵達的自然玩水景點，水質透明清澈，玩個2.3個小時不是問題。網友hz_tn_709授權
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翡翠谷位在慕谷慕魚附近，開車的朋友，看到鋼門大橋就可以停車了，下車後也不用過橋，在右側有一條小徑通往翡翠谷，一路平緩山路和樓梯，伴著微微細風，約步行20分鐘左右就可以抵達。

圖／沿著河堤一路開到底，看到左側的鋼門大橋後就可以停車。部落客跳躍的宅男授權
圖／沿著河堤一路開到底，看到左側的鋼門大橋後就可以停車。部落客跳躍的宅男授權
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圖／在右側的翡翠谷入口。部落客跳躍的宅男授權
圖／在右側的翡翠谷入口。部落客跳躍的宅男授權
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圖／這邊的路況蠻好走，除了最尾段約10公尺是比較顛簸一點，但是他也有繩子可以輔助...
圖／這邊的路況蠻好走，除了最尾段約10公尺是比較顛簸一點，但是他也有繩子可以輔助，其餘的都是平緩山路與一點樓梯而已。
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圖／部落客跳躍的宅男授權
圖／部落客跳躍的宅男授權
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圖／路上需要穿越一座隧道，隧道非常的黑，光用手機照亮也不夠，建議可以攜帶手電統，...
圖／路上需要穿越一座隧道，隧道非常的黑，光用手機照亮也不夠，建議可以攜帶手電統，走起路來比較安全。
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圖／沿路是隨著木瓜溪上游而去，吹著微風欣賞風景跟朋友聊著天這樣走很是舒服。
圖／沿路是隨著木瓜溪上游而去，吹著微風欣賞風景跟朋友聊著天這樣走很是舒服。
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沿著木瓜溪向上遊走，一路是翡翠谷水廉瀑布、翡翠谷深潭、子母瀑布這幾個玩水景點，其中水廉瀑布這一處攔砂壩，因為水深不高，帶小朋友玩或者單純泡泡腳都很適合，而且水質非常的乾淨，幾乎是完全透明的，一看就可以看到水下的溪石與小魚。大膽一點的朋友可以直接走進水中，享受瀑布沖刷的SPA感，沁爽無比，若不想全身濕透透的朋友，也可以坐在一旁的石頭上泡腳聊天，消些暑氣，玩個2、3的小時都不是問題，對於半日遊行程非常適合。

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圖／搭配著後方瀑布紛飛的水花，夏日親爽感滿滿！
圖／搭配著後方瀑布紛飛的水花，夏日親爽感滿滿！
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翡翠谷路線

花蓮市走台9丙線往鯉魚潭方向，到了慕谷慕魚旅遊諮詢中心繼續直走不過橋，沿著河堤到路底就可以停車了，不能左轉過橋，右手邊就會看到這個翡翠谷標示了。

瀑布

文／遊妤思

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