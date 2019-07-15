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將稻浪盡收眼底！台東池上「大觀亭」享受大自然的美學饗宴

2019-07-15 09:00ReadyGo出發前

編輯：Shin@ReadyGo、Shelly@ReadyGo

大地畫布餐桌夜宴，盡收伯朗大道稻浪

說到池上伯朗大道你是不是只想到金城武樹呢？但其實不只如此喔，鄰近伯朗大道還有個能登高望遠，將稻浪盡收眼底的「大觀亭」。

圖/水保局台東分局
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水土保持局台東分局希望能創造多元交流，吸引有志青年返鄉發展當地文化，在6/1和6/2第一次在大觀亭舉辦《拾鮮舞稻》夜宴餐桌，結合自然景觀、在地人文和產業特色的五感體驗，創造大觀亭朝向多元性及商業化運用的新可能性，讓活絡農村經濟及促進在地創生，都能在結合地方之美的過程中被實踐。

圖/水保局台東分局
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大觀亭其實是一座造型簡單，帶著些微原民風格裝飾的涼亭，站在上面可以從不同的角度視野來欣賞眼前的一大片稻浪。七彩多變的燈光打在稻浪上、水圳在燈光下如彩色綢緞帶波動盪漾，暗夜稻田的大觀亭，更在柔美燈光照射下散發出迷人氛圍。

圖/水保局台東分局
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白色桌巾搭配雅致的花藝和搖曳的燭光，流洩唯美浪漫的情調。

圖/水保局台東分局
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享用晚宴的同時，伴隨古調吟唱、小號、二胡及吉他現場演奏，優美的旋律讓人聽得如癡如醉。

圖/水保局台東分局
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圖/水保局台東分局
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夜宴餐桌的重頭戲餐點邀請水土保持局臺東分局協助的14個縱谷百選店家，分別端出拿手絕活含括在地、客家、原住民及山西等十餘道菜，每道都將自種或在地新鮮食材入菜，融合創意、顏色、器皿搭配擺盤，從前菜到甜點整套色香味俱全的美感風味餐。晚宴結束更以百選店家青澤的禮盒做伴手禮，為這場從產地到餐桌，揉合自然、餐飲、燈光音樂的美感饗宴劃下句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「沒想到在臺灣也能感受到比峇里島更美好的氛圍」一位小姐感性地分享，用簡單的食材把稻田景觀都融入，從音樂、氛圍、花藝設計及餐點擺盤等，整體傳達出土地的生活能量，深刻展現臺東的美與生命力。

延伸閱讀>>2019台灣國際熱氣球嘉年華活動資訊+台東旅遊景點懶人包

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