躺在蓮花海中美美打卡！桃園2家蓮荷花園+ IG打卡點 超仙盛夏美景

2019-07-09 19:00 聯合新聞網 文／遊妤思



想當可愛的拇指姑娘不是夢，給你仙氣滿滿的蓮花園景，躺在漂浮水面的荷葉上整個超有童話故事感，會害怕的朋友也不用擔心，大王蓮能乘坐80公斤以上的成年男性都不是問題喔。桃園蓮花季將於6/29至8/25日，展開一連串的蓮花活動，這邊整理了2處蓮園，讓大家添點仙氣，除此之外還有超多美打卡點，蓮花鞦韆、粉嫩色鉛筆等等，去年錯過的也不要緊，今年快來好好的玩一番吧！

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#蓮荷園

河花園佔地約600坪，植物多達500種以上，擁有多樣的蓮花品種。從每年6月到11月初開放大王蓮體驗，後方的落羽松背景，更是不少遊客必訪的原因。同時農場內也有不少特色美食，像是蓮花套餐、蓮子剉冰、香水蓮咖啡等等，若是同體預約還有荷葉米苔目DIY、稻草DIY可以體驗，活動內容非常豐富。

圖／超仙蓮花美景，快來桃園蓮花季。日本藝人清新小百合授權 分享 facebook

圖／園區內新增一件設施「施蓮花鞦韆」，搭配著仙氣逼人蓮花，乘坐在鞦韆上，彷彿蓮花小精靈，真的超級夢幻啊~。日本藝人清新小百合授權 分享 facebook

蓮荷園

地址：桃園市觀音區金華路690號

時間：08:00-18:00（7月至10月）；團體預約（11月至4月）

電話：03-477-6972

費用：入園50元（可抵消費20元）、大王蓮50元

#康莊蓮園

坐落於一片綠油油稻田的康中蓮園，讓人心曠神怡，這邊不只可以體驗大王蓮花，同時也有提供民宿，若想就近體驗安排桃園一日遊，不妨可以參考這裡，而住宿民眾同時可免費體驗大王蓮花，美美的躺在睡蓮上，拍照打卡。

圖／網友tan.hannah授權 分享 facebook

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康莊蓮園

地址：桃園縣觀音鄉大堀村下大堀184號

時間：09:00-17:00

電話：03-408-1517

費用：乘坐大王蓮花50元（住宿民眾免費）

除此之外，今年在花蓮的蓮花主場地主辦方也布置了很多美景，等著大家來收集喔，若想了解更多請至官方網站查詢！

圖／蓮花季主會場，超粉嫩圈圈鉛筆，淡彩的色調超級適合喜歡日式空氣感的朋友。日本藝人清新小百合授權，以下皆同 分享 facebook

圖／蓮花季主會場，一道絕美雨傘廊道，天氣好的時候陽光灑落，繽紛的各色雨傘漂浮在空中就像奇幻世界一樣令人著迷。 分享 facebook

圖／青林農場，佇立於蓮花池中的水教堂，搭配著水面倒映，清爽感滿分。 分享 facebook

圖／向陽農場了，金黃燦爛的盛夏，快來藏身在向日葵花海中拍出驚人美照吧！ 分享 facebook