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揮汗如雨的酷暑快來沁涼一夏！宜蘭國際童玩節+最新打卡景點彙整

2019-07-04 17:44ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭是每年夏日不能錯過的玩水之地，也是個渡假的好地方。ReadyGo這次幫大家整理了童玩節的最新資訊，還有熱門的IG打卡景點，不需要太多假期安排，周末就可以來趟說走就走的宜蘭放鬆之旅。

2019宜蘭國際童玩節

園區地圖/宜蘭國際童玩藝術節
園區地圖/宜蘭國際童玩藝術節
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2019宜蘭國際童玩藝術節即將在7月6日到8月18日於冬山河親水公園登場！今年以「蛻變」為主題，將活動全面升級，在童玩節4大主軸演出、展覽、遊戲、交流中加入更多科技元素，打造全新的設施及VR互動體驗，更融合了國際級專業特色遊藝團隊踩街表演，想要擁有最棒的夏日回憶嗎？那就不能錯過宜蘭國際童玩藝術節！

演出

圖-鼓太郎和太鼓集團/宜蘭國際童玩藝術節
圖-鼓太郎和太鼓集團/宜蘭國際童玩藝術節
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圖-科羅娜水上劇場/宜蘭國際童玩藝術節
圖-科羅娜水上劇場/宜蘭國際童玩藝術節
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每周六日在紅磚廣場及野外劇場有邀請國內外大型兒童民俗舞蹈或音樂團隊，透過音樂、舞蹈、服裝、遊戲或飲食之呈現來介紹該國的不同面相，國內外雜耍特技及音樂團隊組合在園區遊園踩街與遊客互動，並首次推出夜間表演，彷彿一場國際藝術文化嘉年華盛會，絕對值回票價。

展覽

園區內擁有風童玩館、霹靂仙境館、未來射擊館、一級玩家VR館、繪動海洋館、BABY親子館、豬小弟的節能智慧屋等主題展覽，讓所有人無論男女老少都可以體驗，享受闔家同樂，2019年還特別設計了一座7公尺高「繽紛尋寶盒」大型互動裝置藝術，讓大家在入園之後拍下照片，掃描QRcode上傳到尋寶盒的大屏幕上，為你的童玩節標上最美麗的註記，還有機會參加抽獎呢！

遊戲

圖-鱷魚滑梯/宜蘭國際童玩藝術節
圖-鱷魚滑梯/宜蘭國際童玩藝術節
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說到童玩節，當然少不了每年最受歡迎的戲水區，延續去年適合小朋友玩的鱷魚溜滑梯及水床，也針對今年的「蛻變」主題推出了蝶蛹噴泉、蝶樣滑水道等設施，結合滑水道、噴水、水床三合一，炎熱的夏日就想跳進水池裡啊！

圖-2018龍舟體驗/宜蘭國際童玩藝術節
圖-2018龍舟體驗/宜蘭國際童玩藝術節
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除了戲水區，童玩節更舉辦了龍舟、風帆體驗，以及輕艇趣味競賽，悠遊穿梭在美麗的冬山河畔，是童玩節期間限定的河域體驗。

交流

其實整個宜蘭都可以說是童玩節的玩區，宜蘭縣政府文化局與宜蘭博物館家族合作，推出「2019宜蘭童玩文化體驗夏令營」，透過各式各樣的系列活動，深入體驗宜蘭風俗文化，以及童玩節好玩之處。想在童玩節留下美好的回憶，來寰宇市集就對了！不但有巨型彈珠台和套圈圈，還有DIY體驗，製作屬於你的童玩回憶。

地址│ 宜蘭縣五結鄉親河路2段2號

官網│ 2019宜蘭國際童玩藝術節

營業時間│ 09:00-21:00

購票資訊│ http://www.yicfff.tw/ticket

交通資訊│ http://www.yicfff.tw/traffic

熱門IG打卡景點

頭城鎮濱海森林公園

圖/IG@viiiiiiiiiiix
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頭城濱海森林公園前曾經是著名的海灘勝地─頭城海水浴場，但因人造烏石港產生了突堤效應，原有的沙灘又遭海水不斷侵蝕帶走，導致頭城海水浴場沙灘完全消失，因而成了廢墟，並更名為頭城鎮濱海森林公園。裡面最火紅的八角瞭望台就是吸引大家前來拍照打卡的地標。

圖/IG@lailerler
圖/IG@lailerler
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瞭望台的二樓和頂樓有觀景台可以遠眺龜山島，360度的環繞風景，讓人飽覽宜蘭平原的風光，由上往下拍，人在1樓中央，是最熱門的拍攝角度，可以拍出旋轉樓梯的空間交錯感，幾乎所有來宜蘭的人都會到這拍一波。

地址│宜蘭縣頭城鎮協天路400號

慶和橋津梅棧道

圖/IG@cccccc.b
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慶和橋津梅棧道依附在慶河橋旁，長廊護欄全是用水管與鐵絲網組成，看似廢棄的建材，其實是經過設計的人行天橋，充滿了濃厚的工業風，十分好拍。橋身很窄，又因為橫跨一條河，雖然安全但也讓人心生刺激恐怖感，從腳底下的鐵蓋可以看見宜蘭河，橋下設置了幾座鞦韆，讓人拍完美照之餘，還能在橋下回味童年時光！

地址│宜蘭縣宜蘭市同慶街95號

宜蘭觀光酒廠(甲子蘭文物館)

圖/IG@hua.105 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖/IG@hua.105 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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停車場旁最引人注目的不外乎就是這鐵鋁罐造型的經典巨型台灣啤酒，愛喝酒的人看到它一定很想直接撲上去吧~

圖/IG@hua.105 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖/IG@hua.105 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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宜蘭酒廠已有百年的歷史，是台灣目前最老的酒廠，一箱箱台灣啤酒籃堆疊而成的巨大堆放場，顏色鮮艷，整齊又壯觀，讓這片啤酒牆成了新的熱門打卡拍照景點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址│ 宜蘭縣宜蘭市舊城西路3號

營業時間│ ⁣星期一～日 08:00-17:00

兔子迷宮景觀餐廳

圖/IG@lilianwang_tw
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宜蘭知名網美景觀餐廳A‧maze兔子迷宮咖啡餐廳裡面的彩虹橋天空步道是大家都知道的熱門打卡景點，白天和夜晚都不同的景致，近期更增加了彩虹天梯、鞦韆等新的裝置設施，再次掀起IG打卡風潮。

圖/IG@lynn50520
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圖/IG@ann_0825.tw
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和最喜歡的人一同坐在鞦韆上，手拉著手盪鞦韆，畫面特別有愛。如果膽子夠大，也可以從後面盪出平台，腳踩著草叢，拍出騰空的照片，享受飛出去的感覺，彷彿置身巴里島。

圖/IG@ann_0825.tw
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通往天國的夢幻階梯⁣⁣，⁣⁣由下往上拍的視角⁣⁣，就像走進一個不可能到達的空間，人人都想來體驗看看這是什麼感覺，不過據說樓梯高度有點高，需要簽同意書才可以上去拍照，大家還是要評估一下，小心安全喔！

地址│ 宜蘭縣員山鄉枕山一村15號⁣⁣

營業時間│ ⁣⁣星期日～四 11:00-23:00／星期五丶六 11:00-00:00⁣⁣

入園費│ 150元/人可抵低消(天國階梯拍照需消費滿1000元)

延伸閱讀>>【 宜蘭懶人包 】這些景點你不能不知道！2019宜蘭14處「必去」景點推薦

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童玩節公園展覽

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