漸層牛奶色超美！宜蘭龜山島「海底溫泉」特殊火山地貌

2019-07-04 18:25 聯合新聞網 文／遊妤思



宜蘭龜山島，像是座遺世而獨立的島嶼，也是當地著名的地標景點，除了可以搭船賞鯨外，雙色陰陽海也是一個很棒的選擇！今年海底溫泉噴發的量比起往年更加活躍，深色的海水經過高溫泉水湧出後，呈現不同的漸層色澤，有如染上「牛奶色」般的藍，海色超美！

圖／龜山島最迷人的魅力是在不同的位置、氣候、潮汐觀賞龜山島，都有不同的景觀變化。部落客Clairegarden授權，以下皆同 分享 facebook

龜山島今年3月至11月開放申請入島，吸引不少旅客搭船前往賞鯨之旅，但除此之外，島上因擁有特殊的溫泉地理景觀，繞島行程也十分精采，若你不幸沒有巧遇鯨豚，那一定不要錯過超美的漸層牛奶海！龜山島在今年被專家證實為活火山之一，島嶼上含有硫磺及海底熱泉，而周邊的海域，會因為海底噴泉湧出，使得部分的海水顏色改變，並出現浪漫的「陰陽海」奇觀，而色澤非常漂亮，成深淺藍藍交錯的海水景象，吸引不少遊客目名觀賞。

圖／噴泉的溫度大約有攝氏110度左右，泉水屬於強酸性，經由海水中和後到海面上時，酸鹼度約比一般海水酸鹼度要略微酸一些。 分享 facebook

而另一處的絕每景色也別錯過，就是龜山島的尾巴，走到島上盡頭，彷彿來到了遺世而獨立的島嶼，一道弧線延伸至海中，擁有超美的海岸線，打卡拍照都很適合。而這道由礫石堆積而成的巴尾，其實是冬夏季風交替時，南北兩面潮流，所夾帶的流石，隨著洋流的不同會呈現不同方向的擺動，非常有趣的自然景像。

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除了上述的海底溫泉和靈龜擺尾外，若如果運氣很好，還可以蒐集另外的龜山八景，像是龜山朝日、龜島璜煙、眼鏡洞鐘乳石觀奇、龜卵觀奇、龜岩巉壁、神龜戴帽等壯觀的景色。如果有興趣的朋友，可以到官網申請入島，探訪這遺世獨立卻又擁有豐富地貌的島嶼，來個休閒的一日遊行程。

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龜山島

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路168號

報名網址：東北角暨宜蘭海岸國家風景區

開放日期：每年3月1日至11月30日

時間時間：9:00-17:00（3月至5月、10月至11月）；8:30-17:30（6月至9月）。