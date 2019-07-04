宜蘭童玩節搶先玩！ 7月5日「免門票」水域活動提前試玩嗨一波

2019-07-04 13:40 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



準備好了沒？宜蘭童玩節開幕就在這個周末啦！2019宜蘭國際童玩藝術節於7月6日周六開幕，整體活動至8月18日止，最新好康消息是7月5日下午就開始提供「免門票」開放水域活動，民眾快來提前試玩，搶先嗨一波吧！

宜蘭國際童玩藝術節( YICF, Yi Lan) 分享 facebook

今年童玩節「蛻變」升級，除增加表演內容精彩度及提昇表演層次，也延長營運時間至晚上9點。於7月5日下午15:00~18:30提前讓民眾入園試玩水上活動還「免門票」！一進入園區，就可看見高達約7公尺的「繽紛尋寶盒」大型互動裝置藝術，也將於5日的晚間19:00啟動繽紛尋寶盒「點燈儀式」，接著於19:30-20:30之間陸續上演義大利科羅娜水上劇場、波蘭木偶診所劇院、水舞燈光秀等精彩迎賓活動。

2019童玩節特別設計一座高達7公尺高的「繽紛尋寶盒」 分享 facebook

趕緊準備好你的泳衣泳褲，安排來2019宜蘭童玩節搶先體驗，首次開放快速通關暢快玩，除了往年受歡迎的清涼消暑戲水設施，今年在遊戲部份更大幅增加科技元素，比如新增未來射擊館、一級玩家VR館、Baby親子館等，多項虛擬實境互動體驗，還有引人入勝星光主秀，白天到夜晚節目精彩不斷，讓人玩一整天也玩不完。

宜蘭童玩節今年夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，圖為韓國擊光亂打秀。圖／宜蘭縣文化局提供 分享 facebook

想要暢快遊玩童玩節，一定要鎖定可無限次數進出園區的童玩護照，全國國中小學童申辦只要100元，相當划算！線上申辦時間至7月5日上午十點止，快把握最後優待機會，活動開幕後即恢復到假日個人券350元&兒童券200元、平日個人券250元&兒童券100元的票價。

宜蘭國際童玩藝術節( YICF, Yi Lan) 分享 facebook

2019宜蘭國際童玩藝術節

地址: 宜蘭縣五結鄉親河路二段2號(冬山河親水公園)

電話: (03)9600-322

活動時間：2019/7/6-2019/8/18每日09:00 ~ 21:00