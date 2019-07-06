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快來宜蘭找鹿玩！７處景點享受「週末綠活小旅行」

2019-07-06 09:00Taipei Walker

宜蘭有鹿！近期開幕的斑比山丘是宜蘭最熱門的出遊據點，搭配一年一度熱鬧登場的童玩藝術節，這個月有什麼理由不來宜蘭呢？快抓起背包，一起展開一趟綠活小旅行！

圖片提供／斑比山丘
圖片提供／斑比山丘
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★斑比山丘

日本奈良最讓人津津樂道的就是跟鹿兒們的近距離接觸，現在就近到宜蘭也可以找鹿玩！鄰近梅花湖的斑比山丘，是宜蘭冬山一座新開幕的梅花鹿生態園區，超萌梅花鹿置身於大自然綠意裡，可愛模樣讓人看了相當舒心療癒。試營運期間，可憑門票換取的胡蘿蔔條、牧草等零食，與梅花鹿來一場互動親密的餵食秀，也可逛遊紀念品販售區，帶回斑比山丘獨家設計的周邊商品。此外，這次園區特別邀來羅東知名的美美子手作甜點進駐，供應招牌甜點、飲品，成為值得造訪的另一大亮點。

圖片提供／斑比山丘
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圖片提供／斑比山丘
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圖片提供／斑比山丘 手煮焦糖乳酪布丁60元／店內招牌明星商品，老闆娘用心手作，讓...
圖片提供／斑比山丘 手煮焦糖乳酪布丁60元／店內招牌明星商品，老闆娘用心手作，讓人吃出自然原味的美好。
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圖片提供／斑比山丘 牛奶咖啡130元／口感香濃滑順。
圖片提供／斑比山丘 牛奶咖啡130元／口感香濃滑順。
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【店家資訊】

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

電話：無

營業時間：10：00～17：00


★佐佐清水自家烘焙咖啡館（生態綠舟店）

以網路工作室為起點，Joe、Zoe發揮專長販售自烘咖啡豆、甜點，隨後攜手開設實體店面佐佐清水，去年9月進駐生態綠舟園區旁開設結合工作室的二店，搭配溫潤木質系空間，舒適愜意。使用自家烘豆、主打淺中焙風味的單品咖啡是店內招牌，多款手工蛋糕、甜點也不遑多讓，除了融入在地特色食材推出乳酪、威風蛋糕與水果塔，招牌長頸鹿花紋圖樣更是讓人愛不釋手，另推出6寸系列供客人預訂。

ZOZO一號 半熟乳酪舒芙蕾80元（右）／片／使用澳洲進口起司，口感濃郁香醇。相...
ZOZO一號 半熟乳酪舒芙蕾80元（右）／片／使用澳洲進口起司，口感濃郁香醇。相思抹茶乳酪100元（左）／片／可先吃抹茶原味，下一口再搭配紅豆一起吃，口感層次豐富。
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【店家資訊】

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段63號

電話：0966-769-778

營業時間：12：00～18：00；11：00～18：00


★宜蘭冬山伯朗大道

台東池上伯朗大道寬闊無垠的稻浪深植人心，而近年來宜蘭冬山鄉三奇村，也出現毫不遜色的景象，因而被譽為宜蘭版伯朗大道！冬山鄉公所更是連續2年在此舉辦熱氣球嘉年華，也於活動期間增設觀景高台方便遊客捕捉美景；遊客可站上高台，欣賞翠綠稻田的一望無際，也可走進稻田美徑，近距離感受季節限定的美景。

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣冬山鄉三奉路

交通：從佐佐清水自家烘焙咖啡館（生態綠舟店）出發，走冬山路二段、成興路，左轉三奉路可抵。


★品文旅 礁溪 HOTEL PIN Jiaoxi

宜蘭礁溪首家自助Check-in飯店誕生！雲朗觀光集團推出全新飯店品牌「品文旅」，以自主旅行、綠色飯店為2大主軸，不僅結合時下流行的自由行風潮推出自助Check-in，更導入環保概念，不提供拋棄式備品與瓶裝水，落實綠色意念。房型設計也延續綠溫室概念，178間客房除設有獨立溫泉浴池，天花板特別以溫室屋頂樣貌打造，也保留水泥紋路，讓旅人在原始氣息的氛圍下放鬆心靈。

圖片提供／品文旅 礁溪 HOTEL PIN Jiaoxi
圖片提供／品文旅 礁溪 HOTEL PIN Jiaoxi
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圖片提供／品文旅 礁溪 HOTEL PIN Jiaoxi
圖片提供／品文旅 礁溪 HOTEL PIN Jiaoxi
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【店家資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號

電話：（03）988-9090

營業時間：24hr


★白水豆花

因熱愛衝浪、時常往宜蘭跑的2個大男孩成益、銘偉，愛上這裡的好山好水，便落腳礁溪開設一家充滿台灣味的豆花店。以天然有機黃豆、宜蘭雪山新鮮湧泉與東岸太平洋深層海水為原料製作豆花，再放上花生糖粉、粉圓等古早味食材，混搭極具質感的食器作時尚呈現，擺盤頗為新奇，入口卻滿是記憶中的味道，令人驚喜。除了礁溪本店，另於今年6月進駐台北永康街，分享自然甘甜的豆花香。

麥芽糖粉圓豆花55元／店內招牌豆花，以花生磚刨粉、搭配粉圓與自炒黑糖糖水，復古味...
麥芽糖粉圓豆花55元／店內招牌豆花，以花生磚刨粉、搭配粉圓與自炒黑糖糖水，復古味十足。
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【店家資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

電話：0968-023-785

營業時間：13：00～22：00　


★Herbelle 龍潭湖畔悠活園區

全台最大貨櫃屋群就在宜蘭礁溪！為配合宜蘭縣政府開發龍潭湖風景區，台塑企業在湖畔旁集結76個純白貨櫃屋打造悠活園區，自去年12月開幕以來，迅速成為宜蘭人氣觀光景點。除了貨櫃屋亮點，園區另設置草本品牌Herbelle專賣店、與Howine&cafe合作推出冠軍咖啡，更特別規劃觀景台，供遊客登高欣賞龍潭湖美景；而緊鄰湖畔的綠意景觀步道也不可錯過，不妨漫步其中享受愜意時光。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路155號

電話：0800-059-588

營業時間：08：00～17：00


★2019宜蘭國際童玩藝術節

一年一度的宜蘭童玩節又來了！每年於暑假期間舉辦的宜蘭國際童玩藝術節，總是吸引大小朋友前來戲水、享受歡樂夏日時光。今年活動以「蛻變」為主題，於7／6～8／18在冬山河親水公園登場，除了延續去年推出的童玩護照，今年特別推出下午4點後入場的星光票，並增設星光場主秀及夜間燈光水舞，相當令人期待！

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號（冬山河親水公園）

電話：（03）960-0322

營業時間：09：00～21：00


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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礁溪咖啡豆花

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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